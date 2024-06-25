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В 2026 году в Анапе планируется открытие 5* отеля таиландской сети Dusit International
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:54

В 2026 году в Анапе планируется открытие 5* отеля таиландской сети Dusit International

В 2026 году в Анапе планируется открытие пятизвездочного отеля сети Dusit International, известной таиландской гостиничной сети. Этот отель будет функционировать как санаторный комплекс с собственным спа-центром.

Соглашение о строительстве подписано на Петербургском международном экономическом форуме, стоимость проекта оценивается в 3,3 млрд рублей с соинвестициями от компании Miracleon.

Dusit International владеет 56 отелями по всему миру. Сеть уже рассматривала вход на российский рынок с 2008 года, но предыдущие попытки были неудачными. Кроме проекта в Анапе, компания также участвует в строительстве горнолыжного курорта в Кузбассе.

Фото: flickr.com/Alexxx Malev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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