Номер превращается в культурный хаб: отели нашли способ заманить гостя необычными союзами

Когда маркетинговые бюджеты стремительно тают, а каждый новый клиент обходится отелю всё дороже, владельцам бизнеса становится не до экспериментов ради красивой картинки в социальных сетях. Еще в прошлом сезоне менеджеры отелей могли позволить себе спонтанные идеи, но сегодня ситуация требует математической точности и глубокого прагматизма. В отельном бизнесе наступил период, когда партнерство перестало быть дополнением к PR-отчету и превратилось в жесткий инструмент выживания, где за каждой активностью стоит четкий показатель рентабельности и прирост целевой аудитории.

"Для современного отельера коллаборация — это не поиск красивого фона для селфи, а способ закрыть конкретные бизнес-задачи. Мы видим, как отели, которые раньше ориентировались только на классический санаторный отдых, начинают интегрировать партнерские проекты, чтобы привлечь более молодую и платежеспособную аудиторию. Системный подход к выбору партнера позволяет не просто сэкономить бюджет, но и создать продукт, за который гость готов доплачивать сверх базового тарифа". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Стратегический подход к партнерствам

В текущих экономических реалиях отели используют коллаборации как способ диверсификации предложений. Когда сезонные колебания спроса угрожают выручке, сетевые игроки ищут способы заполнить номерной фонд за счет партнерских активностей. Эти проекты позволяют оперативно реагировать на изменения потребительского поведения, превращая отель из просто места для ночлега в полноценный культурный хаб.

Примеры показывают, что наиболее эффективными стали проекты, направленные на конкретные сегменты: семьи, владельцев домашних животных или ценителей локального искусства. Отели, которые интегрируют в свою среду продукты местных производителей, часто выигрывают в глазах гостя, получая преимущество перед безликими сетевыми аналогами. Это важно, так как риски при бронировании жилья у частных лиц заставляют туристов доверять именно отельным брендам с понятной репутацией.

Коллаборации стали инструментом борьбы за стоимость среднего чека. Создавая уникальный пакет услуг с партнером, отель обоснованно увеличивает цены, предлагая взамен эмоцию, которую невозможно получить в стандартном гостиничном номере. Такой подход позволяет модернизировать курортные зоны, делая их привлекательнее даже в периоды общего спада покупательной способности.

Как фильтровать партнеров

Главная ошибка прошлых лет — выбор партнера на основе личных предпочтений руководства, а не рыночных данных. Сейчас отельерам приходится придерживаться жестких критериев аудита: совпадение по целевой аудитории, этические ценности и готовность нести солидарную ответственность за качество. В премиальном сегменте любое несоответствие партнера уровню сервиса отеля приводит к немедленному падению лояльности.

Индустрия постепенно отказывается от сотрудничества с блогерами-миллионниками. Доверие к ним падает, так как их аудитория часто не является целевой для отельного продукта. Более эффективными становятся альянсы с культурными институциями, художниками или локальными брендами, которые транслируют смыслы, близкие по духу гостям. Если путешествие по новым туристическим кластерам требует осознанного подхода к выбору сервисов, то и отель должен транслировать такую же осознанность через своих партнеров.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить полные стресс-тесты продукта перед запуском. Маркетологи могут продумать красивую концепцию, но если операционная служба отеля не готова к реализации — проект провалится. В успешных сетевых проектах сегодня практикуются совместные планерки руководителей всех уровней, где каждый пункт коллаборации проверяется на практике.

Цифры вместо ожиданий

Измерение результатов стало неотъемлемой частью работы. Коллаборация, которая не приносит данных в систему управления доходами или не меняет индекс лояльности гостей, считается убыточной. Развитие программ лояльности через партнерства позволяет отелям собирать базу контактов, которые впоследствии приносят повторные бронирования, снижая стоимость привлечения гостя.

Иногда коллаборация помогает преодолеть информационные барьеры или негативные стереотипы, связанные с направлением. Когда отель объединяется с сильным брендом, он делит с ним имиджевые риски, но и получает доступ к новой измеримой лояльной аудитории. Однако важно помнить: любой такой проект требует четкого пост-анализа.

Отели, которые внедряют партнерства в свою стратегию на постоянной основе, получают стабильный поток гостей в несезон. Краткосрочные, но интенсивные коллаборации позволяют быстро оттестировать спрос и скорректировать предложение, не тратя бюджеты на длительную разработку собственных продуктов с нуля. Так профессионалы адаптируются к меняющимся рынкам, таким как сравнительные предложения по пляжным курортам.

"Партнерство сегодня должно быть вшито в самую ткань бизнес-модели, а не существовать как разовый маркетинговый жест. Мы видим, как отели, переходящие от простых рекламных акций к глубокой интеграции с локальными производителями или культурными проектами, показывают куда более устойчивые результаты в долгосроке. Это позволяет им не зависеть от колебаний рекламного рынка, создавая ценность, которую нельзя купить простым размещением баннера". Эксперт по туризму Андрей Волков

