Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выключатель
Выключатель
© Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 11:48

Эти вещи у вас дома выглядят чистыми, но на них живут миллионы микробов

Пульт телевизора содержит больше бактерий, чем большинство бытовых поверхностей

Даже если квартира выглядит чистой, в ней всегда найдутся места, где скапливаются миллионы микробов. И зачастую это вовсе не ванная комната или унитаз, а привычные предметы, к которым мы прикасаемся десятки раз в день. Гаджеты, ручки, текстиль и кухонные аксессуары — всё это становится рассадником бактерий, если не обрабатывать их регулярно.

Почему важно дезинфицировать бытовые мелочи

Бактерии и вирусы чувствуют себя прекрасно там, где есть влага, остатки пищи и тепло. Мы переносим их с рук на поверхности, а оттуда — обратно на кожу, посуду и продукты. Поэтому регулярная дезинфекция не роскошь, а элементарная гигиеническая привычка, особенно в период простуд и ОРВИ.
Протирание спиртовыми растворами или антибактериальными салфетками занимает всего пару минут, но заметно снижает риск инфекций.

Таблица: самые загрязнённые предметы в доме

Предмет Почему опасен Как часто обрабатывать Чем чистить
Пульт от телевизора Контакт с руками после еды, пыль 1 раз в неделю Спиртовые салфетки
Ручки шкафов и ящиков Частые касания грязными руками 1 раз в неделю Универсальный антисептик
Прихватки Остатки еды, жир, тепло 1–2 раза в неделю Стирка или мытьё с мылом
Выключатели и дверные ручки Сотни касаний ежедневно 2 раза в неделю, чаще при болезнях Спиртовой раствор, хлорсредства
Стакан для зубных щёток Влажность, брызги, остатки пасты Ежедневно Горячая вода и мыло

Советы шаг за шагом

1. Пульт от телевизора: невидимый источник микробов

Пульт — один из самых грязных предметов в доме. Мы берем его после еды, кладём на диван, стол, подушки, но почти никогда не чистим.
Чтобы предотвратить накопление микробов, протирайте пульт влажной спиртовой салфеткой не реже одного раза в неделю.
Для глубокой очистки можно снять батарейки, аккуратно пройтись ватной палочкой, смоченной в спирте, между кнопками.
Дополнительно храните пульт в органайзере или на отдельной подставке — это уменьшит контакт с пылью.

2. Ручки шкафов и ящиков: частый контакт — главный риск

Мебельные ручки постоянно под руками: мы открываем шкафы, ящики, холодильник, не задумываясь, что переносим на них микробы.
Особенно это касается кухонных гарнитуров и мебели в ванной комнате.
Используйте дезинфицирующий спрей или раствор уксуса (1:1 с водой) и протирайте поверхности хотя бы раз в неделю.
При желании можно нанести защитное покрытие-антисептик, которое уменьшает скопление грязи.

3. Прихватки: мягкий рассадник бактерий

Прихватки кажутся безобидными, но именно на них часто оседают остатки еды, масла и жира. В тёплой и влажной среде микробы размножаются особенно активно.
Стирать прихватки нужно не реже раза в неделю, а при ежедневном использовании — каждые 3–4 дня.
Хлопковые изделия можно стирать при температуре 60 °C, силиконовые — протирать губкой с мылом.
Не оставляйте прихватки рядом с плитой — жара усиливает размножение бактерий.

4. Выключатели и дверные ручки: чемпионы по количеству касаний

Эти поверхности мы трогаем десятки раз в день, иногда — не самыми чистыми руками.
В итоге именно выключатели и дверные ручки часто оказываются грязнее, чем экран смартфона.
Для их обработки используйте спиртовые салфетки, хлорсодержащие или антисептические растворы.
Протирайте не реже двух раз в неделю, а во время простуд — ежедневно.
Металлические ручки можно дополнительно полировать, чтобы продлить их срок службы.

5. Стакан для зубных щёток: зона повышенной влажности

Кажется, что это предмет чистоты, но на деле стакан для щёток — настоящий инкубатор микробов.
Влага, капли пасты и брызги с раковины создают идеальную среду для бактерий.
Промывайте стакан горячей водой с мылом каждый день, а раз в неделю обдавайте кипятком или обрабатывайте антисептиком.
Если позволяет место, храните его на расстоянии от раковины и унитаза — так вы снизите риск попадания брызг.

