ипотека
ипотека
Экономика
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:02

Вторичка зависла без кредитов — и вот что происходит с ценами: этого не ожидал никто

Приостановка ипотеки на вторичку запускает снижение цен — экономист Колташов

Рост цен на жильё и резкое сокращение доступных ипотечных программ привели рынок недвижимости к состоянию перегрева. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, приводя мнение экономиста и директора Института нового общества Василия Колташова, который оценил последствия приостановки выдачи кредитов на вторичное жильё.

Перегрев рынка и эффект паузы в ипотеке

Ситуация обострилась после сообщения РИА Новости о том, что рыночная ипотека остаётся дорогой и малодоступной, а банки фактически прекратили кредитование вторичного жилья. По словам Колташова, такая пауза может стать фактором стабилизации. Он отмечает, что цены на недвижимость долгое время росли без экономического обоснования и не отражали реального спроса.

"Рынок оказался чрезвычайно перегрет. Если банки перестанут выдавать кредиты на покупку вторичного жилья, цены начнут снижаться, и рынок начнет нормализовываться. Это положительный процесс, потому что он приведет к более устойчивому развитию экономики", — пояснил экономист.

Длительное ограничение доступа к ипотеке, по его мнению, заставит продавцов пересмотреть ожидания и приблизить стоимость объектов к реальной рыночной оценке.

Колташов подчеркивает, что корректировка необходима для восстановления баланса, поскольку несоразмерный рост стоимости жилья блокирует развитие отрасли и замедляет экономическую активность.

Факторы риска и причины осторожности банков

Экономист объясняет, что банкам становится всё сложнее работать с объектами вторичного рынка. На это влияют участившиеся случаи мошенничества и высокая степень риска, которую страховые компании не готовы компенсировать. Такая комбинация делает кредитование вторички менее привлекательным и усиливает тенденцию к охлаждению рынка.

Он считает, что этот процесс неизбежен, поскольку поддержание завышенной цены становится невозможным без внешнего стимулирования.

"Вторичный рынок должен пережить период охлаждения, иначе он продолжит разгонять цены и тормозить развитие. Продавцы должны понимать, что завышенные ожидания больше не соответствуют реальности. Сейчас важно дать рынку возможность остыть и вернуться к адекватным ценам", — подчеркнул эксперт.

Переоценённые объекты, по его словам, будут постепенно выходить на реальную стоимость только в условиях отсутствия дешёвых кредитов.

Финансовая стратегия для покупателей

В текущей ситуации Колташов считает наиболее рациональным откладывать покупку и формировать собственные накопления. Высокие процентные ставки делают ипотеку дорогим инструментом, что увеличивает финансовую нагрузку на заемщиков и снижает эффективность вложений. По его словам, временный отказ от кредитов даёт гражданам возможность дождаться ценовой стабилизации.

Экономист отмечает, что способность рынка корректировать себя через снижение спроса в долгосрочной перспективе создаёт более устойчивую структуру. Это способствует появлению экономически обоснованных цен и уменьшает риски, связанные с пузырем на рынке недвижимости.

