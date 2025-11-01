Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенняя вязаная шапка с помпоном
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:36

Опадают не только листья: вот почему волосы теряют жизнь в октябре

Трихолог Юлия Галлямова: пересушивание и отказ от шапки приводят к ломкости волос

Осенний сезон — испытание не только для кожи, но и для волос. С наступлением холодов пряди становятся ломкими, теряют блеск и требуют особого внимания. О том, как сохранить здоровье волос в этот период, рассказала в интервью EcoSever трихолог, дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

"Когда волосы ослаблены, конечно, самая лучшая защита — это шапка. Потому что мороз, солнце, ветер — факторы, которые высушивают и кожу, и волосы", — добавила трихолог.

По словам специалиста, головной убор — не только элемент гардероба, но и барьер от перепадов температур. Однако важно помнить, что под шапкой создаётся микроклимат, и при несоблюдении гигиены волосы теряют свежесть и жизненный тонус.

"Естественно, нормальная гигиена человеческого тела включает и гигиену волос. Волосы всегда должны быть чистыми", — пояснила врач.

Основы осеннего ухода за волосами

Осень — подходящее время для мягкого восстановления. После лета, когда пряди подвергались ультрафиолету и солёной воде, им необходимо вернуть влагу и питание. Оптимальное решение — регулярное мытьё головы мягким шампунем без сульфатов и применение питательных масок с маслами арганы, ши или жожоба.

Специалисты советуют обратить внимание на кондиционеры и несмываемые средства с керамидами. Они создают защитную плёнку, удерживающую влагу внутри волоса. Если волосы тонкие и склонные к сухости, выручит лёгкий увлажняющий спрей.

"Если у вас волосы тонкие, безжизненные, сухие, то такой спрей вам просто необходим, особенно во время укладок", — отметила Галлямова.

Сравнение: уход летом и осенью

Параметр

Лето

Осень

Основная проблема

Обезвоживание от солнца

Пересушивание от отопления и ветра

Средства ухода

Спреи с УФ-защитой

Маски и масла

Рекомендации

Минимизировать нагрев

Увлажнять и питать

Мытьё

После пляжа или жары

По мере загрязнения, но регулярно

Как ухаживать пошагово

  1. Регулярно мойте голову. Не стоит ждать, пока волосы станут жирными — загрязнение под шапкой ускоряет выпадение.
  2. Используйте увлажняющие средства. Лосьоны, спреи и маски лучше наносить на слегка влажные пряди.
  3. Откажитесь от горячего фена. Горячий воздух усиливает сухость. Лучше сушить волосы естественно или использовать режим "тёплого" потока.
  4. Носите головной убор. Это обязательное условие для защиты не только волос, но и сосудов кожи головы.
  5. Питайтесь правильно. Волосы нуждаются в витаминах группы B, цинке и белке. Помогут орехи, рыба, яйца и зелёные овощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: редкое мытьё головы.
    Последствие: зуд, жирность и ломкость.
    Альтернатива: регулярное очищение мягким шампунем без сульфатов.
  • Ошибка: отказ от шапки в холод.
    Последствие: пересушенные и ломкие концы.
    Альтернатива: носить шапку из натуральных материалов, которые пропускают воздух.
  • Ошибка: слишком горячая укладка.
    Последствие: потеря эластичности волоса.
    Альтернатива: использовать термозащиту и сушить волосы при минимальной температуре.

А что если волосы сильно выпадают?

Сезонная потеря волос осенью — естественный процесс. Но если выпадение усиливается, это сигнал, что организму не хватает питательных веществ или нарушен баланс ухода. В таком случае трихологи советуют обратиться к специалисту и пройти анализы на уровень железа и витамина D.

Плюсы и минусы шапки

Плюсы

Минусы

Защищает от холода и ветра

При неправильном уходе может вызывать жирность

Предотвращает ломкость волос

Плотные ткани мешают воздухообмену

Сохраняет объём и укладку

Может вызывать статическое электричество

Совет: выбирайте модели из натуральной шерсти, хлопка или кашемира. Синтетика быстро электризует волосы и усиливает их ломкость.

Мифы и правда

Миф 1. Волосы нужно мыть как можно реже.
Правда. Всё зависит от индивидуального типа кожи головы. Частое мытьё не вредит, если использовать мягкие средства.

Миф 2. Шапка делает волосы жирными.
Правда. Причина не в шапке, а в несоблюдении гигиены и редком мытье головы.

Миф 3. Осенью можно не стричь концы.
Правда. Подравнивание раз в 1-2 месяца предотвращает рассечение и сохраняет аккуратный вид причёски.

FAQ

Как часто нужно мыть голову осенью?
Оптимально — каждые 2-3 дня, в зависимости от типа кожи головы и активности сальных желёз.

Какие витамины пить для волос?
Лучше выбирать комплексы с цинком, биотином, железом и витаминами группы B.

Какой спрей подходит для тонких волос?
Лёгкие формулы без силиконов и масел — например, увлажняющие спреи "3 в 1" или лосьоны с пантенолом.

Интересные факты

  • Температура воды при мытье головы должна быть не выше 37°C — горячая вода активирует сальные железы.
  • Натуральные масла (кокосовое, аргановое) лучше использовать как маску перед мытьём.

"Ухаживать за волосами нужно всегда, независимо от времени года и от времени суток. Волосы всегда нуждаются в уходе", — подчеркнула эксперт.

