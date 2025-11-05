Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E)
Андрей Волков Опубликована сегодня в 2:16

Обрадовался низкой цене в отеле — потом понял, во что попал: хитрая схема работает годами

Исследование показало: крупные гостиничные сети используют схему "приманки" при бронировании

Когда мы видим на сайте отеля заманчивую цену, первая реакция — радость. Кажется, что удалось найти идеальное предложение. Но за привлекательной суммой нередко скрывается тщательно продуманная маркетинговая ловушка. Исследование показало, что несколько крупных гостиничных сетей систематически используют тактику "приманки" — искусственно заниженные цены, которых в действительности почти не существует.

Как работает схема "приманки"

Суть проста: на сайте или в рекламе указывается крайне низкая цена за ночь. Эта стоимость будто бы доступна всем, но на деле либо такие номера отсутствуют, либо их количество минимально. Клиент, уже потратив время на поиск и сравнение, чаще всего решает не уходить, а бронирует более дорогой вариант. Так компании выигрывают за счёт человеческой психологии — желания не терять вложенные усилия.

Пример Travelodge: "от 55 фунтов" — но только в теории

Одной из компаний, уличённых в подобной практике, стала сеть Travelodge. Она продвигала отели в Лондоне с пометкой "Номера от 55 фунтов стерлингов", а в других городах — даже "от 39 фунтов". Слоганы звучали убедительно: "Бронируйте заранее, чтобы не упустить!", "Номера от 55 фунтов!".

Исследователи провели полугодовое наблюдение за 138 объектами сети, анализируя тысячи объявленных цен. Результаты оказались показательными: лишь в 15 отелях номера по рекламной цене были доступны менее чем в 10% случаев.

Согласно нормам Управления по стандартам рекламы (ASA), компании обязаны сообщать о количестве ограниченных предложений и обеспечивать равномерное распределение акций по всему периоду кампании. Но в Travelodge этого не соблюдали.

Случай Accor: неуловимая скидка в сердце Парижа

Летом 2025 года аналогичная ситуация произошла с сетью Accor. Рекламная кампания на Facebook обещала 15% скидку на проживание во французских отелях. Один из отелей Mercure у Эйфелевой башни указывал цену "от 129 фунтов стерлингов" за две ночи. Однако в последний день акции выяснилось, что за указанную сумму нельзя забронировать ни одной ночи в течение 64 дней. Минимальная реальная цена составляла 142 фунта, а большинство номеров стоили свыше 180.

Сравнение: реальность против обещаний

Показатель Заявленные данные Реальные условия
Travelodge (Лондон) От 55 фунтов Доступно менее 10% ночей
Accor (Париж) От 129 фунтов Не найдено доступных ночей
Средний разброс цен -15-25% Реальные цены выше на 20-40%

Как защитить себя: пошаговые советы

  1. Проверяйте цены на нескольких сайтах. Используйте агрегаторы, вроде Booking, Expedia или Trivago, чтобы сравнить реальные предложения.

  2. Читайте мелкий шрифт. Часто указано, что количество номеров ограничено — это сигнал насторожиться.

  3. Смотрите календарь доступности. Если минимальная цена встречается лишь в один день, это классическая "приманка".

  4. Используйте фильтры по отзывам. Пользователи нередко упоминают расхождения между рекламой и реальностью.

  5. Не спешите оплачивать. Добавьте предложение в избранное и проверьте цену через сутки — частая смена тарифов указывает на манипуляцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить первым ценам в рекламе.
    Последствие: переплата за проживание, несоответствие ожиданий.
    Альтернатива: проверяйте официальные сайты и платформы с политикой прозрачного ценообразования, например, Airbnb или Agoda.

  • Ошибка: бронировать без проверки доступности акций.
    Последствие: пропадает возможность вернуть деньги.
    Альтернатива: выбирайте тарифы с бесплатной отменой.

А что если отель действительно предлагает скидку?

Иногда скидки бывают реальными — особенно в межсезонье. Но важно обращать внимание на условия: если отель снижает цену, он должен ясно указывать период действия и количество доступных номеров. Настоящие акции легко проверяются — при попытке брони даты совпадают с рекламой, а стоимость не растёт при переходе к оплате.

Плюсы и минусы онлайн-бронирования

Плюсы Минусы
Удобно сравнивать цены Риск наткнуться на недостоверные акции
Можно читать отзывы Иногда скрытые комиссии
Часто кэшбэк или бонусы Сложно доказать обман после оплаты

FAQ

Как выбрать честный отель?
Обращайте внимание на частоту обновлений сайта, отзывы гостей и прозрачность условий возврата средств.

Сколько стоит обращение в ASA?
Жалобы подаются бесплатно, но процесс может занять несколько недель.

Что лучше — бронировать напрямую или через агрегатор?
Через официальные сайты вы получите точные условия, но агрегаторы часто дают дополнительную защиту клиента.

Мифы и правда

  • Миф: "Чем раньше бронируешь, тем дешевле".
    Правда: отели часто повышают цены в зависимости от спроса, а не сроков.

  • Миф: "Номера со скидкой — всегда худшие".
    Правда: некоторые отели действительно предоставляют стандартные комнаты, просто ограничивая период акции.

  • Миф: "Если цена указана, значит, она действует".
    Правда: компании обязаны соблюдать прозрачность, но не все следуют правилам ASA.

Интересные факты

• В 2024 году ASA получила более 800 жалоб на ложные акции в туризме.
• В Великобритании штрафы за недостоверную рекламу могут превышать 250 000 фунтов.
• Первые подобные расследования касались авиакомпаний, позже схема распространилась на гостиничный бизнес.

Исторический контекст

• 2017 год — первые дела против онлайн-агрегаторов за манипуляции ценами.
• 2021 год — введены новые требования ЕС к прозрачности тарифов.
• 2025 год — масштабное расследование против Travelodge и Accor, подтвердившее системность проблемы.

