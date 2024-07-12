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В отеле Volna Sea Village в Анапе туристы на сутки остались без света
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В отеле Volna Sea Village в Анапе туристы на сутки остались без света

Гости четырехзвездочного отеля Volna Sea Village в Анапе устроили протест из-за отсутствия света, которого не было больше суток. Отсутствие электроэнергии мешало нормальному функционированию отеля, включая работу кондиционеров и санитарных удобств.

Постояльцы выразили недовольство, поскольку аниматоры, вышедшие к ним, не смогли дать объяснений, а руководство отеля не появлялось. Постояльцы угрожали обратиться в полицию и перекрыть дорогу. На следующее утро ситуация нормализовалась: электроснабжение было восстановлено, и генераторы отеля начали работу.

Однако причины блэкаута так и не были объяснены. Возможно, некоторые гости будут требовать компенсацию за испорченный отдых, сообщает Tourdom. Ru.

Фото: flickr.com/Alexxx Malev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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