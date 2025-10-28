Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:18

Холодно, но доступно: Югра и Ямал стали арендаторами мечты

ЯНАО и ХМАО признаны самыми доступными регионами России по аренде жилья — РИА Новости

Северные округа вновь подтвердили свой высокий уровень жизни: Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа заняли первые строчки в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья за период с января по сентябрь 2025 года. Исследование провело агентство РИА Новости.

Лидеры рейтинга

"Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года, замыкают список Чечня и Ингушетия", — говорится в сообщении издания.

На Ямале доля семей, способных арендовать жильё, составила 76,4%. Для комфортного проживания семьи из четырёх человек, по оценке экспертов, необходим ежемесячный доход в 175,2 тысячи рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ занял второе место с показателем 75,5%. При этом для аренды жилья в регионе семье нужно зарабатывать около 135 тысяч рублей в месяц.

Почему северяне в лидерах

Эксперты объясняют успех северных регионов высоким уровнем заработных плат и развитой жилищной инфраструктурой. Большинство лидеров рейтинга — регионы, где основой экономики остаются добыча и переработка полезных ископаемых, что обеспечивает устойчивый спрос на труд и стабильные доходы населения.

В тройку регионов с наибольшей доступностью аренды также вошла Сахалинская область (64,8%), где семье из четырёх человек необходимо зарабатывать около 158 тысяч рублей в месяц.

Остальные участники рейтинга

Среди других субъектов, где более 60% семей могут позволить себе арендное жильё, выделяются Белгородская область, Ненецкий автономный округ и Республика Татарстан. В конце списка оказались Чечня и Ингушетия, где доступность аренды минимальна.

Экономический контекст

Данные рейтинга подтверждают, что северные округа остаются одними из самых социально устойчивых регионов страны, несмотря на суровый климат и удалённость. Высокие зарплаты в сочетании с относительно стабильным рынком недвижимости делают аренду жилья в Югре и на Ямале доступнее, чем в большинстве регионов России.

