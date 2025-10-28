Как квартира, но без прописки: россиянам разрешат покупать отели по частям
Российские власти готовят закон, который позволит гражданам покупать номера в гостиницах по схеме долевого строительства. Документ, разработанный Минэкономразвития и Минстроем, должен легализовать формат, уже несколько лет существующий на рынке в "серой зоне". При этом собственники таких номеров не смогут использовать их для постоянного проживания — это будет прямо запрещено.
Что предусматривает законопроект
Как сообщает РБК, министерства подтвердили работу над инициативой, но воздержались от подробных комментариев. Согласно материалам правительственной стратегической сессии, главная цель проекта — устранить дефицит гостиничных номеров, который сдерживает развитие туризма.
С 2021 года в России было введено около 55 тысяч новых номеров, однако этого недостаточно: спрос растёт, особенно в регионах с активным внутренним турпотоком. Планируется строительство ещё 75 тысяч мест размещения с общим объёмом инвестиций до 1,7 трлн рублей.
Как будет работать новая схема
Законопроект предлагает распространить на гостиничные комплексы механизм долевого участия (ДДУ) - тот же, что используется при покупке квартир в новостройках. При этом расчёты между застройщиком и инвесторами будут проходить через эскроу-счета, что повышает защиту вложений.
Покупатель сможет приобрести номер в строящемся отеле, заключив договор долевого участия, а после ввода объекта в эксплуатацию — получать доход от сдачи его в аренду.
Управлять комплексом будет единый гостиничный оператор, который:
• разрабатывает проектную документацию;
• контролирует строительство;
• отвечает за сервис, техническое обслуживание и ремонт;
• распределяет прибыль и рассчитывает выплаты владельцам номеров.
"Такой формат обеспечивает прозрачность, снижает риски и делает гостиничные проекты доступнее для частных инвесторов", — пояснил представитель одной из девелоперских компаний, участвующих в обсуждении документа.
Сравнение: жильё vs гостиничные номера
|Параметр
|Долевое строительство жилья
|Покупка номера в отеле
|Правовой режим
|Жилищный фонд
|Коммерческая недвижимость
|Возможность проживания
|Да
|Нет (запрещено законом)
|Управление объектом
|ТСЖ или УК
|Гостиничный оператор
|Доходность
|Зависит от аренды квартиры
|Процент от загрузки отеля
|Защита инвестиций
|Эскроу-счета, страхование
|Аналогичные механизмы
Почему это важно для туризма
Дефицит качественных средств размещения — одна из главных проблем внутреннего туризма. Особенно остро он ощущается в курортных зонах Краснодарского края, на Байкале, в Крыму и на Алтае. Новая схема, по мнению чиновников, может привлечь в отрасль тысячи частных инвесторов, обеспечив при этом контроль над качеством объектов.
В отличие от апартаментов, которые часто выводят из-под гостиничных стандартов, "долевые" отели будут полностью соответствовать требованиям Роспотребнадзора и классификации Минэкономразвития.
"Закон позволит легализовать формат, который фактически уже существует. Сегодня часть отелей строится как апартаменты, что создаёт правовую неопределённость. Новый подход наведёт порядок и привлечёт честные инвестиции", — считает юрист по недвижимости Андрей Журавлёв.
Советы инвесторам: как выбрать проект
-
Изучите девелопера. Проверяйте, входит ли он в реестр участников долевого строительства и имеет ли опыт реализации гостиничных объектов.
-
Оцените локацию. Курорты, транспортные узлы и крупные города обеспечивают стабильную загрузку.
-
Смотрите на оператора. Доходность напрямую зависит от профессионализма управляющей компании.
-
Читайте договор. Обратите внимание на формулировки о выплатах и правах пользования номером.
-
Сравните доходность. В среднем прогноз по таким проектам — 8-12% годовых, но зависит от сезона и региона.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Рассматривать покупку номера как вариант жилья.
Последствие: Нарушение закона и возможная конфискация.
Альтернатива: Использовать объект строго как инвестицию, а не место проживания.
-
Ошибка: Вкладываться без анализа управляющей компании.
Последствие: Низкая загрузка отеля и малая прибыль.
Альтернатива: Изучить портфель оператора, отзывы и финансовую модель.
-
Ошибка: Инвестировать в проект без эскроу-счёта.
Последствие: Потеря средств при заморозке стройки.
Альтернатива: Проверять наличие эскроу в договоре ДДУ.
А что если формат станет массовым?
Эксперты уверены: если инициатива заработает, рынок гостиничной недвижимости ждёт резкий рост. Частные инвестиции позволят развивать туризм даже в малых городах, где у государства не хватает ресурсов. При этом новые правила оградят инвесторов от недобросовестных застройщиков.
Однако возможен и побочный эффект: часть девелоперов может начать "маскировать" жилые апартаменты под отели, чтобы обойти нормы градостроительства. Контроль за реализацией проекта ляжет на Росреестр и региональные органы надзора.
Плюсы и минусы нововведения
|Плюсы
|Минусы
|Привлечение частных инвестиций в туризм
|Запрет на проживание
|Защита дольщиков через эскроу-счета
|Зависимость доходности от оператора
|Легализация ранее серых схем
|Не все регионы обеспечат стабильную загрузку
|Повышение качества гостиниц
|Потребуются дополнительные нормативные акты
FAQ
Можно ли будет жить в купленном номере?
Нет. Собственник получает право собственности, но не проживания — объект остаётся коммерческим.
Как начисляется доход?
Владелец получает процент от общей прибыли отеля, пропорционально площади его номера и уровню загрузки.
Когда начнут действовать новые правила?
Только для проектов, запущенных после официального принятия закона. Дата пока не объявлена.
Мифы и правда
-
Миф: Покупка номера — это то же самое, что покупка апартамента.
Правда: Нет, номер остаётся частью гостиницы и управляется оператором.
-
Миф: Можно оформить прописку в гостиничном номере.
Правда: Закон прямо запрещает постоянное проживание в таких помещениях.
-
Миф: Это рискованная схема без гарантий.
Правда: Применение ДДУ и эскроу-счетов обеспечивает защиту инвестора.
Исторический контекст
Первые проекты "гостиниц по долевке" появились в России ещё в 2018 году, но из-за отсутствия правового статуса застройщики оформляли их как апартаменты. Законопроект Минстроя должен положить конец правовой коллизии и ввести единые стандарты.
Интересные факты
• В Москве и Сочи уже реализованы пилотные проекты, где инвесторы покупали доли в гостиничных комплексах.
• Средняя стоимость номера в таких проектах — от 7 до 12 млн рублей.
• По данным Ростуризма, спрос на внутренние поездки вырос на 12% за год, что усилило дефицит качественных отелей.
