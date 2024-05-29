Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Владимир Путин поручил расширить программу льготного кредитования отелей
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:43

Владимир Путин поручил расширить программу льготного кредитования отелей

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготного кредитования для строительства отелей, увеличив количество новых номеров до 59 тысяч и число посетителей аквапарков, развлекательных парков и горнолыжных курортов до 23 миллионов человек в год.

Доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 15 июня 2024 года.

Также Путин поручил рассмотреть возможность создания системы туристических клубов с регулярными соревнованиями по спортивному туризму, с докладом до 20 августа 2024 года, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/SergeyStepykin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Израиль не перешел

Израиль не перешел "красную линию" Байдена

Аппарат президента США Джо Байдена пришел к выводу, что Израиль не перешел "критическую черту", проведя атаку на город Рафах в южной части сектора Газа, в результате которой погибли по крайней мере 40 палестинских беженцев, сообщает издание Politico.

Читать полностью
Xiaomi выпустила детские смарт-часы за 15 тысяч рублей с детальным описанием перемещений

Xiaomi выпустила детские смарт-часы за 15 тысяч рублей с детальным описанием перемещений

Xiaomi выпустила детские смарт-часы Mitu Watch S1 стоимостью около 15 тысяч рублей.

Читать полностью

Общество

"Автостат": главными конкурентами Volga станут модели Chery, Geely и Haval

Основными конкурентами российских автомобилей Volga на рынке станут китайские модели, такие как Chery Arrizo 8, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max, Geely Monjaro, GAC GS8, и Haval Jolion, а также некоторые корейские и японские машины.

Читать полностью
Роспотребнадзор: В РФ может появиться тенденция к снижению заболеваемости коклюшем

Роспотребнадзор: В РФ может появиться тенденция к снижению заболеваемости коклюшем

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что в стране наметилась тенденция к снижению заболеваеости коклюшем.

Читать полностью

Новости