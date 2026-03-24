семейная ипотека
семейная ипотека
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:45

Доступного жилья почти нет: в Казани предложение по семейной ипотеке рухнуло до рекордных процентов

В российских городах-миллионниках зафиксировано резкое падение предложения квартир, доступных для покупки по программе семейной ипотеки. Согласно аналитическим данным на начало марта 2026 года, число таких лотов сократилось до 106 тысяч против 157 тысяч годом ранее. В процентном выражении доля жилья, подходящего под условия программы, снизилась с 50% до 37,1% от всей первичной недвижимости на рынках 16 крупнейших городов страны.

Масштабы сокращения предложения

Снижение активности на первичном рынке в сегменте льготного кредитования стало заметным трендом начала текущего года. Общее количество доступных по ставке семейной ипотеки квартир в мегаполисах уменьшилось в полтора раза за двенадцать месяцев. Этот процесс отражает общую динамику охлаждения рынка новостроек, где меняются критерии отбора проектов для участия в государственных программах поддержки.

Сжатие предложения делает поиск подходящего объекта более трудоемким процессом для семей. Застройщики начали более избирательно подходить к формированию ассортимента, ориентируясь на требования, которые предъявляют банковские институты к объектам недвижимости. Учитывая текущую экономическую конъюнктуру, заемщики сталкиваются с необходимостью быстрее принимать решения в условиях ограниченного выбора.

Ситуация в Казани

Казань на сегодняшний день демонстрирует наиболее существенное падение доступности жилья по льготной программе. Объемы подходящих под условия семейной ипотеки лотов здесь сократились в 3,2 раза в годовом исчислении. Если год назад покупателям было доступно около 300 вариантов, то к марту 2026 года количество таких предложений упало ниже сотни.

Такая ситуация означает, что доля квартир для семей с детьми составляет лишь 0,8% от всего объема первичного жилья, представленного в городе. Фактически, для жителей Казани выбор в рамках программы стал крайне ограниченным, что может повлиять на объемы сделок в ближайшем квартале. Локальный рынок недвижимости в столице Татарстана оказался наиболее чувствительным к корректировкам условий ипотечного кредитования.

"Сокращение объемов предложения в Казани говорит о необходимости адаптации муниципальных программ к новым реалиям. Когда доля доступного жилья падает до доли процента, это прямой сигнал для поиска механизмов поддержки спроса. Нам важно создавать условия, при которых застройщики будут заинтересованы в реализации проектов, отвечающих запросам молодых семей. Только через развитие инфраструктуры и комплексное освоение территорий можно сбалансировать рынок жилья."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Лидеры по объемам доступного жилья

Несмотря на общую негативную динамику, в ряде городов-миллионников сохраняется высокая концентрация предложений, подходящих под требования семейной ипотеки. Волгоград возглавляет список с показателем в 70,3% обеспеченности жильем данной категории. Санкт-Петербург также демонстрирует устойчивые результаты, предлагая 64% лотов, доступных для льготного кредитования.

В список территорий с приемлемым уровнем выбора также попали Воронеж и Ростов-на-Дону, где показатель превышает 50%. Эти города пока остаются исключениями на фоне общего дефицита, предлагая потенциальным покупателям больше вариантов для маневра при заключении сделок. Таким образом, региональная специфика в распределении предложения становится ключевым фактором, определяющим возможности для улучшения жилищных условий семей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