Плюсы и минусы регулярной дезинфекции предметов обихода

Плюсы Минусы
Снижение риска инфекций Требует регулярности
Чистота и свежесть в доме Необходимость подбора безопасных средств
Меньше аллергенов и пыли Может занимать время
Повышение гигиенической культуры Расход салфеток и спреев

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать уксус для дезинфекции электроники?
Нет. Уксус может повредить пластиковые детали. Для пульта и гаджетов безопаснее использовать спиртовые салфетки.

Как часто менять кухонные губки и тряпки?
Не реже одного раза в неделю. Их можно кипятить или обрабатывать в микроволновке 1 минуту для уничтожения микробов.

Какие дезинфицирующие средства самые безопасные для дома?
Подходят растворы на основе спирта, кислородных отбеливателей или уксуса. Они эффективны и не оставляют вредных паров.

Стоит ли использовать одно средство для всех поверхностей?
Нет. Для текстиля, электроники и металла нужны разные составы — универсальные растворы могут испортить материал.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что нужно купить после переезда: список базовых вещей для новой квартиры сегодня в 3:14
Когда кажется, что переезд — это катастрофа: как пережить первые сутки без нервов

Переезд — это хаос, коробки и пыль. Но если знать, что нужно купить сразу после кота, первые дни на новом месте станут гораздо уютнее.

Читать полностью » Как пожаловаться на шумный ремонт у соседей: пошаговая инструкция от специалистов сегодня в 2:08
Закон на вашей стороне: когда можно вызывать полицию из-за ремонта у соседей

Ремонт за стеной способен вывести из себя даже ангела. Как действовать, если соседи шумят днём и ночью, — от переговоров до законных мер.

Читать полностью » Жизнь в малогабаритной квартире может вызывать стресс и тревожность сегодня в 1:03
Как выжить в студии и не сойти с ума: советы психологов и дизайнеров

Маленькая квартира кажется уютной и удобной, но теснота может влиять на психику и здоровье. Почему важно учитывать не только дизайн, но и пространство?

Читать полностью » Хэллоуин дома: как создать уют и атмосферу праздника своими руками сегодня в 0:11
Мистический уют своими руками: простые идеи хэллоуинского декора

Праздничная атмосфера Хэллоуина не требует больших затрат. Как создать дома мистическое настроение с помощью света, ароматов и фантазии?

Читать полностью » Исследования показали: порядок в доме снижает уровень гормона стресса кортизола вчера в 23:50
Хлам ворует энергию и силы: осенняя уборка, которая меняет жизнь

Прежде чем зима постучит в двери, дом просит заботы. Узнайте, как небольшое осеннее очищение пространства поможет вернуть уют и лёгкость.

Читать полностью » Инженеры предупреждают: установка микроволновки на холодильник может привести к перегреву вчера в 22:42
На верхушке холодильника зреет беда: бытовая ошибка, из-за которой горят кухни

Многие ставят микроволновку на холодильник, чтобы сэкономить место. Но это решение может стоить вам не только техники, но и безопасности всего дома.

Читать полностью » Индукционные плиты признаны самыми безопасными и энергоэффективными — исследование рынка вчера в 21:30
Ошибка при выборе панели стоит дорого: как не купить плиту, которая разочарует через месяц

Газ, стеклокерамика или индукция — что выбрать для современной кухни? Разбираемся, какая варочная поверхность быстрее, экономнее и проще в уходе.

Читать полностью » Отсек I в лотке стиральной машины предназначен для предварительной стирки — разъяснение специалистов вчера в 20:21
Стираете годами — и всё зря: одно заблуждение мешает белью пахнуть свежестью

Маленький отсек в стиральной машине часто остаётся без внимания, хотя именно он способен улучшить качество стирки и сэкономить время.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Вибрации частотой 25-150 Гц, которые производит кошка, способствуют заживлению костей и тканей
УрФО
Ученые из Пермского Политеха рассказали, как повысить уровень гемоглобина с помощью питания
Дом
Соль и мыльный раствор удаляют пятна чая и кофе с ковра
Красота и здоровье
Микросны помогают мозгу восстанавливаться во время бодрствования — исследование Массачусетского технологического института
Еда
Рыбная солянка готовится с маслинами и лавровым листом, чтобы получить кислинку и пикантный аромат
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Павел Шалин: регулярный бег по асфальту увеличивает нагрузку на суставы и связки
Садоводство
Денежное дерево сбрасывает листья при резких перепадах температуры — ботаники
Питомцы
Кошки узнают своё имя, даже если его произносит незнакомый ей человек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet