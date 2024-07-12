Жители России, которые хранят электросамокаты в своих домах, могут столкнуться с угрозой возгорания. Такое заявление сделал Кирилл Милешкин, эксперт журнала "За рулем".

"Данная проблема затрагивает не только электросамокаты, но и электромобили. В последние несколько лет были зафиксированы серьезные пожары на судах, которые транспортировали автомобили, и в автосалонах, причиной которых часто становится самовозгорание аккумуляторов", — подчеркнул он.

Специалист утверждает, что электросамокаты, пользующиеся большой популярностью среди россиян, способны воспламениться автономно в жилых помещениях. Производители этих устройств пока не нашли решения проблемы. Тем не менее, Милешкин выразил надежду на будущую модернизацию батарей, которая снизит риск взрывов. В то же время он порекомендовал не хранить электросамокаты дома, хотя признал, что это может быть затруднительно.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)