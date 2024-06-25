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Вице-премьер Чернышенко: нулевой НДС для отелей будет продлен до 2030 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:48

Вице-премьер Чернышенко: нулевой НДС для отелей будет продлен до 2030 года

Нулевая ставка НДС для отелей будет продлена до 2030 года. Эта мера поддержки, изначально планировавшаяся до 2027 года, оказывает помощь преимущественно крупным игрокам отрасли, платящим НДС. Малые и средние отели, работающие по упрощенной системе налогообложения, не получают от данной льготы выгоды.

Решение о продлении было обсуждено вице-премьером Дмитрием Чернышенко с главой Минфина и предложено для формализации председателю Правительства РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Rivera (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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