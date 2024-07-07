В России цены на каркасные дома за год удвоились из-за растущего спроса, вызванного высокими ценами на квартиры в новостройках. Ранее процесс покупки и заселения занимал около месяца, но сейчас увеличился до трёх месяцев из-за длинных очередей и сложного процесса согласования.
Цены на дома площадью 100 квадратных метров возросли с 1.5-2 миллионов рублей до 3-4 миллионов рублей.
Жители Москвы, стремясь сэкономить, выбирают жильё за пределами города вместо квартир в столице, стоимость которых может достигать 10-15 миллионов рублей.
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