© freepik.com by garetsvisual is licensed under Public domain
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 21:43

Чёлка “шторками” выглядела как хаос — пока не начала сушить её по этой схеме: всё изменилось

Чередование сторон при сушке челки убирает естественный пробор — Хрисса Дарсакли

Чёлка — тот самый элемент стрижки, который способен моментально сделать образ более стильным и "собранным". Она подчёркивает черты лица, добавляет характер и часто выглядит так, будто вы потратили на укладку больше времени, чем на самом деле. Но есть и обратная сторона: именно чёлка первой выходит из-под контроля — заваливается на одну сторону, разделяется пробором, топорщится или теряет форму уже через час после выхода из дома. Хорошая новость в том, что существует простой приём с феном, который помогает сделать её аккуратной и устойчивой практически всегда. Об этом сообщает Хрисса Дарсакли.

Почему чёлка чаще всего "капризничает"

Даже идеально подстриженная чёлка может вести себя непредсказуемо. Причина обычно в том, что волоски у лица тоньше, быстрее впитывают влагу и сильнее реагируют на тепло, ветер и жирность кожи. К тому же именно на передней линии роста чаще всего формируется естественный пробор. Если при сушке вы его "зафиксировали", то потом он будет проявляться снова и снова, заставляя чёлку распадаться на две части или ложиться не так, как хочется.

Особенно это заметно на популярных вариантах — "шторках", узкой чёлке и длине, которая обрамляет лицо. Они выглядят лёгкими и естественными, но требуют правильной направления укладки, иначе вместо стильного эффекта получается хаос.

Трюк с феном: как убрать пробор и сделать чёлку послушной

Метод основан на простом принципе: чёлку нужно сушить так, чтобы волосы не "запоминали" одно направление. Если вы всегда направляете воздух и щётку только в одну сторону, волосы быстро фиксируют привычный пробор и начинают падать туда же. Поэтому техника строится на чередовании движений.

Пошаговая инструкция

  1. Сразу после мытья отделите чёлку и слегка промокните полотенцем. Если вы не мыли голову, достаточно просто смочить чёлку водой, чтобы заново задать ей форму.
  2. Расчешите волосы вперёд, чтобы прядки легли ровно и не цеплялись друг за друга.
  3. Возьмите фен и начинайте сушить, направляя чёлку щёткой вправо, затем влево, то есть чередуя стороны.
  4. Продолжайте такие движения, пока волосы не станут почти сухими. Эта смена направления помогает убрать пробор и не даёт чёлке заваливаться.
  5. Если хочется большего объёма и "подвижности", завершите укладку круглой щёткой, слегка подкручивая кончики внутрь или наружу — в зависимости от того, какую форму вы любите.

Почему это работает и что даёт в результате

Чередование сторон во время сушки делает главное: оно "сбивает" естественную привычку волос распадаться по пробору. В итоге чёлка выглядит более плотной, аккуратной и симметричной, а сама укладка держится дольше. Плюс, вы не тратите лишнее время на постоянные попытки уложить её руками или закалывать невидимками.

Такой приём особенно удобен тем, кто носит длинную чёлку: она быстрее теряет форму, но зато легко поддаётся корректировке буквально за пару минут. И самое приятное — этот способ не требует специальных средств или сложных инструментов, только фен и обычная щётка.

В итоге правильная техника сушки превращает чёлку из "капризной детали" в вашу сильную сторону: она ложится ровно, выглядит свежо и не портит настроение в те дни, когда хочется просто выйти из дома красиво и без борьбы с волосами.

