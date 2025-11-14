Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
строительство метро
строительство метро
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Владимир Новиков is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:46

2,6 миллиона квадратных метров жилья: в Тюмени раскрыли секреты по успешному строительству недвижимости

Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году — Вадим Ряска

Тюменская область успешно справится с планом жилищного строительства в 2025 году. Об этом на круглом столе девелоперов региона сообщил заместитель начальника главного управления строительства Вадим Ряска.

Перевыполнение плана

По словам Ряски, план на конец года по вводу жилья в Тюмени и области составляет чуть больше 2,3 миллиона квадратных метров, включая как многоквартирные дома, так и индивидуальное жилье. Однако, с учётом текущих темпов строительства, прогнозируется, что план будет перевыполнен, и в результате будет сдано около 2,6 миллионов квадратных метров жилья.

"У нас план на конец года стоит чуть больше 2,3 миллиона квадратов как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилье. По темпам строительства видим, что план перевыполним и будет сдано около 2,6 миллионов", — сообщил Вадим Ряска.

Достижения и планы на будущее

На текущий момент девелоперы региона уже сдали 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. В перспективе, к 2030 году общий жилой фонд Тюменской области должен превысить 38 миллионов квадратных метров, что подтверждает устойчивые темпы развития жилищного строительства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Тюмени начали получать извещения с требованием пройти поверку счетчиков воды — мэрия Тюмени сегодня в 1:26
Счетчики под угрозой: почему жителям Тюмени требуют пройти поверку и что будет, если не выполнить

В Тюмени распространяют извещения о необходимости поверки счетчиков воды с угрозой повышения платы за коммунальные услуги. Как не ошибиться и что делать в случае сомнений?

Читать полностью » Тюмень представила проект бюджета с дефицитом 1,3 млрд рублей — замглавы города Катренко сегодня в 0:34
Тюменцы увидят новые школы и катки: что войдёт в бюджет города на 2026 год

В Тюмени представлен проект бюджета на 2026 год. Какие направления будут приоритетными, и что изменится для горожан?

Читать полностью » ФСБ отработала слаженность действий силовых структур в Екатеринбурге вчера в 23:57
Теракт не случился: как ФСБ обезвредило угрозу в Екатеринбурге за рекордное время

В Екатеринбурге прошли антитеррористические учения ФСБ, которые позволили отработать эффективное взаимодействие силовых структур при угрозе терактов.

Читать полностью » Курганский госуниверситет вошел в Научный центр мирового уровня по селекции растений вчера в 13:59
Российская селекция выходит на новый уровень: вуз из Кургана вошёл в мировой научный центр

Курганский госуниверситет вошёл в Научный центр мирового уровня по селекции сельхозрастений. Вуз займётся испытанием новых сортов и подготовкой кадров для аграрной науки.

Читать полностью » В Перми с 6 по 12 ноября потратили почти 11,5 миллионов рублей на кино вчера в 4:46
Пермичане потратили почти 11,5 миллиона рублей на кино: что собирали в кассе самые популярные фильмы

В Перми за неделю на кино потратили почти 11,5 миллионов рублей. Какие фильмы стали самыми популярными и какие результаты у них на федеральном уровне?

Читать полностью » В ноябре Екатеринбуржцы могут отдохнуть в Санкт-Петербурге за 30 тысяч рублей на двоих вчера в 3:36
Смена обстановки по доступной цене: лучшие варианты для отпуска в ноябре

В ноябре 2025 года жители Екатеринбурга могут выбрать недорогие туры по России и за рубеж. Где можно отдохнуть и сколько это будет стоить?

Читать полностью » В Екатеринбурге начнут строить две новые школы с общей вместимостью 4 тысячи учеников вчера в 2:26
4 тысячи учеников, три спортзала и подкаст-студия: что ждет уральских школьников

В Екатеринбурге в ближайшие годы построят две новые школы для 4 тысяч учеников. Какие уникальные особенности будут у этих учебных заведений?

Читать полностью » Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что женщина для мужчины — только жена или любовница вчера в 1:16
Екатеринбургский священник шокировал заявлением: дружбы между мужчиной и женщиной не существует

Протоиерей из Екатеринбурга заявил, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Какие еще спорные заявления сделал священник?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер прочла 153 книги в рамках работы судьёй литературной премии — The New York Tiimes
Красота и здоровье
Доктор Елена Сюракшина: вечером лучше избегать цитрусовых и сладостей
УрФО
В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства
Авто и мото
Покупка нового автомобиля: как избежать ловушки и сэкономить до 30%
Еда
Рулет из красной рыбы с творожным сыром сохраняет форму при охлаждении — повар
Наука
Исследования на Марсе показали наличие воды, поддерживавшей жизнь — Димитра Атри
Красота и здоровье
Вода улучшает пищеварение человека при равномерном распределении питья в течение суток – Анна Миронова
ДФО
Трагедия с новорожденным в роддоме: пневмония стала причиной смерти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet