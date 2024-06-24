Владимир Ульянов из аналитического центра Zecurion предупредил о рисках использования умных домов. Устройства, подключенные к интернету, подвержены взлому, что может привести к двум основным угрозам: несанкционированный доступ к системе и утечка личной информации через разработчика.

Ульянов подчеркнул, что смартфоны, управляющие умными устройствами, особенно уязвимы, поскольку злоумышленник может получить доступ ко всей личной информации пользователя. Он порекомендовал регулярно отключать устройства и изменять пароли Wi-Fi для повышения безопасности.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)