Гости четырехзвездочного отеля Volna Sea Village в Анапе устроили протест из-за отсутствия света, которого не было больше суток. Отсутствие электроэнергии мешало нормальному функционированию отеля, включая работу кондиционеров и санитарных удобств.

Постояльцы выразили недовольство, поскольку аниматоры, вышедшие к ним, не смогли дать объяснений, а руководство отеля не появлялось. Постояльцы угрожали обратиться в полицию и перекрыть дорогу. На следующее утро ситуация нормализовалась: электроснабжение было восстановлено, и генераторы отеля начали работу.

Однако причины блэкаута так и не были объяснены. Возможно, некоторые гости будут требовать компенсацию за испорченный отдых, сообщает Tourdom. Ru.

Фото: flickr.com/Alexxx Malev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)