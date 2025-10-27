Коммуналка снова дорожает: почему даже без лифта платить придётся больше

Жителям Челябинска с 1 декабря 2025 года придётся платить больше за содержание жилого фонда. Согласно проекту решения городской думы, тарифы вырастут примерно на 10%.

Новые расценки

"Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом: с газовым оборудованием — 33,12 рубля за квадратный метр, без газового оборудования — 32,08 рубля.

Дома без лифта и мусоропровода: с газовым оборудованием — 25,70 рубля, без него — **24,66 рубля", — указано в проекте.

Для сравнения, с 1 июля 2024 года действовали следующие тарифы:

в домах с мусоропроводом и газовым оборудованием — 29,85 рубля ;

без газа — 28,91 рубля ;

в домах без лифта и мусоропровода с газом — 23,16 рубля ,

без газа — 22,33 рубля.

Таким образом, рост составит около 2-3 рублей за каждый квадратный метр, в зависимости от типа дома и наличия инженерных коммуникаций.

Когда утвердят новые тарифы

Проект документа с обновлёнными расценками вынесен на рассмотрение городской думы Челябинска 28 октября. После его утверждения новые тарифы вступят в силу с 1 декабря 2025 года.