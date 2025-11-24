RO, BB или All Inclusive? Разбираем, какой тип питания выгоднее в поездке
Тип питания в отеле — это не просто строчка в бронировании, а одна из ключевых деталей поездки. От него зависит, будете ли вы искать кафе по утрам, возвращаться к ужину к определённому часу или жить в режиме "всё включено", не переживая ни о чём, кроме отдыха. Чтобы не попасть в ситуацию, когда ожидания расходятся с реальностью, важно заранее понимать, что скрывается за аббревиатурами RO, BB, HB, FB, Al и UAl. Разобравшись в системе питания, вы сможете выбрать отель, который идеально подходит вашему стилю путешествий.
Основные форматы обслуживания гостей
Большинство гостиниц используют два принципа подачи еды: шведский стол и обслуживание по меню. Это два противоположных подхода, и оба встречаются в отелях самых разных уровней. Один предполагает свободу выбора, другой — ресторанную подачу. Иногда оба варианта сосуществуют: завтрак по системе "буфет", а ужины можно заказать из меню.
"А-ля карт"
В этом формате гости выбирают блюда по меню, а официанты приносят заказ. Обычно питание по системе "а-ля карт" оплачивается отдельно. Такие рестораны нередко специализируются на конкретной кухне и работают по дресс-коду, поэтому пляжная одежда исключена. Постояльцам часто предлагают предварительное бронирование столиков — особенно в популярных отелях.
Шведский стол
Классический вариант, знакомый многим путешественникам: несколько столов с различными блюдами, напитками, закусками. Гости сами накладывают еду и могут взять столько, сколько хотят. Именно такой формат чаще всего включён в стоимость проживания. Отель сам решает, насколько разнообразным будет меню: от простых завтраков до обширных линий с десертами, свежими фруктами и блюдами на заказ.
Сравнение типов питания в отелях
|Обозначение
|Расшифровка
|Что включено
|Для кого подходит
|RO
|Room Only
|Только проживание
|Самостоятельные путешественники
|BB
|Bed & Breakfast
|Завтрак
|Тем, кто уходит из отеля на весь день
|HB
|Half Board
|Завтрак и ужин
|Любителям спокойного отдыха
|FB
|Full Board
|Завтрак, обед, ужин
|Семьям и тем, кто много времени проводит в отеле
|Al
|All Inclusive
|Питание целый день, местный алкоголь
|Фанатам пляжного отдыха
|UAl
|Ultra All Inclusive
|Расширенный all inclusive с импортным алкоголем
|Тем, кто ценит сервис и гастрономию
Советы шаг за шагом
- Перед бронированием подумайте о своём ритме отдыха. Если вы путешествуете активно и редко бываете в номере, вам подойдёт RO или BB. Если планируете много времени проводить на территории отеля, стоит присмотреться к HB или FB.
- Если едете с детьми, изучите меню и время подачи блюд. С полным пансионом проще соблюдать привычный режим питания, а вот формат BB может оказаться неудобным, если ребёнку нужна дополнительная еда в течение дня.
- Перед выбором "всё включено" уточните, какие напитки действительно входят в стоимость. В некоторых отелях под эту категорию попадает только местный алкоголь, а импортные напитки оплачиваются отдельно.
- В дорогих курортных отелях сравните Al и UAl. Разница может быть существенной: ночные бары, рестораны "а-ля карт", кальяны и брендовый алкоголь в формате UAl оправдывают доплату для тех, кто хочет отдыхать с максимальным комфортом.
- Если придерживаетесь особой диеты, заранее уточните у отеля, есть ли подходящие блюды в буфете или в меню. В некоторых гостиницах можно заказать вегетарианские, безглютеновые или диабетические варианты — это важно знать заранее.
- Обращайте внимание на расписание ресторанов. Если ваш график не совпадает со временем ужинов или завтраков, лучше выбрать другой формат, чем в итоге пропускать оплаченные приёмы пищи.
А что если перепутать тип питания
Иногда туристы выбирают неподходящий вариант по невнимательности: кто-то бронирует BB, рассчитывая на обеды, а кто-то выбирает HB, не подозревая, что напитки на ужин будут платными. В итоге или приходится переплачивать на месте, или менять привычки под расписание ресторана. Если ошибка проявилась уже в отеле, чаще всего администрация может предложить доплату за апгрейд питания. Это удобно, но стоит дороже, чем выбрать правильный вариант сразу.
Плюсы и минусы разных типов питания
|Тип питания
|Плюсы
|Минусы
|RO
|Полная свобода, дешево, подходит для прогулок
|Всё ищете сами, нет готовых завтраков
|BB
|Удобный старт дня, выгодно
|Все остальные приёмы пищи — за свой счёт
|HB
|Завтрак и ужин без забот
|Нет гибкости, напитки вечером часто платные
|FB
|Полная гастрономическая программа
|Мало подходит для активных туристов
|Al
|Экономия на еде, большой выбор
|Импортные напитки часто за доплату
|UAl
|Высокий уровень сервиса и еды
|Самый дорогой вариант
FAQ
Что выбрать, если я весь день гуляю по городу?
Лучше ориентироваться на RO или BB — вы не будете переплачивать за питание, которое не используете.
Подойдёт ли "полный пансион" для семейного отдыха?
Да, FB удобен для семей, особенно с маленькими детьми, поскольку отпадает необходимость искать подходящие кафе.
Есть ли смысл переплачивать за Ultra All Inclusive?
Стоит выбирать UAl, если вы любите комфорт, разнообразную кухню, импортный алкоголь и планируете отдыхать в самом отеле большую часть времени.
