В премиальных отелях Анапы к началу августа практически полностью раскуплены большие семейные номера и апартаменты высокого уровня комфорта. В отдельных отелях ещё возможно забронировать стандартные номера по ценам от 159,6 до 297 тыс. рублей за неделю, но семейные номера с удобствами, как балкон или кухня, доступны лишь на ограниченные даты.

Наиболее востребованными являются ультра-люксовые номера и виллы, стоимость которых может достигать более 1,5 млн рублей за неделю.

Несмотря на высокие цены, спрос на премиальное размещение остаётся стабильно высоким, сообщает Tourdom.Ru.

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