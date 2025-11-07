Жильё снова становится правом, а не роскошью: идея, которая может всё изменить — предложение из Госдумы

Рост цен на жильё и стремительное увеличение долгов делают ипотеку одной из самых острых социальных проблем. Всё больше россиян ощущают, что обещанная "дорога к собственным квадратным метрам" оборачивается финансовой ловушкой. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, предложив вместо привычных кредитов развивать стройсберкассы и систему социальной аренды жилья.

По словам политика, нынешняя ипотечная модель работает в пользу банков, но не граждан. Высокие ставки и длительные сроки выплат приводят к тому, что семья вынуждена десятилетиями отдавать большую часть дохода, оставаясь зависимой от кредитора. Миронов назвал существующую систему "долговой ловушкой", из которой выбраться крайне сложно.

"Долги будут расти и дальше. Ипотека в нынешнем виде — это в лучшем случае многолетняя кабала, в худшем — полное разорение граждан", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что подобная ситуация не способствует решению жилищного вопроса, а лишь укрепляет позиции финансовых структур, извлекающих выгоду из роста задолженности населения.

В качестве альтернативы Миронов предложил внедрить систему стройсберкасс — специализированных организаций, предоставляющих кредиты исключительно на покупку жилья. Такая практика успешно применяется во многих европейских странах, где граждане накапливают средства, а затем получают целевые займы на льготных условиях.

Займы через стройсберкассы обходятся примерно в два с половиной раза дешевле традиционной ипотеки. По мнению политика, именно этот механизм может стать доступным и справедливым инструментом решения жилищной проблемы. Однако он отметил, что банковское лобби активно противостоит подобным реформам, стремясь сохранить существующую систему, приносящую значительные прибыли.

Наряду со стройсберкассами предлагается развивать социальную аренду жилья. Такой подход позволяет обеспечить граждан крышей над головой без необходимости брать крупные кредиты. Миронов считает, что подобная форма проживания особенно актуальна для молодых семей и работников бюджетной сферы, которым трудно накопить на первоначальный взнос.