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На Корсике обнаружили остатки дома доримской цивилизации этрусков
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На Корсике обнаружили остатки дома доримской цивилизации этрусков

На Корсике археологи впервые обнаружили дом этрусков, доримской цивилизации, населявшей территорию современной Италии. Дом, построенный в VI-IV веках до нашей эры, находится на восточном побережье острова, в 800 метрах от моря.

Структура его фундамента состоит из разнообразной гальки, скреплённой илом.

Площадь здания превышает 50 квадратных метров. Рядом с домом нашли большой ров, возможно, служивший источником воды или границей участка. Находка включает также около 45 кг фрагментов этрусской керамики. Это открытие подтверждает присутствие этрусков на Корсике.

Фото: commons.wikimedia.org/Arpingstone (public domain)

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