Жители России, которые хранят электросамокаты в своих домах, могут столкнуться с угрозой возгорания. Такое заявление сделал Кирилл Милешкин, эксперт журнала "За рулем".
"Данная проблема затрагивает не только электросамокаты, но и электромобили. В последние несколько лет были зафиксированы серьезные пожары на судах, которые транспортировали автомобили, и в автосалонах, причиной которых часто становится самовозгорание аккумуляторов", — подчеркнул он.
Специалист утверждает, что электросамокаты, пользующиеся большой популярностью среди россиян, способны воспламениться автономно в жилых помещениях. Производители этих устройств пока не нашли решения проблемы. Тем не менее, Милешкин выразил надежду на будущую модернизацию батарей, которая снизит риск взрывов. В то же время он порекомендовал не хранить электросамокаты дома, хотя признал, что это может быть затруднительно.
Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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