Рак лёгких может выдать себя на пальцах: этот признак многие не замечают годами

Рак лёгких умеет маскироваться так ловко, что человек может годами не связывать тревожные сигналы с серьёзной болезнью. Иногда первые подсказки появляются не в анализах и снимках, а буквально на кончиках пальцев. Именно поэтому врачи всё чаще напоминают: внимательность к "мелочам" способна сыграть решающую роль. Об этом сообщает Denik. cz.

Почему рак лёгких называют "тихим убийцей"

Многие опухоли на ранних этапах не дают ярких признаков, но рак лёгких особенно опасен тем, что его симптомы часто кажутся "обычными" — как при простуде, бронхите или переутомлении. Из-за этого пациент может долго откладывать визит к врачу, а болезнь тем временем развивается без препятствий.

"Некоторые виды рака не проявляют симптомов на ранних стадиях, а если и проявляются, они не являются специфичными", — говорит Деник.

В онкологии такие заболевания нередко называют "тихими убийцами", потому что опухоль растёт внутри органа, и внешне это может никак не отражаться. При этом предупреждающие сигналы всё же существуют, просто они слишком "тонкие" и похожи на проявления менее опасных проблем.

"Однако дело не в том, что у этих видов рака нет никаких предупреждающих симптомов. Пациенты испытывают тонкие симптомы, но они схожи с симптомами других менее серьёзных заболеваний", — говорится на сайте HCG Oncology, занимающейся лечением рака.

Компенсаторные возможности лёгких — и в этом их коварство

Лёгкие способны долго "тянуть" даже при серьёзных изменениях, и именно это часто сбивает людей с толку. Пока опухоль небольшая, организм может компенсировать потерю функций: работает оставшаяся здоровая ткань или второе лёгкое. Поэтому человек продолжает жить обычной жизнью, не подозревая, что болезнь уже набирает силу.

"Злокачественная опухоль лёгких сначала не вызывает никаких симптомов, поэтому может распространяться и расти незаметно", — сообщает Национальный портал информации о здоровье (NZIP).

В Чехии рак лёгких ежегодно выявляют примерно у шести тысяч человек, и около пяти тысяч пациентов в год умирают от этого диагноза. Проблема в том, что значительная часть случаев обнаруживается уже тогда, когда лечение становится гораздо сложнее и чаще направлено на продление жизни, а не на полное выздоровление.

"Сложность в том, что лёгкие обладают отличной компенсационной способностью, поэтому даже если большая часть их функций нарушена, человек может не ощущать симптомов. Функцию выполняют оставшаяся часть повреждённого легкого и другое лёгкое. Как только появляются симптомы, обычно это запущенная опухоль", — сказала Denik. cz года врач и преподаватель Яна Скричкова из отделения заболеваний лёгких и туберкулёза Университетской больницы Брно.

Ситуацию пытаются изменить с помощью ранней диагностики: с 2022 года в Чехии действует программа скрининга, которая должна увеличить долю выявлений на ранних стадиях и дать пациентам больше шансов на выздоровление.

Симптомы, которые нельзя списывать на "обычный кашель"

На первых стадиях рак лёгких может не проявляться вовсе, но по мере роста опухоли появляются признаки, которые важно не игнорировать. Длительный кашель, изменение его характера, хрипота, повторяющиеся пневмонии, не реагирующие на антибиотики, — всё это поводы насторожиться.

"На первой стадии и часто на второй стадии рак лёгких не проявляет себя. Только с прогрессированием опухоли у пациента может развиться длительный кашель, хриплота или частая пневмония, при которой антибиотики не помогают", — предупреждают эксперты из III хирургической клиники 1. Факультет медицины Карлового университета.

Среди типичных сигналов также называют одышку и кровохарканье. Иногда первыми проявлениями становятся гормональные и системные изменения — слабость мышц, нарушения нервной системы, воспаление вен, похудение из-за снижения аппетита, тошнота и постоянная усталость. При распространении опухоли может появляться боль при вдохе, сложности с глотанием, а при поражении нервных волокон — сильные боли в спине или верхних конечностях.

"До 65 процентов случаев выявляются врачом только на стадиях III и IV", — предупреждают врачи.

Основные факторы риска

Самым опасным фактором специалисты называют курение — особенно если человек начал рано и курил много лет. Причём "лёгкие" сигареты не делают привычку безопаснее. В группе риска также пассивные курильщики: они тоже вдыхают канцерогены, пусть и не по своей воле. Дополнительную угрозу создают вредные пары на работе, загрязнённый воздух, радон и хронические заболевания лёгких.

Когда подсказку дают пальцы: "пальцы-молотки"

Иногда организм подаёт сигнал не через кашель или одышку, а через внешний признак: меняется форма пальцев и ногтей. Если кончики пальцев выглядят опухшими, ногти становятся более выпуклыми и изгибаются, а сами пальцы напоминают "молотки", это может указывать на нехватку кислорода в тканях.

Такое состояние известно давно — его описывал ещё Гиппократ, поэтому иногда его называют "пальцами Гиппократа". По данным экспертов, булавообразные пальцы встречаются у значительной части людей с раком лёгких, хотя сами по себе они не являются диагнозом. Но это веский повод обратиться к врачу, особенно если есть другие симптомы или факторы риска.