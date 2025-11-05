Обрадовался низкой цене в отеле — потом понял, во что попал: хитрая схема работает годами
Когда мы видим на сайте отеля заманчивую цену, первая реакция — радость. Кажется, что удалось найти идеальное предложение. Но за привлекательной суммой нередко скрывается тщательно продуманная маркетинговая ловушка. Исследование показало, что несколько крупных гостиничных сетей систематически используют тактику "приманки" — искусственно заниженные цены, которых в действительности почти не существует.
Как работает схема "приманки"
Суть проста: на сайте или в рекламе указывается крайне низкая цена за ночь. Эта стоимость будто бы доступна всем, но на деле либо такие номера отсутствуют, либо их количество минимально. Клиент, уже потратив время на поиск и сравнение, чаще всего решает не уходить, а бронирует более дорогой вариант. Так компании выигрывают за счёт человеческой психологии — желания не терять вложенные усилия.
Пример Travelodge: "от 55 фунтов" — но только в теории
Одной из компаний, уличённых в подобной практике, стала сеть Travelodge. Она продвигала отели в Лондоне с пометкой "Номера от 55 фунтов стерлингов", а в других городах — даже "от 39 фунтов". Слоганы звучали убедительно: "Бронируйте заранее, чтобы не упустить!", "Номера от 55 фунтов!".
Исследователи провели полугодовое наблюдение за 138 объектами сети, анализируя тысячи объявленных цен. Результаты оказались показательными: лишь в 15 отелях номера по рекламной цене были доступны менее чем в 10% случаев.
Согласно нормам Управления по стандартам рекламы (ASA), компании обязаны сообщать о количестве ограниченных предложений и обеспечивать равномерное распределение акций по всему периоду кампании. Но в Travelodge этого не соблюдали.
Случай Accor: неуловимая скидка в сердце Парижа
Летом 2025 года аналогичная ситуация произошла с сетью Accor. Рекламная кампания на Facebook обещала 15% скидку на проживание во французских отелях. Один из отелей Mercure у Эйфелевой башни указывал цену "от 129 фунтов стерлингов" за две ночи. Однако в последний день акции выяснилось, что за указанную сумму нельзя забронировать ни одной ночи в течение 64 дней. Минимальная реальная цена составляла 142 фунта, а большинство номеров стоили свыше 180.
Сравнение: реальность против обещаний
|Показатель
|Заявленные данные
|Реальные условия
|Travelodge (Лондон)
|От 55 фунтов
|Доступно менее 10% ночей
|Accor (Париж)
|От 129 фунтов
|Не найдено доступных ночей
|Средний разброс цен
|-15-25%
|Реальные цены выше на 20-40%
Как защитить себя: пошаговые советы
-
Проверяйте цены на нескольких сайтах. Используйте агрегаторы, вроде Booking, Expedia или Trivago, чтобы сравнить реальные предложения.
-
Читайте мелкий шрифт. Часто указано, что количество номеров ограничено — это сигнал насторожиться.
-
Смотрите календарь доступности. Если минимальная цена встречается лишь в один день, это классическая "приманка".
-
Используйте фильтры по отзывам. Пользователи нередко упоминают расхождения между рекламой и реальностью.
-
Не спешите оплачивать. Добавьте предложение в избранное и проверьте цену через сутки — частая смена тарифов указывает на манипуляцию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: верить первым ценам в рекламе.
Последствие: переплата за проживание, несоответствие ожиданий.
Альтернатива: проверяйте официальные сайты и платформы с политикой прозрачного ценообразования, например, Airbnb или Agoda.
-
Ошибка: бронировать без проверки доступности акций.
Последствие: пропадает возможность вернуть деньги.
Альтернатива: выбирайте тарифы с бесплатной отменой.
А что если отель действительно предлагает скидку?
Иногда скидки бывают реальными — особенно в межсезонье. Но важно обращать внимание на условия: если отель снижает цену, он должен ясно указывать период действия и количество доступных номеров. Настоящие акции легко проверяются — при попытке брони даты совпадают с рекламой, а стоимость не растёт при переходе к оплате.
Плюсы и минусы онлайн-бронирования
|Плюсы
|Минусы
|Удобно сравнивать цены
|Риск наткнуться на недостоверные акции
|Можно читать отзывы
|Иногда скрытые комиссии
|Часто кэшбэк или бонусы
|Сложно доказать обман после оплаты
FAQ
Как выбрать честный отель?
Обращайте внимание на частоту обновлений сайта, отзывы гостей и прозрачность условий возврата средств.
Сколько стоит обращение в ASA?
Жалобы подаются бесплатно, но процесс может занять несколько недель.
Что лучше — бронировать напрямую или через агрегатор?
Через официальные сайты вы получите точные условия, но агрегаторы часто дают дополнительную защиту клиента.
Мифы и правда
-
Миф: "Чем раньше бронируешь, тем дешевле".
Правда: отели часто повышают цены в зависимости от спроса, а не сроков.
-
Миф: "Номера со скидкой — всегда худшие".
Правда: некоторые отели действительно предоставляют стандартные комнаты, просто ограничивая период акции.
-
Миф: "Если цена указана, значит, она действует".
Правда: компании обязаны соблюдать прозрачность, но не все следуют правилам ASA.
Интересные факты
• В 2024 году ASA получила более 800 жалоб на ложные акции в туризме.
• В Великобритании штрафы за недостоверную рекламу могут превышать 250 000 фунтов.
• Первые подобные расследования касались авиакомпаний, позже схема распространилась на гостиничный бизнес.
Исторический контекст
• 2017 год — первые дела против онлайн-агрегаторов за манипуляции ценами.
• 2021 год — введены новые требования ЕС к прозрачности тарифов.
• 2025 год — масштабное расследование против Travelodge и Accor, подтвердившее системность проблемы.
