На Корсике археологи впервые обнаружили дом этрусков, доримской цивилизации, населявшей территорию современной Италии. Дом, построенный в VI-IV веках до нашей эры, находится на восточном побережье острова, в 800 метрах от моря.
Структура его фундамента состоит из разнообразной гальки, скреплённой илом.
Площадь здания превышает 50 квадратных метров. Рядом с домом нашли большой ров, возможно, служивший источником воды или границей участка. Находка включает также около 45 кг фрагментов этрусской керамики. Это открытие подтверждает присутствие этрусков на Корсике.
Фото: commons.wikimedia.org/Arpingstone (public domain)
Владелец Apple Watch Брик нашел свои часы с локатором спустя 1,5 года после их утери в океане
Владелец Apple Watch Джаред Брик потерял свои смарт-часы в океане в июне 2022 года во время празднования дня рождения сына на Карибах.
Business Insider: автопилоты Tesla обучались по стилю вождения Илона Маска
Издание Business Insider выяснило, что разработка новых версий автопилота Tesla осуществляется с учётом стиля вождения Илона Маска.
Диетолог Лиминг: богатая клетчаткой пища снижает риск депрессии и болезни Альцгеймера
Британский диетолог Эмили Лиминг объяснила, что пища, богатая клетчаткой (такая как овощи, фрукты, орехи, крупы и бобовые), способствует выработке короткоцепочных жирных кислот в организме.
Эксперт Чекулаев: выключенный кондиционер в автомобиле не всегда экономит топливо
Россиянам рассказали, что выключенный кондиционер в автомобиле не всегда способствует экономии топлива.