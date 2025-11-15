Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года
Может ли регион, где рекорды по вводу жилья стали нормой, столкнуться с острой нехваткой квартир уже через пару лет? Юлия Файзулина, коммерческий директор девелоперской компании "ЭНКО", уверена: опасность реальна, если не появятся новые проекты.
"Жирные" годы заканчиваются
По словам эксперта, нынешние впечатляющие показатели — всего лишь результат старых заделов.
"Все те 2,6 миллиона квадратных метров, которые планируется ввести к концу года, были заложены ещё в периоды низких ставок и массового старта проектов. К 2026 году эти объёмы будут построены, а затем начнётся спад, потому что новых проектов сейчас практически нет", — комментирует Юлия Файзулина.
За цифрами скрывается дефицит
Сегодня застройщики рапортуют о перевыполнении плана: вместо ожидаемых 2,3 миллиона квадратных метров, на выходе окажется 2,6. Но радость от рекордов обманчива — запас прочности заканчивается. Если девелоперы не активизируются уже сейчас, к 2027 году регион может впервые за долгое время столкнуться с дефицитом жилья.
Почему новые проекты не стартуют?
Основная причина — изменение экономических условий: высокие ключевые ставки, рост себестоимости и снижение инвестиционной активности. В результате девелоперы не рискуют начинать новые стройки, а значит, запас проектов истощается.
