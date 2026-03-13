Снежные метели в Челябинске приводят к рыночному коллапсу: цены на квартиры уходят вниз

В феврале 2026 года цены на первичное жилье снизились в девяти российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. Самое заметное падение зафиксировали в Челябинске — минус 2,6% до 164 тысяч рублей за квадратный метр. Общая средняя цена по новостройкам выросла на 0,5% и составила 178 тысяч рублей за метр, подсчитали аналитики "Яндекса" с помощью нейросети "Алиса AI". ТАСС приводит эти данные.

Лидеры снижения цен

Челябинск показал самое сильное падение — средняя цена дошла до 164 тысяч рублей за квадратный метр. За ним следуют Санкт-Петербург с 331 тысячей рублей за метр и минусом в 1,9 процента, а также Саратов — 118 тысяч рублей и снижение на 1,6 процента. Эти три города возглавили топ по обвалу цен на первичку в феврале.

В Челябинске цены на жилье падают не только в продаже, но и в аренде — город лидирует среди миллионников по этому показателю. Аналогичные тенденции видны в других регионах, где предложение начинает перевешивать спрос. Жители реагируют на такие сдвиги, перестраивая планы на покупку или переезд.

Снижение цен отражает локальные особенности рынков. Застройщики в этих городах активизируют продажи, чтобы не держать запасы. Это создает давление на стоимость квадратного метра.

"Рынок первичного жилья в регионах стабилизируется за счет роста предложения доступных лотов. Застройщики наращивают объемы, чтобы сбалансировать спрос, и это снижает влияние дорогих объектов на средние цены. В городах вроде Челябинска и Санкт-Петербурга мы видим, как локальные факторы, включая ввод новых домов, влияют на динамику. Это возвращает рынок к равновесию, выгодному для покупателей." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Изменения в остальных городах

Цены просели на 0,7-1,1 процента в Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Волгограде, Кемерово и Набережных Челнах. В Красноярске, Хабаровске и Ярославле падение оказалось минимальным. Эти города добавили в общую картину снижения по девяти точкам.

Москва и Воронеж показали крошечный рост, который округлили до нуля. В остальных крупных городах цены все же поползли вверх. Разброс тенденций подчеркивает неоднородность российского рынка жилья.

Городские агломерации с населением за полмиллиона реагируют по-разному на сезонные факторы. Зима обычно тормозит сделки, но в этом феврале эффект усилился в определенных регионах. Покупатели ждут дальнейших коррекций.

Аналитики фиксируют возвращение к балансу — предложение выравнивается. Дорогие лоты теряют вес в общей статистике.

Стабилизация рынка и ввод жилья

Рынок первичного жилья приходит в равновесие, отмечают эксперты. Застройщики увеличивают число бюджетных объявлений, что сглаживает скачки цен. Февральский общий рост на 0,5 процента выглядит скромно на фоне локальных падений.

Ранее в Челябинской области ввели всего 35,6 тысячи квадратных метров жилья за январь — резкое снижение. В Санкт-Петербурге объемы обвала оказались еще круче. Такие данные объясняют давление на цены.

Снижение ввода тормозит рост стоимости в регионах. Застройщики фокусируются на сбыте имеющегося стока. Покупатели получают больше выбора в доступном сегменте.