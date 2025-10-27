Счёт на четверых: какие семьи в Свердловской области могут позволить себе аренду

В 2025 году 56,2% семей Свердловской области, где воспитывают двоих детей, смогут арендовать жильё, не выходя за рамки своего бюджета. По этому показателю регион занял 20-е место в России по доступности аренды квартир, сообщает РИА Новости.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе аренду

Чтобы семья из двух взрослых и двух детей могла оплачивать аренду квартиры и при этом покрывать базовые расходы, её совокупный доход должен составлять не менее 111,4 тысячи рублей в месяц. После того как из бюджета семьи вычитается прожиточный минимум, оставшиеся средства распределяются так:

70% идёт на оплату аренды жилья,

30% - на остальные нужды.

Прожиточный минимум и прогноз на будущее

В 2025 году прожиточный минимум в Свердловской области установлен на уровне 17 556 рублей. Это примерно на 1% ниже среднего по стране. Уже в 2026 году показатель может вырасти до 18 750 рублей.

Эта величина используется для оценки нуждаемости семей, назначения пособий и социальных выплат, а также влияет на размеры доплат к пенсиям.