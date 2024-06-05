В Краснодарском крае запланировано строительство двух гостиничных комплексов и сельскохозяйственно-туристического кластера. Инвестиции в проекты составят более 55 млрд рублей.
Первый гостиничный комплекс на 2,5 тыс. номеров будет построен компанией "Пансионат Весна" в поселке Весна к 2027 году с созданием 300 рабочих мест. Второй комплекс на 1,1 тыс. номеров реализует "Жемчужный берег" в селе Лермонтово с инвестициями 24,5 млрд рублей и созданием 650 рабочих мест.
Туристический кластер в селе Георгиевское предложит фермерские мастер-классы и активный отдых с созданием до 700 рабочих мест на сезонную основу, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/AlixSaz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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