Египетский отель
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 21:54

Бронь сулила вид на море — получили помойку: что делать, если номер не соответствует

Туристы при заселении имеют полное право требовать замену номера, если он не соответствует описанию или условиям бронирования. Эксперт по туризму, учредитель компании Lady On Travel Виктория Подольская, объяснила, как правильно зафиксировать проблему и обратиться к администрации отеля. Важно заранее сфотографировать несоответствия и показать забронированный вариант. Об этом сообщает EcoSever.Ru.

По словам Подольской, подобные расхождения часто возникают из-за устаревшей информации на сайтах: отель мог сменить управляющую компанию, но фото остались прежними. Специалист рекомендует тщательно осматривать номер перед подписанием документов, проверяя категорию, компоновку и вид из окна. Если обнаружены нарушения — сразу просите апгрейд или замену, чтобы избежать испорченного отдыха.

"Если при заселении в отель номер оказался не таким, как обещали, например, отличается внешний вид, сломан душ или вид на стену вместо моря, вы имеете полное право потребовать замену номера. Сделайте фото и покажите, какой именно номер вы бронировали", — рассказала Виктория Подольская.

Согласно закону "О защите прав потребителей", туроператор или агент несет ответственность за достоверную информацию, отметила эксперт. При неурегулированном споре обращайтесь к турагенту, а после поездки — с претензией к оператору, который рассмотрит ее в 10 дней. При необходимости подключайте Роспотребнадзор или суд для компенсации.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

