Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года

Может ли регион, где рекорды по вводу жилья стали нормой, столкнуться с острой нехваткой квартир уже через пару лет? Юлия Файзулина, коммерческий директор девелоперской компании "ЭНКО", уверена: опасность реальна, если не появятся новые проекты.

"Жирные" годы заканчиваются

По словам эксперта, нынешние впечатляющие показатели — всего лишь результат старых заделов.

"Все те 2,6 миллиона квадратных метров, которые планируется ввести к концу года, были заложены ещё в периоды низких ставок и массового старта проектов. К 2026 году эти объёмы будут построены, а затем начнётся спад, потому что новых проектов сейчас практически нет", — комментирует Юлия Файзулина.

За цифрами скрывается дефицит

Сегодня застройщики рапортуют о перевыполнении плана: вместо ожидаемых 2,3 миллиона квадратных метров, на выходе окажется 2,6. Но радость от рекордов обманчива — запас прочности заканчивается. Если девелоперы не активизируются уже сейчас, к 2027 году регион может впервые за долгое время столкнуться с дефицитом жилья.

Почему новые проекты не стартуют?

Основная причина — изменение экономических условий: высокие ключевые ставки, рост себестоимости и снижение инвестиционной активности. В результате девелоперы не рискуют начинать новые стройки, а значит, запас проектов истощается.