Дом треснул, надежды рухнули: дольщики в Сургуте дают показания вместо получения ключей

Строительство долгожданного жилья в Сургуте обернулось для дольщиков расследованием и визитами к следователям вместо новоселья. После многочисленных жалоб было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении АО "Специализированный застройщик "ДСК-1”".

Как развивалась проблема и что рассказали дольщики

По данным Следственного комитета, югорчане заключили договоры на покупку квартир в строящемся доме, полностью оплатили их и рассчитывали на комфортное жильё с закрытым двором, видеонаблюдением и инфраструктурой для детей. Однако сроки сдачи неоднократно переносили — последний раз на июнь 2027 года. Всё это время семьи вынуждены снимать квартиры и параллельно выплачивать ипотеку, что создало тяжёлую финансовую нагрузку.

Одну из дольщиц, как она рассказала "Мегаполису", уже вызвали в СК.

"Я три часа просидела в СК, писала объяснительную о том, как все происходило, кто меня сопровождал по сделке. Других дольщиков тоже вызывают. СК действительно взял все под контроль. Ситуация у людей катастрофическая. Я взяла ипотеку в ноябре 2023 года, я была уверена, что дом построят без нарушений, потому что застройщик проверенный. Только из СМИ мы узнали, что в доме пошла трещина. Нас начали уведомлять о том, что не хватает рабочей силы", — рассказала она изданию "ФП".

Следствие и реакция властей

Как отмечают в СК, обращения дольщиков в различные инстанции не приносили результата, и это стало одной из причин возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ. Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, что подчеркивает серьёзность ситуации.

Проблемы с этим застройщиком возникали и ранее. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко критиковала работу "ДСК-1" на фоне аналогичных нарушений в Ханты-Мансийске. "Это безобразие. Не знаю, как вы его терпите "ДСК-1”, но судя по тому, что пишут граждане, давно пора призвать к ответу. И надо обеспечить достройку долгостроев", — заявила Валентина Матвиенко. Власти округа получили поручение усилить контроль и обеспечить решение проблем пострадавших семей.

Что известно о компании и финансовой ситуации

Согласно данным сервиса Seldon. Basis, генеральным директором "ДСК-1" является депутат думы Ханты-Мансийска Богдан Токмаджан. Уставный капитал предприятия составляет 150,19 млн рублей, наращённый за счёт вкладов действующих учредителей. По итогам 2024 года чистая прибыль компании снизилась на 1,24 млрд рублей, что соответствует падению в 255 % — сервис связывает это с уменьшением доходов, не относящихся к основной деятельности.

Компания считается одним из старейших застройщиков региона: она основана в 1970 году. Учредителем называют Михаила Сердюка, одного из наиболее обеспеченных депутатов думы Югры. Однако многолетняя история фирмы не стала гарантией соблюдения обязательств перед дольщиками, что теперь станет предметом уголовного расследования и административного контроля.