Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
собака
собака
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:12

Дом держит эти шесть скрытых угроз — запускаю аудит, и собака живёт в безопасности

Эксперт Беккер: антифриз, ксилитол и лекарства вызывают у собак отравления

Любопытство — лучший друг собаки на прогулке и её главный риск в квартире. Бытовая химия, сладости "без сахара", человеческие таблетки и даже ароматерапия могут обернуться экстренным визитом к ветеринару. Ниже — шесть самых опасных вещей дома и понятные меры профилактики, чтобы четвероногий друг жил безопасно и спокойно.

1) Антифриз и автохимия

Этиленгликоль сладковат на вкус — именно поэтому собаки слизывают капли с пола гаража или дороги. Отравление развивается стремительно: шаткость походки, рвота, сонливость, затруднённое дыхание, а затем — острое повреждение почек.

Храните канистры герметично и высоко, сразу вытирайте проливы. По возможности используйте составы на пропиленгликоле (менее токсичны), но и их держите вне доступа.

2) Человеческие лекарства

Пара уроненных таблеток — и риск серьёзного отравления. НПВС (ибупрофен, аспирин), парацетамол, антидепрессанты, снотворные, гормоны, витамины с железом — частые причины интоксикаций. Если подозреваете проглатывание, сохраняйте упаковку и немедленно звоните ветеринару.

3) Ксилитол ("сахарозаменитель без сахара")

Этот подсластитель в жвачке, леденцах, выпечке и некоторых пастах для зубов вызывает у собак резкое падение сахара и, в больших дозах, острую печёночную недостаточность: слабость, рвота, дрожь, обморок.

"ксилит действует очень быстро, и через несколько минут животное может рухнуть. Время уходит", — пояснила специалист по неотложной помощи Жюстин Ли.
Всегда читайте этикетки и убирайте продукты в закрытые шкафы. Увидели проглатывание — сразу в клинику, не ждите симптомов.

4) Шоколад, виноград, изюм

Теобромин и кофеин из шоколада бьют по сердцу и нервной системе; виноград и изюм у ряда собак вызывают острую почечную недостаточность даже в малых количествах. Чем темнее шоколад, тем опаснее. Любые подозрения — и сразу к ветеринару.

5) Эфирные масла и аромадиффузоры

Эвкалипт, чайное дерево, мята, корица, лаванда и другие масла могут вызывать раздражение, рвоту, вялость и даже поражение печени при вдыхании или проглатывании. Собакам сложно метаболизировать фенолы и монотерпены.

"Много эфирных масел, которые мы считаем полезными для человека могут иметь совершенно различное влияние на собак. Организм их не усваивает и те же вещества по-своему, поэтому мне требуется внимание даже в малых количествах", — подчеркнула ветеринар Карен Беккер.
Проветривайте, не распыляйте рядом с лежанкой, храните флаконы в недоступном месте.

6) Батарейки

Особенно опасны "таблетки" из пультов и игрушек: щёлочь при протечке вызывает химические ожоги полости рта, пищевода и желудка. Признаки — сильное слюнотечение, рвота, боль, отказ от еды. Немедленно в клинику; дома не пытайтесь "нейтрализовать" щёлочь едой или водой с кислотой.

Сравнение рисков (кратко)

Опасность Смертельный риск Скорость развития Первая помощь до клиники
Антифриз Очень высокий Быстро (часы) Не кормить, срочно в ветклинику
Лекарства Высокий От минут до часов Сохранить упаковку, в клинику
Ксилитол Очень высокий Минуты-часы Немедленно к ветеринару
Шоколад/виноград Высокий Часы Звонок врачу, оценка дозы
Эфирные масла Средний-высокий Минуты-часы Вынести на свежий воздух
Батарейки Очень высокий Минуты-часы Ни воды, ни еды, в клинику

Советы шаг за шагом

  1. Проведите "собачий аудит". На уровне морды и лап уберите всё съедобно-пахнущее: жвачки, леденцы, витамины, лекарства, шоколад, изюм, диффузоры, батарейки.

  2. Перенесите опасное выше 140-160 см. Закрытые шкафы/контейнеры с защёлками — must.

  3. Наведите порядок в гараже и кладовой. Автохимия — герметично, проливы — сразу вытирать.

  4. Перепроверьте мусор. Ведро с крышкой, пакет завязывать, отходы убирать вечером.

  5. Обучите "Фу/Оставь". Отработка команд снижает риск подбора дома и на улице.

  6. Создайте "тихую зону". Лежанка вдали от кухонных поверхностей и аромадиффузоров.

  7. Заведите аптечный файл. Контакты круглосуточной клиники, список предметов-рисков, вес собаки и фото упаковок препаратов, что есть дома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Хранить жвачку в сумке у двери → собака достаёт и съедает ксилитол → храните на верхней полке в закрытом контейнере.

Сыпать таблетки в органайзер без подписей → путаница при отравлении → храните в оригинальных блистерах.

Распылить эфирные масла рядом с лежанкой → вялость, рвота → диффузор в другой комнате + проветривание.

Менять батарейки "на диване" → потерянная "таблетка" в щели, потом в пасти → меняйте над столом, считайте старые и новые.

Оставить пролитый антифриз "на потом" → слизывание → мгновенная уборка, вода с моющим, проветривание.

А что если…

Собака уже что-то проглотила? Зафиксируйте время, количество, упаковку, вес питомца — и сразу звоните в клинику. Не вызывайте рвоту без инструкции врача.

Не уверены, был ли ксилитол? Действуйте как при отравлении ксилитолом — скорость критична.

