Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 18:16

Как не запутаться в бумагах: всё, что нужно для строительства собственного дома в Челябинской области

В Челябинской области построено более 8700 частных домов в 2025 году — как правильно начать строительство

Мечта о собственном доме — это не только желание для многих челябинцев, но и реальность, которую они начинают воплощать. По данным Челябинскстата, за январь-сентябрь 2025 года в области построено 8718 частных домов, что составляет более 1 миллиона квадратных метров жилья. Причем объемы частного строительства растут, в то время как у крупных застройщиков наблюдается снижение.

Если вы планируете построить дом в Челябинской области, важно правильно оформить все необходимые документы для начала строительства. URA.RU собрал информацию о том, какие документы вам понадобятся, чтобы не столкнуться с проблемами на пути к вашему дому.

1. Право собственности или аренды на землю

Первым шагом является подтверждение права на землю. Вам необходимо предоставить свидетельство о праве собственности, выписку из ЕГРН или договор аренды, если участок арендован. Это обязательный документ для получения дальнейших разрешений на строительство.

2. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)

Чтобы узнать, что именно можно строить на вашем участке, необходимо получить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Этот документ можно получить в мэрии Челябинска или через портал Госуслуг. Он поможет понять, разрешено ли на вашем участке капитальное строительство и какие существуют ограничения. В случае запрета на строительство в этом месте, вы не сможете возвести дом.

3. Уведомление о планируемом строительстве

После изменений в федеральном законодательстве, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома не нужно получать разрешение на строительство, достаточно подать уведомление. К уведомлению необходимо приложить следующие документы:

  • Право собственности на землю,

  • Градостроительный план земельного участка,

  • Схему расположения дома на участке,

  • Описание параметров здания (включая высоту, этажность и площадь).

После подачи уведомления через неделю вы получите ответ, и станет ясно, можно ли начинать строительство.

4. Проект дома

Хотя проект дома не является обязательным, он будет полезен, особенно если вы планируете подключать коммуникации (электричество, водоснабжение, газ). Проект поможет вам рассчитать количество строительных материалов и обеспечить соответствие инженерных сетей.

5. Технические условия для подключения к коммуникациям

Перед началом строительства важно получить технические условия для подключения дома к коммуникациям (электричество, вода, газ, канализация). Эти документы необходимы для подключения к инженерным сетям и выдаются соответствующими службами: электросетями, водоканалом, газовой службой.

6. Документация об окончании строительства

После завершения строительства необходимо вызвать кадастрового инженера, который подготовит технический план и оценит соответствие посадки дома на участке. После этого дом можно поставить на кадастровый учет через МФЦ.

7. Регистрация права собственности

Последним этапом является регистрация права собственности на дом через МФЦ или портал Госуслуг. После этого вы становитесь полноценным владельцем как земли, так и построенного объекта.

