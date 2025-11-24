Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шведский стол в отеле
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 5:44

RO, BB или All Inclusive? Разбираем, какой тип питания выгоднее в поездке

Обозначения RO, BB, HB, FB и Al означают тип питания в отеле

Тип питания в отеле — это не просто строчка в бронировании, а одна из ключевых деталей поездки. От него зависит, будете ли вы искать кафе по утрам, возвращаться к ужину к определённому часу или жить в режиме "всё включено", не переживая ни о чём, кроме отдыха. Чтобы не попасть в ситуацию, когда ожидания расходятся с реальностью, важно заранее понимать, что скрывается за аббревиатурами RO, BB, HB, FB, Al и UAl. Разобравшись в системе питания, вы сможете выбрать отель, который идеально подходит вашему стилю путешествий.

Основные форматы обслуживания гостей

Большинство гостиниц используют два принципа подачи еды: шведский стол и обслуживание по меню. Это два противоположных подхода, и оба встречаются в отелях самых разных уровней. Один предполагает свободу выбора, другой — ресторанную подачу. Иногда оба варианта сосуществуют: завтрак по системе "буфет", а ужины можно заказать из меню.

"А-ля карт"

В этом формате гости выбирают блюда по меню, а официанты приносят заказ. Обычно питание по системе "а-ля карт" оплачивается отдельно. Такие рестораны нередко специализируются на конкретной кухне и работают по дресс-коду, поэтому пляжная одежда исключена. Постояльцам часто предлагают предварительное бронирование столиков — особенно в популярных отелях.

Шведский стол

Классический вариант, знакомый многим путешественникам: несколько столов с различными блюдами, напитками, закусками. Гости сами накладывают еду и могут взять столько, сколько хотят. Именно такой формат чаще всего включён в стоимость проживания. Отель сам решает, насколько разнообразным будет меню: от простых завтраков до обширных линий с десертами, свежими фруктами и блюдами на заказ.

Сравнение типов питания в отелях

Обозначение Расшифровка Что включено Для кого подходит
RO Room Only Только проживание Самостоятельные путешественники
BB Bed & Breakfast Завтрак Тем, кто уходит из отеля на весь день
HB Half Board Завтрак и ужин Любителям спокойного отдыха
FB Full Board Завтрак, обед, ужин Семьям и тем, кто много времени проводит в отеле
Al All Inclusive Питание целый день, местный алкоголь Фанатам пляжного отдыха
UAl Ultra All Inclusive Расширенный all inclusive с импортным алкоголем Тем, кто ценит сервис и гастрономию

Советы шаг за шагом

  1. Перед бронированием подумайте о своём ритме отдыха. Если вы путешествуете активно и редко бываете в номере, вам подойдёт RO или BB. Если планируете много времени проводить на территории отеля, стоит присмотреться к HB или FB.
  2. Если едете с детьми, изучите меню и время подачи блюд. С полным пансионом проще соблюдать привычный режим питания, а вот формат BB может оказаться неудобным, если ребёнку нужна дополнительная еда в течение дня.
  3. Перед выбором "всё включено" уточните, какие напитки действительно входят в стоимость. В некоторых отелях под эту категорию попадает только местный алкоголь, а импортные напитки оплачиваются отдельно.
  4. В дорогих курортных отелях сравните Al и UAl. Разница может быть существенной: ночные бары, рестораны "а-ля карт", кальяны и брендовый алкоголь в формате UAl оправдывают доплату для тех, кто хочет отдыхать с максимальным комфортом.
  5. Если придерживаетесь особой диеты, заранее уточните у отеля, есть ли подходящие блюды в буфете или в меню. В некоторых гостиницах можно заказать вегетарианские, безглютеновые или диабетические варианты — это важно знать заранее.
  6. Обращайте внимание на расписание ресторанов. Если ваш график не совпадает со временем ужинов или завтраков, лучше выбрать другой формат, чем в итоге пропускать оплаченные приёмы пищи.

А что если перепутать тип питания

Иногда туристы выбирают неподходящий вариант по невнимательности: кто-то бронирует BB, рассчитывая на обеды, а кто-то выбирает HB, не подозревая, что напитки на ужин будут платными. В итоге или приходится переплачивать на месте, или менять привычки под расписание ресторана. Если ошибка проявилась уже в отеле, чаще всего администрация может предложить доплату за апгрейд питания. Это удобно, но стоит дороже, чем выбрать правильный вариант сразу.

Плюсы и минусы разных типов питания

Тип питания Плюсы Минусы
RO Полная свобода, дешево, подходит для прогулок Всё ищете сами, нет готовых завтраков
BB Удобный старт дня, выгодно Все остальные приёмы пищи — за свой счёт
HB Завтрак и ужин без забот Нет гибкости, напитки вечером часто платные
FB Полная гастрономическая программа Мало подходит для активных туристов
Al Экономия на еде, большой выбор Импортные напитки часто за доплату
UAl Высокий уровень сервиса и еды Самый дорогой вариант

FAQ

Что выбрать, если я весь день гуляю по городу?
Лучше ориентироваться на RO или BB — вы не будете переплачивать за питание, которое не используете.

Подойдёт ли "полный пансион" для семейного отдыха?
Да, FB удобен для семей, особенно с маленькими детьми, поскольку отпадает необходимость искать подходящие кафе.

Есть ли смысл переплачивать за Ultra All Inclusive?
Стоит выбирать UAl, если вы любите комфорт, разнообразную кухню, импортный алкоголь и планируете отдыхать в самом отеле большую часть времени.

