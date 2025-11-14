2,6 миллиона квадратных метров жилья: в Тюмени раскрыли секреты по успешному строительству недвижимости

Тюменская область успешно справится с планом жилищного строительства в 2025 году. Об этом на круглом столе девелоперов региона сообщил заместитель начальника главного управления строительства Вадим Ряска.

Перевыполнение плана

По словам Ряски, план на конец года по вводу жилья в Тюмени и области составляет чуть больше 2,3 миллиона квадратных метров, включая как многоквартирные дома, так и индивидуальное жилье. Однако, с учётом текущих темпов строительства, прогнозируется, что план будет перевыполнен, и в результате будет сдано около 2,6 миллионов квадратных метров жилья.

"У нас план на конец года стоит чуть больше 2,3 миллиона квадратов как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилье. По темпам строительства видим, что план перевыполним и будет сдано около 2,6 миллионов", — сообщил Вадим Ряска.

Достижения и планы на будущее

На текущий момент девелоперы региона уже сдали 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. В перспективе, к 2030 году общий жилой фонд Тюменской области должен превысить 38 миллионов квадратных метров, что подтверждает устойчивые темпы развития жилищного строительства.