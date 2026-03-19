Сезонные парадоксы: высокая загрузка больше не гарантирует отелям стабильную прибыль

В кулуарах отельных конференций и профильных чатах все чаще обсуждают неприятную правду: привычный гость стал "золотым". Еще месяц назад владельцы небольших объектов недоумевали, почему при стабильном спросе реклама съедает почти всю прибыль, а сегодня они судорожно пересчитывают бюджеты. В пик сезона, когда поток туристов путешествует на Южный Урал или ищет варианты отдыха в Крыму, малейшая ошибка в расчетах стоимости привлечения клиента приводит к финансовому провалу. Понимание экономики своего отеля перестало быть скучной теорией — теперь это вопрос выживания в условиях, когда горящие туры и мошеннические схемы создают лишний шум на рынке.

"Стоимость привлечения клиента за последние пару лет подскочила на 15-20 процентов. Рынок стал жестче, требования путешественников к визуалу и рейтингам выросли, а цены на продвижение в поисковиках и соцсетях пошли вверх. Сейчас недостаточно просто запустить контекст, нужно вкладываться в медийку и видео, что требует серьезного анализа экономики каждого бронирования. Без системного подхода в условиях конкуренции с крупными сетями объектам просто не выжить". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Почему растут расходы на привлечение

Рост инвестиций в туристическую рекламу стал системным явлением с начала текущего года. Отели вынуждены тратить больше, чтобы просто удержать позиции на цифровых витринах, где каждый клик обходится все дороже. Даже сравнение цен на проживание в разных регионах — от пляжей Вьетнама до египетских курортов - показывает, насколько сильно стоимость продвижения влияет на конечную цену номера для туриста.

Вложения в медийную рекламу взлетели в несколько раз, так как одного контекста для заметности стало мало. Отели вынуждены создавать сложный контент, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Тем, кто игнорирует эти изменения, приходится либо терять в загрузке, либо уходить в невыгодные партнерства с огромными комиссиями.

Туманная экономика малого бизнеса

Основная беда мелких игроков в том, что они редко считают полную стоимость привлечения постояльца. Отельеры часто забывают включать в расчеты зарплаты маркетологов, амортизацию оборудования или оплату услуг за создание контента. В итоге получается иллюзия успеха, которая разбивается при первом серьезном аудите затрат.

Психологически сложно признать, что гости стоят неоправданно дорого. Многие по инерции надеются, что поток пойдет сам собой, но реальность требует жесткого контроля показателей эффективности. Те, кто не делает этого, часто проигрывают тем, кто планирует свой досуг, выбирая технологичные и комфортные отели Узбекистана или другие направления с понятной ценовой политикой.

Агрегаторы или прямые продажи

Разрыв между крупными сетевыми отелями и независимыми объектами становится все заметнее. Крупные игроки за счет многолетней стратегии добиваются доли прямых продаж до 75 процентов, тогда как маленькие отели вынуждены отдавать почти половину выручки посредникам. Комиссия агрегаторов часто дополняется программами продвижения, что доводит общие потери отеля до 30 процентов.

Некоторые отельеры пытаются переложить эти траты на плечи клиента, устанавливая цены на сторонних площадках выше, чем на собственном сайте. Другие же используют агрегаторы только для первого контакта, стараясь перевести гостя на прямые отношения при повторном бронировании. Однако такие методы требуют высокого уровня сервиса, иначе гость просто уйдет к конкуренту.

Как оптимизировать затраты

Эффективный маркетинг сегодня невозможен без сегментации аудитории. Нужно понимать триггеры разных групп: семей с детьми, деловых путешественников или молодых пар. Универсальных решений не существует, поэтому попытки работать со всеми сразу обычно приводят к сливу бюджета без результата.

Работа с собственной базой — главный ресурс. Системные рассылки, персонализированные предложения и вовлечение аудитории в соцсетях дают больше отдачи, чем слепая покупка рекламы. Важно также следить за тем, как малоизвестные курорты вроде Лабуан меняют сервис, чтобы понимать, как адаптировать свои услуги под современные запросы путешественников.

"Обобщение — злейший враг маркетинга. Нельзя коммуницировать с семьями и командировочными одинаково, у каждой группы свои стимулы. Отелям стоит не просто ждать гостя, а выстраивать с ним долгосрочные отношения через рассылки и персонализированные бонусы. Работа с репутацией на собственном сайте часто оказывается эффективнее, чем бесконечные переплаты агрегаторам за позиции, которые живут ровно до момента окончания рекламного бюджета". Эксперт по туризму Елена Кузнецова

