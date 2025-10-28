Как квартира, но без прописки: россиянам разрешат покупать отели по частям

Российские власти готовят закон, который позволит гражданам покупать номера в гостиницах по схеме долевого строительства. Документ, разработанный Минэкономразвития и Минстроем, должен легализовать формат, уже несколько лет существующий на рынке в "серой зоне". При этом собственники таких номеров не смогут использовать их для постоянного проживания — это будет прямо запрещено.

Что предусматривает законопроект

Как сообщает РБК, министерства подтвердили работу над инициативой, но воздержались от подробных комментариев. Согласно материалам правительственной стратегической сессии, главная цель проекта — устранить дефицит гостиничных номеров, который сдерживает развитие туризма.

С 2021 года в России было введено около 55 тысяч новых номеров, однако этого недостаточно: спрос растёт, особенно в регионах с активным внутренним турпотоком. Планируется строительство ещё 75 тысяч мест размещения с общим объёмом инвестиций до 1,7 трлн рублей.

Как будет работать новая схема

Законопроект предлагает распространить на гостиничные комплексы механизм долевого участия (ДДУ) - тот же, что используется при покупке квартир в новостройках. При этом расчёты между застройщиком и инвесторами будут проходить через эскроу-счета, что повышает защиту вложений.

Покупатель сможет приобрести номер в строящемся отеле, заключив договор долевого участия, а после ввода объекта в эксплуатацию — получать доход от сдачи его в аренду.

Управлять комплексом будет единый гостиничный оператор, который:

• разрабатывает проектную документацию;

• контролирует строительство;

• отвечает за сервис, техническое обслуживание и ремонт;

• распределяет прибыль и рассчитывает выплаты владельцам номеров.

"Такой формат обеспечивает прозрачность, снижает риски и делает гостиничные проекты доступнее для частных инвесторов", — пояснил представитель одной из девелоперских компаний, участвующих в обсуждении документа.

Сравнение: жильё vs гостиничные номера

Параметр Долевое строительство жилья Покупка номера в отеле Правовой режим Жилищный фонд Коммерческая недвижимость Возможность проживания Да Нет (запрещено законом) Управление объектом ТСЖ или УК Гостиничный оператор Доходность Зависит от аренды квартиры Процент от загрузки отеля Защита инвестиций Эскроу-счета, страхование Аналогичные механизмы

Почему это важно для туризма

Дефицит качественных средств размещения — одна из главных проблем внутреннего туризма. Особенно остро он ощущается в курортных зонах Краснодарского края, на Байкале, в Крыму и на Алтае. Новая схема, по мнению чиновников, может привлечь в отрасль тысячи частных инвесторов, обеспечив при этом контроль над качеством объектов.

В отличие от апартаментов, которые часто выводят из-под гостиничных стандартов, "долевые" отели будут полностью соответствовать требованиям Роспотребнадзора и классификации Минэкономразвития.

"Закон позволит легализовать формат, который фактически уже существует. Сегодня часть отелей строится как апартаменты, что создаёт правовую неопределённость. Новый подход наведёт порядок и привлечёт честные инвестиции", — считает юрист по недвижимости Андрей Журавлёв.

Советы инвесторам: как выбрать проект

Изучите девелопера. Проверяйте, входит ли он в реестр участников долевого строительства и имеет ли опыт реализации гостиничных объектов. Оцените локацию. Курорты, транспортные узлы и крупные города обеспечивают стабильную загрузку. Смотрите на оператора. Доходность напрямую зависит от профессионализма управляющей компании. Читайте договор. Обратите внимание на формулировки о выплатах и правах пользования номером. Сравните доходность. В среднем прогноз по таким проектам — 8-12% годовых, но зависит от сезона и региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Рассматривать покупку номера как вариант жилья.

Последствие: Нарушение закона и возможная конфискация.

Альтернатива: Использовать объект строго как инвестицию, а не место проживания.

Ошибка: Вкладываться без анализа управляющей компании.

Последствие: Низкая загрузка отеля и малая прибыль.

Альтернатива: Изучить портфель оператора, отзывы и финансовую модель.

Ошибка: Инвестировать в проект без эскроу-счёта.

Последствие: Потеря средств при заморозке стройки.

Альтернатива: Проверять наличие эскроу в договоре ДДУ.

А что если формат станет массовым?

Эксперты уверены: если инициатива заработает, рынок гостиничной недвижимости ждёт резкий рост. Частные инвестиции позволят развивать туризм даже в малых городах, где у государства не хватает ресурсов. При этом новые правила оградят инвесторов от недобросовестных застройщиков.

Однако возможен и побочный эффект: часть девелоперов может начать "маскировать" жилые апартаменты под отели, чтобы обойти нормы градостроительства. Контроль за реализацией проекта ляжет на Росреестр и региональные органы надзора.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Привлечение частных инвестиций в туризм Запрет на проживание Защита дольщиков через эскроу-счета Зависимость доходности от оператора Легализация ранее серых схем Не все регионы обеспечат стабильную загрузку Повышение качества гостиниц Потребуются дополнительные нормативные акты

FAQ

Можно ли будет жить в купленном номере?

Нет. Собственник получает право собственности, но не проживания — объект остаётся коммерческим.

Как начисляется доход?

Владелец получает процент от общей прибыли отеля, пропорционально площади его номера и уровню загрузки.

Когда начнут действовать новые правила?

Только для проектов, запущенных после официального принятия закона. Дата пока не объявлена.

Мифы и правда

Миф: Покупка номера — это то же самое, что покупка апартамента.

Правда: Нет, номер остаётся частью гостиницы и управляется оператором.

Миф: Можно оформить прописку в гостиничном номере.

Правда: Закон прямо запрещает постоянное проживание в таких помещениях.

Миф: Это рискованная схема без гарантий.

Правда: Применение ДДУ и эскроу-счетов обеспечивает защиту инвестора.

Исторический контекст

Первые проекты "гостиниц по долевке" появились в России ещё в 2018 году, но из-за отсутствия правового статуса застройщики оформляли их как апартаменты. Законопроект Минстроя должен положить конец правовой коллизии и ввести единые стандарты.

Интересные факты

• В Москве и Сочи уже реализованы пилотные проекты, где инвесторы покупали доли в гостиничных комплексах.

• Средняя стоимость номера в таких проектах — от 7 до 12 млн рублей.

• По данным Ростуризма, спрос на внутренние поездки вырос на 12% за год, что усилило дефицит качественных отелей.