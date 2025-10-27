Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
100 и 500 рублей
100 и 500 рублей
© Pixabay by Alex Volodsky is licensed under Free for use under the Pixabay
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:23

Коммуналка снова дорожает: почему даже без лифта платить придётся больше

В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат

Жителям Челябинска с 1 декабря 2025 года придётся платить больше за содержание жилого фонда. Согласно проекту решения городской думы, тарифы вырастут примерно на 10%.

Новые расценки

"Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом: с газовым оборудованием — 33,12 рубля за квадратный метр, без газового оборудования — 32,08 рубля.
Дома без лифта и мусоропровода: с газовым оборудованием — 25,70 рубля, без него — **24,66 рубля", — указано в проекте.

Для сравнения, с 1 июля 2024 года действовали следующие тарифы:

  • в домах с мусоропроводом и газовым оборудованием — 29,85 рубля;

  • без газа — 28,91 рубля;

  • в домах без лифта и мусоропровода с газом — 23,16 рубля,

  • без газа — 22,33 рубля.

Таким образом, рост составит около 2-3 рублей за каждый квадратный метр, в зависимости от типа дома и наличия инженерных коммуникаций.

Когда утвердят новые тарифы

Проект документа с обновлёнными расценками вынесен на рассмотрение городской думы Челябинска 28 октября. После его утверждения новые тарифы вступят в силу с 1 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные УрФУ создали мазь из грибов-трутовиков для лечения ожогов и заживления кожи вчера в 16:18
Заживляет и омолаживает: в УрФУ придумали мазь из трутовиков

Учёные УрФУ создали мазь из грибов Свердловской области, которая лечит ожоги, ускоряет заживление и омолаживает кожу — и уже подали заявку на патент.

Читать полностью » Горожане Екатеринбурга клеят наклейки с ценой ремонта, чтобы бороться с вандалами на остановках вчера в 15:44
Горожане против вандализма: в Екатеринбурге появились наклейки на новых остановках

В Екатеринбурге вандалы разбивают новые стеклянные остановки, а жители отвечают неожиданным способом — предупреждают о цене хулиганства.

Читать полностью » В Тюменской области утильсбор на машины свыше 160 л.с. могут поднять до конца года вчера в 1:17
Цены на авто срываются с тормозов: скоро "лошадки" будут стоить как квартира

В Тюменской области готовятся повысить утильсбор на мощные авто. Эксперты предупреждают: цены взлетят, а ввоз электрокаров и гибридов сократится в разы.

Читать полностью » Цена яиц в Свердловской области снизилась на 12,8% за год — URA.RU вчера в 0:27
Бюджетный завтрак снова в моде: куриное яйцо пережило кризис — или только затихло перед бурей

В Свердловской области яйца подешевели почти на 13%, но эксперты предупреждают: за спокойной динамикой скрываются сезонные риски и влияние рынка.

Читать полностью » В Свердловской области до конца года откроют четыре новые больницы 25.10.2025 в 20:51
От усталых корпусов к новым палатам: здравоохранение Урала ждёт масштабное обновление

До конца года в Свердловской области откроют четыре новые больницы. Полпред Артем Жога обсудил с губернатором Денисом Паслером развитие здравоохранения региона.

Читать полностью » В Свердловской области находят фиолетовую рядовку даже под снегом 25.10.2025 в 18:26
"Сначала боялась, потом вошла во вкус": новый герой грибного сезона на Урале

Жители Свердловской области продлевают грибной сезон, собирая фиолетовую рядовку. Но эксперты предупреждают: среди них встречаются ядовитые двойники.

Читать полностью » Инфляция в Свердловской области снизилась до 9,7% — данные Банка России 25.10.2025 в 17:17
Деньги пошли на покой: почему свердловчане всё чаще сберегают, а не тратят

Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5%, Центробанк сохраняет жёсткую политику: инфляция в Свердловской области падает, но цены всё ещё нестабильны.

Читать полностью » Туристы из Екатеринбурга чаще всего путешествуют парами — данные 25.10.2025 в 14:46
Три выходных — и прочь из рутины: екатеринбуржцы массово сбегают в ноябре

Жители Екатеринбурга массово планируют ноябрьские каникулы: бронирования выросли на 10%, лидируют пары без детей и короткие поездки в топовые города России.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Trenitalia: маршрут Милан — Тирано признан самым живописным в Италии
Еда
Куриное филе в сметанном соусе сохраняет сочность при правильном приготовлении
Питомцы
Ветеринар: короткошёрстные собаки мёрзнут уже при -5 градусах
Еда
Итальянские кулинары раскрыли секреты пиццы "Четыре сезона" и её символику
Авто и мото
Автостат: большинство владельцев Li Auto в России пересели с немецких брендов
Наука
Специалисты объяснили, как предотвратить послеродовую депрессию на ранних сроках
Садоводство
Исследователи напомнили: зигзагообразный кактус и уши Микки — идеальные растения для квартиры
Садоводство
Удаление пня после спила дерева ускоряет восстановление почвы на участке — Алексей Котов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet