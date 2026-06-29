Вас оценивают за 60 секунд: за что персонал может лишить вас бонусов еще до выдачи ключей

У стойки регистрации всё решается быстро. Пятьдесят секунд, иногда меньше, и у администратора уже складывается своё мнение о госте: по тону, манере держаться, папке с документами и тому, как человек разговаривает после ночного перелёта. В холле пахнет кофе, чемоданы стучат по плитке, а рядом кто-то уже раздражённо выясняет, почему номер пока не готов. В такой обстановке персонал без лишних слов понимает, кто вошёл спокойно, а кто сразу пришёл за скандалом. И дальше это ощущается очень просто: одному предлагают лучший вариант, другому — стандартный номер и без лишних сюрпризов.

"Большинство гостей недооценивают первые секунды у стойки. Сотрудник видит не только документы, но и то, как человек держится, говорит и реагирует на обычную задержку. Спокойный тон и готовность к диалогу часто работают лучше любых просьб. А грубость моментально закрывает дверь к приятным бонусам", эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Что видят сотрудники отеля в первую минуту

Британский эксперт по этикету Уильям Хансон вместе с аналитиками Hotels. com разобрал, как в гостиницах работают негласные правила. По их данным, сотрудники фронт-офиса оценивают гостя уже в первую минуту общения, и это влияет на дальнейшее отношение. Речь не о формальной проверке по списку, а о живой реакции на манеру поведения.

Портье, администраторы и менеджеры смотрят на тон голоса, взгляд, жесты и то, как человек общается после дороги. Одни заходят спокойно, с паспортом и бронью в руках. Другие начинают спорить ещё до заселения, и это сразу запоминается.

Туристы часто думают, что всё решает категория номера или оплаченный ваучер. Но в отеле рядом с цифрами в брони всегда стоит человек, а у него есть память и рабочие пометки. Именно поэтому одинаковый чек иногда даёт разный результат у стойки.

За что дают бонусы и почему их могут не дать

В материале говорится, что приятные мелочи вроде номера с видом на море, приветственного напитка от шефа или позднего выезда не падают с неба автоматически. Персонал может пойти навстречу, если гость ведёт себя спокойно и не создаёт лишнего напряжения. Если же человек сразу начинает давить, шансов на бонусы становится меньше.

Исследование OnePoll, проведённое по заказу Hotels. com, показало любопытную картину. Около 40% туристов признали, что в поездках ведут себя хуже обычного, а 51% опрошенных честно рассказали о грубости и высокомерии по отношению к сотрудникам отелей. Эти цифры объясняют, почему персонал не спешит раздавать привилегии направо и налево.

У администраторов обычно нет задачи спорить или перевоспитывать гостя. Они просто смотрят, с кем имеют дело, и дальше действуют по ситуации. Вежливый человек чаще получает больше внимания, а тот, кто пришёл с претензией, остаётся при своём.

"Люди нередко воспринимают стойку регистрации как место, где им всё обязаны. Но в реальности там быстро считывают, кто умеет разговаривать спокойно и без наезда. Если документы наготове, а просьбы сформулированы без давления, шанс на более удобный номер или поздний выезд заметно выше. Отель тоже работает по человеческой логике, а не по фантазиям раздражённого гостя", эксперт по туризму Елена Кузнецова

Какие привычки портят шансы на хороший номер

Главная ошибка — вести себя так, будто персонал обязан терпеть любой тон. Высокомерие, резкие реплики и желание показать своё превосходство работают против гостя почти мгновенно. В отеле это не забывают, особенно если человек ещё и требует что-то с порога.

Вторая проблема — беспорядок с документами. Когда паспорт, бронь и подтверждение оплаты ищут по карманам у самой стойки, разговор сразу становится нервным. На фоне усталости после дороги это только подливает масла в огонь.

Есть и бытовая деталь: спокойный тон часто помогает больше, чем громкие просьбы о "лучшем варианте". Если номер освободится позже, администратор скорее предложит его тому, с кем общаться проще. Персонал в таких случаях помнит не статус, а поведение.

Как вести себя у стойки без лишней суеты

Совет от Турпрома звучит просто: разговаривать с администратором спокойно и держать документы под рукой. Это не про показную вежливость, а про обычную дисциплину в момент заселения. Человек, который не суетится, почти всегда производит лучшее впечатление.

Не стоит устраивать сцену из-за короткой задержки. В отеле это воспринимают как сигнал, что гость может создать проблемы и дальше. А вот сдержанность и нормальный тон, наоборот, часто открывают путь к приятным мелочам.

Если сотрудники видят, что перед ними спокойный и внятный человек, они охотнее идут навстречу. Иногда это выражается в купонах на коктейли, иногда — в более удобном номере, когда он освободится. Механика простая: меньше шума — больше шансов на хороший сервис.

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что сотрудники отеля оценивают гостя за минуту?

Да. В материале говорится, что персонал фронт-офиса формирует первое впечатление очень быстро и потом ориентируется на него.

Что сильнее всего влияет на отношение у стойки?

Тон разговора, манера поведения и готовность без суеты показать документы. Грубость и давление работают против гостя.

Можно ли получить бонусы просто за дорогой номер?

Не всегда. По материалу, человеческий фактор у стойки играет большую роль, и поведение может перевесить категорию брони.

Что советуют делать перед заселением?

Держать документы готовыми, говорить спокойно и не устраивать сцен. Это повышает шансы на более комфортные условия.

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