Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Строительство домов
Строительство домов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 0:27

Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года

Риск дефицита жилья к 2027 году связан с отсутствием новых строек — ЭНКО

Может ли регион, где рекорды по вводу жилья стали нормой, столкнуться с острой нехваткой квартир уже через пару лет? Юлия Файзулина, коммерческий директор девелоперской компании "ЭНКО", уверена: опасность реальна, если не появятся новые проекты.

"Жирные" годы заканчиваются

По словам эксперта, нынешние впечатляющие показатели — всего лишь результат старых заделов.

"Все те 2,6 миллиона квадратных метров, которые планируется ввести к концу года, были заложены ещё в периоды низких ставок и массового старта проектов. К 2026 году эти объёмы будут построены, а затем начнётся спад, потому что новых проектов сейчас практически нет", — комментирует Юлия Файзулина.

За цифрами скрывается дефицит

Сегодня застройщики рапортуют о перевыполнении плана: вместо ожидаемых 2,3 миллиона квадратных метров, на выходе окажется 2,6. Но радость от рекордов обманчива — запас прочности заканчивается. Если девелоперы не активизируются уже сейчас, к 2027 году регион может впервые за долгое время столкнуться с дефицитом жилья.

Почему новые проекты не стартуют?

Основная причина — изменение экономических условий: высокие ключевые ставки, рост себестоимости и снижение инвестиционной активности. В результате девелоперы не рискуют начинать новые стройки, а значит, запас проектов истощается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге в ряде банков появились новые доллары 14.11.2025 в 18:18
Екатеринбург в поисках новых долларов: где их можно купить без комиссии

В Екатеринбурге появились доллары нового образца. Где можно без ограничений купить валюту и какие особенности покупки в банках города?

Читать полностью » Участники 14.11.2025 в 17:17
Будущее технологий решается в Екатеринбурге: как российские и зарубежные гении соревнуются за титул лучших

В Екатеринбурге прошел чемпионат «Хайтэк: навыки будущего», где специалисты из разных уголков мира соревновались в создании высокотехнологичных проектов. Что удалось создать за три дня?

Читать полностью » В Каменске-Уральском в грузовике с древесиной нашли оружие и боеприпасы — УФСИН 14.11.2025 в 16:58
Тайник в грузовике: в скандальную колонию на Урале хотели доставить оружие и гранату

В Каменске-Уральском в грузовике, который доставлял древесину в колонию №47, были найдены оружие и граната. Кто пытался провести запрещенные предметы?

Читать полностью » На Урале создали рабочую группу для решения проблемы демонтажа киосков — глава города Алексей Орлов 14.11.2025 в 16:39
Эти киоски могут исчезнуть навсегда: как Екатеринбург справляется с протестами предпринимателей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов собрал рабочую группу для обсуждения решения проблемы с киосками и защиты интересов предпринимателей. Как власти планируют урегулировать ситуацию?

Читать полностью » Ямал увеличил выплату за подключение к газу до 300 тысяч — департамент соцзащиты 14.11.2025 в 13:58
Дом у теплой трубы: ямальцам возвращают крупные суммы за газификацию

На Ямале расширили меры поддержки по подключению к газу: выплаты до 300 тысяч рублей открывают возможность газификации всё большему числу семей.

Читать полностью » В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики 14.11.2025 в 11:17
Строят, сдают, зарабатывают, но идут в тупик: что происходит с рынком недвижимости в Тюмени

Тюменские девелоперы сталкиваются с трудностями в продаже жилья. Экспозиция новостроек сократилась на 19%, а покупатели ориентируются на квартиры с более ранним сроком сдачи.

Читать полностью » В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства 14.11.2025 в 10:16
Не сдашь — не поедешь: в Тюмени вводят жесткие рейды для таксистов

В Тюменской области предложены постоянные рейды за таксистами с проверкой автомобилей и документов. Что это изменит для пассажиров и водителей?

Читать полностью » Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году — Вадим Ряска 14.11.2025 в 9:46
2,6 миллиона квадратных метров жилья: в Тюмени раскрыли секреты по успешному строительству недвижимости

Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году, сдав около 2,6 миллионов квадратных метров жилья. Что ожидает регион к 2030 году?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зимнее размножение гортензий помогает садоводам получить здоровые саженцы к майскому цветению
Еда
Зимний пряный пирог с брусникой и апельсинами готовится на дрожжевом тесте — повар
Садоводство
Теневыносливые растения выдерживают русскую зиму без подсветки, отмечают ботаники
Дом
Эксперт Гурьянов предложил заменить люстры на простые светильники для борьбы с пылью
Еда
Гибридные блюда повышают маржинальность заведений — шеф-повар
Авто и мото
Штрафы за отсутствие ОСАГО выросли до 5000 рублей — РСА
Туризм
Зимние морозы в Великом Устюге могут достигать −35 °C — метеорологи
Наука
Марсоход Perseverance обнаружил камень с высоким содержанием железа и никеля — NASA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet