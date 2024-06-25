Нулевая ставка НДС для отелей будет продлена до 2030 года. Эта мера поддержки, изначально планировавшаяся до 2027 года, оказывает помощь преимущественно крупным игрокам отрасли, платящим НДС. Малые и средние отели, работающие по упрощенной системе налогообложения, не получают от данной льготы выгоды.

Решение о продлении было обсуждено вице-премьером Дмитрием Чернышенко с главой Минфина и предложено для формализации председателю Правительства РФ.

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