Загран и права — теперь документы для отеля: россиянам упростили заселение

В России упростили правила заселения в гостиницы: теперь гражданам разрешено оформлять проживание по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года - и по водительскому удостоверению. Нововведение закреплено в постановлении правительства, которое вносит изменения в порядок регистрации постояльцев.

Что изменилось

Ранее при заселении в гостиницу россияне могли предъявлять только внутренний паспорт гражданина РФ. Теперь, согласно документу, в перечень удостоверяющих личность документов добавлены заграничный паспорт и, начиная с нового года, водительское удостоверение.

В тексте постановления отмечается, что реформа призвана упростить процесс размещения и сделать систему идентификации более гибкой.

"Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса", — говорится в документе.

Зачем понадобилось нововведение

По словам представителей туриндустрии, это решение давно назревало. Многие россияне путешествуют по стране с загранпаспортом — особенно те, кто живёт за рубежом или часто выезжает по работе. В то же время внутренний паспорт не всегда удобно возить с собой, особенно при поездках на автомобиле.

С января 2026 года возможность заселяться по водительскому удостоверению упростит жизнь автовладельцам и туристам, путешествующим на собственном транспорте.

Такая мера также сократит очереди на стойках регистрации, ведь проверка данных через автоматизированные системы займёт меньше времени.

Как будет работать новый порядок

Теперь при заселении в отель администратор сможет:

Проверить личность гостя по загранпаспорту или водительскому удостоверению. Внести данные в электронную систему регистрации МВД. Получить подтверждение без необходимости дополнительной проверки внутренних паспортных данных.

Для гостиниц также разработан алгоритм действий на случай технических сбоев - если доступ к государственной системе временно отсутствует, информация о постояльце будет сохраняться и передаваться позже без риска штрафов.

Плюсы для путешественников и бизнеса

Для граждан Для гостиниц Упрощённое заселение без внутреннего паспорта Снижение нагрузки на персонал Возможность использовать загранпаспорт или водительские права Единая система проверки данных Быстрее оформление при командировках и путешествиях Исключение рисков при сбоях связи Повышение удобства для россиян за рубежом Минимизация правовых коллизий

Что это значит для туристической отрасли

По мнению экспертов, нововведение станет важным шагом в цифровизации туризма. Отели смогут быстрее обслуживать клиентов, а государственные базы данных — оперативнее обрабатывать информацию о проживающих.

Кроме того, для крупных сетей и онлайн-сервисов бронирования появится возможность автоматической идентификации гостей через систему "Госуслуг", что дополнительно ускорит процесс заселения.

"Это логичный шаг в сторону сервисного подхода к внутреннему туризму. Россияне смогут путешествовать комфортнее, а бизнес — работать без излишней бюрократии", — комментируют представители Ассоциации туроператоров России.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать с собой только водительское удостоверение до 1 января 2026 года.

Последствие: отказ в заселении, так как правило ещё не вступило в силу.

Альтернатива: использовать загранпаспорт или внутренний паспорт до начала действия новой нормы.

Ошибка: не проверять корректность данных при регистрации.

Последствие: ошибки в базе МВД.

Альтернатива: сверять введённые данные перед подтверждением заселения.

Ошибка: оставлять оригиналы документов на стойке отеля.

Последствие: риск утраты или злоупотреблений.

Альтернатива: предоставлять документ только для сканирования.

Когда изменения вступят в силу

С 2025 года - можно заселяться в гостиницы по загранпаспорту .

С 1 января 2026 года - вступает в силу право использовать водительское удостоверение как документ, удостоверяющий личность при регистрации в отеле.

Интересные факты

До сих пор аналогичные правила действовали только для иностранцев, которые могли использовать загранпаспорта для заселения. Россия станет одной из немногих стран, где водительские права приравниваются к удостоверению личности в гостиничном бизнесе. Переход к цифровым системам регистрации постояльцев начался в 2023 году и к 2026-му охватит все отели страны.

Исторический контекст

Ранее порядок регистрации гостей был установлен ещё в 1990-е годы и долгое время практически не менялся. Любое несоответствие данных грозило штрафами для гостиниц, что делало систему неудобной и для бизнеса, и для путешественников.

Новая инициатива вписывается в курс правительства на упрощение бюрократических процедур и развитие внутреннего туризма в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".