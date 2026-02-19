Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Caleb Wright is licensed under Free to use under the Unsplash License
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:35

Кран течёт, пока вы чистите зубы — счётчик считает без остановки: мелочи раздувают платёжку ЖКХ

Счёт за коммунальные услуги может расти даже тогда, когда тарифы остаются прежними. Причина нередко кроется не в цифрах квитанции, а в повседневных действиях самих жильцов. Об этом сообщает MoneyTimes со ссылкой на преподавателя Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Анну Хуруджи, которая объяснила, какие бытовые привычки незаметно увеличивают расходы на ЖКУ.

Свет, который горит впустую

Тарифы на коммунальные услуги не зависят от потребителя, однако объём потребления формируется ежедневно. По словам Анны Хуруджи, именно мелкие, почти автоматические действия становятся причиной лишних трат. Люди не замечают, как сами увеличивают расход ресурсов, считая такие эпизоды несущественными.

"Например, когда приходим вечером домой, включаем свет сразу во всей квартире или в большинстве комнат, люди находятся только в одной комнате, а свет горит везде. Потребление электроэнергии будет увеличено из-за этого. Это незаметная вещь достаточно сильно увеличивает трату электроэнергии", — пояснила преподаватель Федерального методического центра.

Эксперт подчёркивает, что подобные ситуации повторяются изо дня в день. И хотя разовое превышение кажется незначительным, при регулярности оно отражается в платёжных документах. В итоге итоговая сумма оказывается выше, чем могла бы быть при более внимательном использовании электроэнергии.

Вода, которая течёт без необходимости

Аналогичная логика действует и в отношении воды. По словам специалиста, привычка не перекрывать кран во время повседневных процедур воспринимается как мелочь. Однако именно такие действия формируют избыточный объём потребления.

Хуруджи пояснила, что во время чистки зубов или умывания вода часто продолжает течь без фактической необходимости. В пределах одного дня это почти незаметно, но в масштабах месяца приводит к ощутимому росту показаний счётчиков. Таким образом формируется дополнительная финансовая нагрузка, которая могла бы не возникнуть.

При этом эксперт уточняет: речь не идёт о стремлении экономить каждую каплю. Но контроль над повторяющимися бытовыми привычками и их постепенная корректировка способны привести к заметной экономии на коммунальных платежах без снижения качества жизни.

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

