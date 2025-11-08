Кризис дошел до недвижки — какие риски ожидают строительную сферу в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе темпы строительства жилья снизились на 20%. Это подтверждает статистика Росстата, которая указывает на значительное падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение темпов строительства жилья

Согласно данным Росстата, в Югре за текущий год было построено 2545 жилых домов, общая площадь которых составляет 434,8 тысячи квадратных метров. Это всего лишь 80,9% от уровня строительства за тот же период в прошлом году. Строительство жилых домов на земельных участках, предназначенных для садоводства, также включено в эту статистику.

"В Ханты-Мансийском автономном округе возведено 2545 жилых домов общей площадью 434,8 тысяч квадратных метров жилья. Это 80,9% к соответствующему периоду предыдущего года", — говорится в исследовании Росстата.

Стабильность строительства индивидуальных домов

Однако ситуация со строительством индивидуальных жилых домов в ХМАО остаётся стабильной. Из общего числа построенных домов, 2421 — это индивидуальные жилые дома, общая площадь которых составляет 251,9 тысячи квадратных метров. Это почти точно совпадает с результатом за январь-сентябрь 2024 года (99,9%).