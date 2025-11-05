Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Федеральные миллионы пошли в регионы: кто первым получит долгожданные квартиры

Правительство профинансировало обеспечение жильём инвалидов — часть средств получит Свердловская область

Российское правительство направило дополнительное финансирование регионам на обеспечение жильём инвалидов и семей с детьми-инвалидами. В числе получателей оказалась и Свердловская область, сообщили в департаменте информполитики региона.

Кому помогут новые средства

"Среди получателей — Свердловская область. Дополнительное финансирование позволит обеспечить жильём граждан, вставших в очередь до 2005 года", — уточнили в ДИПе.

Эти средства помогут сократить очередь на предоставление жилья, особенно среди тех, кто ждал десятилетиями.

Распределение бюджета

Всего на поддержку 15 регионов из федерального бюджета выделено 433,1 миллиона рублей. Средства направят на улучшение жилищных условий граждан, для которых эта программа остаётся единственным способом получить собственное жильё.

Таким образом, правительство продолжает реализацию мер социальной поддержки, направленных на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

