Не время строить: почему в Пензенской области становится меньше новых домов

В Пензенской области продолжается снижение темпов строительства жилья. За 10 месяцев 2025 года было введено в эксплуатацию 6 937 квартир, что составляет лишь 72,4% от показателей аналогичного периода 2024 года.

Осенние результаты строительства

За два осенних месяца было сдано 1 893 квартиры, согласно данным Пензастата.

Индивидуальное жилищное строительство

Что касается индивидуального жилья, то пензенцы за январь-октябрь 2025 года построили 2 463 дома общей площадью 340 500 кв. м. Это на 17,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. За осень было завершено строительство 291 дома.

Строительство со стороны юридических лиц

Юридические лица сдали 181 дом общей площадью 245 300 кв. м, что составляет 61,7% от уровня 10 месяцев 2024 года.

Где строят больше всего?

Больше всего домов традиционно возводится в Пензе, а также в Пензенском и Бессоновском районах, уточнили специалисты Пензастата.