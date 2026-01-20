Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:23

Зелёный сервис с грязным дном: ванные в отелях скрывают опасности, о которых не предупреждают

Диспенсеры в отелях могут нести риски для здоровья — эксперты по туризму

Экологичные инициативы в отелях все чаще влияют не только на формат сервиса, но и на безопасность гостей. Стремление отказаться от одноразовой упаковки привело к появлению решений, которые вызывают вопросы у специалистов по туризму. Российским путешественникам советуют внимательнее относиться к деталям, которые кажутся привычными. Об этом сообщает издание Турпром.

Экология против гигиены: где проходит граница

Многоразовые диспенсеры с шампунем, гелем для душа и кондиционером стали стандартом во многих отелях, особенно в популярных туристических регионах. Формально это позволяет сократить количество пластиковых отходов и выглядит как забота об окружающей среде. Однако практика показала, что подобные решения не всегда гарантируют чистоту и безопасность для гостей, особенно на фоне растущего внимания к личному комфорту и базовой гигиене во время поездок.

Специалисты туристической отрасли обращают внимание на то, что после вскрытия и повторного наполнения емкостей контроль за их содержимым становится сложнее. В отдельных случаях постояльцы сталкивались с необычным запахом, странной консистенцией средств и даже с тем, что внутри оказывались продукты, не предназначенные для гигиенического использования. Подобные эпизоды укладываются в общий тренд настороженности туристов к бытовым деталям в отелях, где все чаще оцениваются не только уровень сервиса, но и потенциальные риски для здоровья.

Какие диспенсеры считаются менее рискованными

По данным Турпрома, степень безопасности во многом зависит от типа дозатора. Наиболее надежными считаются стационарные настенные системы, которые открываются только специальным ключом и обслуживаются персоналом отеля. В этом случае вероятность постороннего вмешательства минимальна, а контроль за наполнением выше.

При этом эксперты подчеркивают, что внешний вид не всегда отражает реальное состояние устройства. Некоторые флаконы выглядят герметичными, но легко открываются без инструментов. В подобных ситуациях туристы все чаще предпочитают перестраховаться и отказаться от отельных средств, особенно если речь идет о длительном проживании или поездках с детьми.

Личные средства как универсальное решение

Небольшие дорожные флаконы с привычными шампунем и гелем для душа практически не утяжеляют багаж, но позволяют избежать лишних рисков. Такой подход особенно важен для людей с чувствительной кожей, а также для тех, кто уже сталкивался с неприятными сюрпризами в гостиницах. Осознанный выбор собственных средств становится частью общей стратегии защиты здоровья в поездках, при которой турист имеет право на полный возврат средств при угрозе здоровью.

Если мини-формат недоступен, проблему легко решить с помощью пустых бутылочек, продающихся в туристических магазинах. Перелив необходимые средства заранее, путешественник получает уверенность в составе и качестве используемой продукции на протяжении всего отдыха, не полагаясь на добросовестность уборочных служб.

На что еще стоит обратить внимание в номере

Помимо диспенсеров, в гостиничных номерах есть зоны, которые требуют повышенного внимания. Турпром отмечает, что к наиболее загрязненным предметам относятся пульты от телевизоров, дверные ручки, выключатели и поверхности тумбочек. Часто эти элементы используются многими гостями и редко проходят тщательную дезинфекцию, как и номера, где шум в отеле чаще идёт от проходных зон.

Дополнительную осторожность стоит проявлять и в ванной комнате, а также при контакте с ковровыми покрытиями. Использование антисептиков, собственных тапочек и регулярное проветривание номера помогают значительно снизить риск неприятных последствий и сделать пребывание в отеле более комфортным.

Соблюдение простых правил гигиены и внимательное отношение к деталям позволяют сохранить баланс между заботой об экологии и личной безопасностью. Такой подход помогает туристам наслаждаться поездкой без лишних тревог и неожиданностей, делая отдых более предсказуемым и спокойным.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