Живёте с щенком "пылесосом"? Используйте детские замки на шкафах и шторки на полках; по дому — барьеры-"бэби-гейты".

FAQ

Можно ли заменить антифриз на "безопасный"? Пропиленгликоль менее токсичен, но это не "зелёный свет" — хранить и убирать всё равно строго.
Сколько шоколада опасно? Зависит от массы, типа шоколада и дозы теобромина. Тёмный опаснее. При любой дозе — звоните врачу.
Что делать с аромадиффузором? Использовать в отдельной комнате и недолго, проветривать, флаконы хранить в шкафу.
Опасны ли витамины? Да, особенно с железом и жирорастворимыми витаминами. Держите в закрытом шкафу.
Что с комнатными растениями? Филодендроны, диффенбахия, олеандр, саговые пальмы — вне доступа. При сомнениях — уточняйте у ветеринара.

Мифы и правда

"Собака сама знает, что ей нельзя". Миф: многие токсичные вещи пахнут привлекательно.

"Если прошло пару часов и всё норм — опасности нет". Миф: некоторые яды бьют по органам спустя 6-24 часа.

"Натуральные масла безопасны для всех". Миф: для собак часть соединений токсична даже в малых дозах.

Три факта

  • Одна "таблеточная" батарейка способна вызвать ожог пищевода за считанные минуты.
  • Ксилитол опасен даже в пасте для зубов — храните её в закрытом шкафу.
  • Этиленгликоль смертельно токсичен, и собак привлекает его сладкий запах.

Исторический контекст

Массовая доступность НПВС и витаминов в быту повысила частоту "домашних" отравлений у собак в конце XX века.

Распространение ксилитола в пищевой промышленности резко увеличило число инцидентов с 2000-х.

Бум домашних диффузоров и аромамасел добавил новый класс рисков для питомцев в 2010-х.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки воспринимают собак как хаотичных и опасных из-за сигналов тела сегодня в 15:05
Кошки боятся собак — но настоящая причина шокирует: почему мурлыки впадают в панику при виде псов

Почему кошки так пугаются собак и как объяснить их вражду? Рассказываем, откуда берётся страх мурлык перед пёсами и можно ли им помочь подружиться.

Читать полностью » Домашние кошки с избыточным весом чаще страдают артритом уже к 6 годам сегодня в 14:56
Кошка переедает каждый день — и это медленно убивает её: хозяева в шоке от правды, которую скрывают

Почему не стоит поддаваться на "голодные глаза" питомца? Разбираемся, чем опасно перекармливать кошку и как сформировать здоровый рацион.

Читать полностью » Большинство собачьих драк происходит между животными одного пола сегодня в 14:53
Дерущиеся псы на прогулке — остановила их одним визгом: теперь всегда кричу так

Даже дружелюбные собаки могут сцепиться на прогулке. Рассказываем, как безопасно разнять дерущихся псов и что делать после схватки.

Читать полностью » У домашних собак чувство времени тесно связано с запахами сегодня в 13:44
Тревога у кошки при разлуке — смешала феромоны и игрушки: теперь спит спокойно, как дома

Как помочь питомцу спокойно пережить время в передержке, не испытывая тревогу из-за разлуки с хозяином? Рассказываем пошагово, как подготовить любимца.

Читать полностью » Стресс у кошки проявляется расширением зрачков и прижатыми ушами сегодня в 13:41
Стресс у кошки из-за шума — убираю раздражитель и она перестает дрожать: простой шаг спасает нервы

Почему кошка пугается без видимой причины и как ей помочь? Разбираемся, как распознать стресс у пушистой любимицы и вернуть ей чувство безопасности.

Читать полностью » Ветеринар Орлов: тусклая шерсть и вялость могут быть признаками обезвоживания у кошек сегодня в 12:32
Кот отказывается от воды — вот почему это секрет, который спасёт его жизнь: жаль, раньше не знала

Почему кот не хочет пить воду, и как убедить его это делать? Простые приёмы помогут сохранить здоровье питомца и избежать обезвоживания.

Читать полностью » Собаки могут предсказывать звонок, улавливая вибрации пола или электромагнитные импульсы сегодня в 12:28
Собака срывается на лай при каждом звонке — пришла в недоумение, как остановить это за 2 недели

Собака срывается на лай при каждом звонке? Узнайте, как спокойно отучить питомца реагировать на звуки за дверью и сохранить его охранные навыки.

Читать полностью » Чистка лотка за 1 минуту — запах исчезает, кошка довольна: вот что мне помогло сегодня в 11:26

Как часто следует убирать кошачий лоток и какие наполнители помогут уменьшить частоту уборки? Узнайте, какие секреты ухода помогут вам создать комфорт для питомца.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дерматологи предупредили: удаление родинок в домашних условиях опасно
Дом
Плитка казалась безнадёжной — одно средство вернуло ей блеск за 10 минут
Наука
Itiner-e: римские дороги адаптированы к рельефу, а не всегда прямые
Наука
Хайду: останки Белы Мачского подтверждены ДНК-анализом династий Арпадов и Рюриковичей
Красота и здоровье
Протеиновые коктейли помогают стабилизировать уровень сахара и улучшить физическую форму
Авто и мото
Включение ближнего света днём повышает заметность автомобиля на дороге
Красота и здоровье
Ольга Энс: яблоки и клюква помогают защитить зубы от кариеса после сладкого
Авто и мото
Оставил тканевые коврики на зиму — и не поверил, что с машиной может случиться такое
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet