В 2026 году в Анапе планируется открытие пятизвездочного отеля сети Dusit International, известной таиландской гостиничной сети. Этот отель будет функционировать как санаторный комплекс с собственным спа-центром.

Соглашение о строительстве подписано на Петербургском международном экономическом форуме, стоимость проекта оценивается в 3,3 млрд рублей с соинвестициями от компании Miracleon.

Dusit International владеет 56 отелями по всему миру. Сеть уже рассматривала вход на российский рынок с 2008 года, но предыдущие попытки были неудачными. Кроме проекта в Анапе, компания также участвует в строительстве горнолыжного курорта в Кузбассе.

Фото: flickr.com/Alexxx Malev (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)