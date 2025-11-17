Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Следственный Комитет России, Москва - Investigative Committee of Russia 3
Следственный Комитет России, Москва - Investigative Committee of Russia 3
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 0:02

Дом треснул, надежды рухнули: дольщики в Сургуте дают показания вместо получения ключей

СК РФ: В Сургуте возбудили дело о мошенничестве из-за нарушений прав дольщиков

Строительство долгожданного жилья в Сургуте обернулось для дольщиков расследованием и визитами к следователям вместо новоселья. После многочисленных жалоб было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении АО "Специализированный застройщик "ДСК-1”".

Как развивалась проблема и что рассказали дольщики

По данным Следственного комитета, югорчане заключили договоры на покупку квартир в строящемся доме, полностью оплатили их и рассчитывали на комфортное жильё с закрытым двором, видеонаблюдением и инфраструктурой для детей. Однако сроки сдачи неоднократно переносили — последний раз на июнь 2027 года. Всё это время семьи вынуждены снимать квартиры и параллельно выплачивать ипотеку, что создало тяжёлую финансовую нагрузку.

Одну из дольщиц, как она рассказала "Мегаполису", уже вызвали в СК.

"Я три часа просидела в СК, писала объяснительную о том, как все происходило, кто меня сопровождал по сделке. Других дольщиков тоже вызывают. СК действительно взял все под контроль. Ситуация у людей катастрофическая. Я взяла ипотеку в ноябре 2023 года, я была уверена, что дом построят без нарушений, потому что застройщик проверенный. Только из СМИ мы узнали, что в доме пошла трещина. Нас начали уведомлять о том, что не хватает рабочей силы", — рассказала она изданию "ФП".

Следствие и реакция властей

Как отмечают в СК, обращения дольщиков в различные инстанции не приносили результата, и это стало одной из причин возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ. Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, что подчеркивает серьёзность ситуации.

Проблемы с этим застройщиком возникали и ранее. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко критиковала работу "ДСК-1" на фоне аналогичных нарушений в Ханты-Мансийске. "Это безобразие. Не знаю, как вы его терпите "ДСК-1”, но судя по тому, что пишут граждане, давно пора призвать к ответу. И надо обеспечить достройку долгостроев", — заявила Валентина Матвиенко. Власти округа получили поручение усилить контроль и обеспечить решение проблем пострадавших семей.

Что известно о компании и финансовой ситуации

Согласно данным сервиса Seldon. Basis, генеральным директором "ДСК-1" является депутат думы Ханты-Мансийска Богдан Токмаджан. Уставный капитал предприятия составляет 150,19 млн рублей, наращённый за счёт вкладов действующих учредителей. По итогам 2024 года чистая прибыль компании снизилась на 1,24 млрд рублей, что соответствует падению в 255 % — сервис связывает это с уменьшением доходов, не относящихся к основной деятельности.

Компания считается одним из старейших застройщиков региона: она основана в 1970 году. Учредителем называют Михаила Сердюка, одного из наиболее обеспеченных депутатов думы Югры. Однако многолетняя история фирмы не стала гарантией соблюдения обязательств перед дольщиками, что теперь станет предметом уголовного расследования и административного контроля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Solaris HC и LADA Niva Legend входят в тройку популярных машин — Авито Авто вчера в 3:36
Гонка за комфортом и выгодой: неожиданные итоги автомобильной лихорадки на Урале

В третьем квартале 2025 года челябинцы активно покупали LADA, Solaris и Niva, а на вторичном рынке в лидерах — Priora, Granta и Kia Rio. Каковы главные тенденции?

Читать полностью » Российская фирма Whos the boss выплатит 270 тысяч за товарный знак — арбитражный суд вчера в 2:27
Битва за имя: Hugo Boss лишил челябинский бизнес женских амбиций и заставил сменить вывеску

Hugo Boss выиграл суд у челябинской Whos the boss: российскому бизнесу придётся сменить имя, а за незаконное использование бренда взысканы сотни тысяч рублей компенсации.

Читать полностью » Суд обязал детсад выплатить 280 тысяч за травму ребёнка — прокуратура Челябинской области вчера в 1:16
Догонялки обернулись судом: почему детсады теперь рискуют крупными выплатами

В Троицке детский сад выплатит 280 тысяч рублей компенсации пятилетнему мальчику, получившему тяжёлую травму во время игры. Суд напомнил об ответственности учреждений за детей.

Читать полностью » В Челябинске полиция оформила РВП женщине из Германии за один день — МВД РФ вчера в 0:36
Без очередей и проволочек: как женщина из Германии за один день стала челябинкой

Челябинские полицейские помогли гражданке Германии вернуться на родину и быстро получить разрешение на временное проживание по новому президентскому указу.

Читать полностью » Зимние туры из Екатеринбурга подорожали на 15 процентов — аналитики рынка 16.11.2025 в 23:54
Неожиданные маршруты зимы: Египет, Казань или пляжи ОАЭ — где празднуют самые экономные

Новогодние туры из Екатеринбурга: экскурсии по Казани и Питеру, тёплое море Египта и Эмиратов или бюджетная Турция — как провести зиму ярко и по-своему.

Читать полностью » В Перми должникам начали ограничивать подачу горячей воды — компания 16.11.2025 в 6:47
Кипяток только за деньги: чем грозит забытая квитанция жителям Перми и соседних городов

Более 11 тысяч жителей Прикамья могут остаться без горячей воды: должникам направлены уведомления о грядущих ограничениях и предупреждение о возможных санкциях.

Читать полностью » 48% жителей Перми поддерживают четырёхдневную рабочую неделю — опрос SuperJob 16.11.2025 в 5:56
Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми

Почти половина жителей Перми готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, но бизнес отвечает категоричным «нет». Почему мнения так разошлись — в нашем материале.

Читать полностью » В Прикамье введён карантин на 145 тысячах гектаров леса из-за вредителя — Россельхознадзор 16.11.2025 в 4:46
Лес под замком: как невидимый вредитель ставит Прикамье на грань экологической катастрофы

В Пермском крае на почти 145 тысячах гектаров лесов объявлен карантин: опасный вредитель угрожает хвойным деревьям, а зоны заражения продолжают расти.

Читать полностью »

Новости
СФО
Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Туризм
Как поездка в Антарктиду изменила восприятие мира путешественницы — путешественник Марина Змеина
УрФО
Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных
Спорт и фитнес
Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры
Россия
В России выявили 1470 территорий с накопленным вредом и 88 опасных объектов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet