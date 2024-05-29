Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготного кредитования для строительства отелей, увеличив количество новых номеров до 59 тысяч и число посетителей аквапарков, развлекательных парков и горнолыжных курортов до 23 миллионов человек в год.
Доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 15 июня 2024 года.
Также Путин поручил рассмотреть возможность создания системы туристических клубов с регулярными соревнованиями по спортивному туризму, с докладом до 20 августа 2024 года, сообщает ТАСС.
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