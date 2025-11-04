Загран и права — теперь документы для отеля: россиянам упростили заселение
В России упростили правила заселения в гостиницы: теперь гражданам разрешено оформлять проживание по загранпаспорту, а с 1 января 2026 года - и по водительскому удостоверению. Нововведение закреплено в постановлении правительства, которое вносит изменения в порядок регистрации постояльцев.
Что изменилось
Ранее при заселении в гостиницу россияне могли предъявлять только внутренний паспорт гражданина РФ. Теперь, согласно документу, в перечень удостоверяющих личность документов добавлены заграничный паспорт и, начиная с нового года, водительское удостоверение.
В тексте постановления отмечается, что реформа призвана упростить процесс размещения и сделать систему идентификации более гибкой.
"Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса", — говорится в документе.
Зачем понадобилось нововведение
По словам представителей туриндустрии, это решение давно назревало. Многие россияне путешествуют по стране с загранпаспортом — особенно те, кто живёт за рубежом или часто выезжает по работе. В то же время внутренний паспорт не всегда удобно возить с собой, особенно при поездках на автомобиле.
С января 2026 года возможность заселяться по водительскому удостоверению упростит жизнь автовладельцам и туристам, путешествующим на собственном транспорте.
Такая мера также сократит очереди на стойках регистрации, ведь проверка данных через автоматизированные системы займёт меньше времени.
Как будет работать новый порядок
Теперь при заселении в отель администратор сможет:
-
Проверить личность гостя по загранпаспорту или водительскому удостоверению.
-
Внести данные в электронную систему регистрации МВД.
-
Получить подтверждение без необходимости дополнительной проверки внутренних паспортных данных.
Для гостиниц также разработан алгоритм действий на случай технических сбоев - если доступ к государственной системе временно отсутствует, информация о постояльце будет сохраняться и передаваться позже без риска штрафов.
Плюсы для путешественников и бизнеса
|Для граждан
|Для гостиниц
|Упрощённое заселение без внутреннего паспорта
|Снижение нагрузки на персонал
|Возможность использовать загранпаспорт или водительские права
|Единая система проверки данных
|Быстрее оформление при командировках и путешествиях
|Исключение рисков при сбоях связи
|Повышение удобства для россиян за рубежом
|Минимизация правовых коллизий
Что это значит для туристической отрасли
По мнению экспертов, нововведение станет важным шагом в цифровизации туризма. Отели смогут быстрее обслуживать клиентов, а государственные базы данных — оперативнее обрабатывать информацию о проживающих.
Кроме того, для крупных сетей и онлайн-сервисов бронирования появится возможность автоматической идентификации гостей через систему "Госуслуг", что дополнительно ускорит процесс заселения.
"Это логичный шаг в сторону сервисного подхода к внутреннему туризму. Россияне смогут путешествовать комфортнее, а бизнес — работать без излишней бюрократии", — комментируют представители Ассоциации туроператоров России.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: брать с собой только водительское удостоверение до 1 января 2026 года.
Последствие: отказ в заселении, так как правило ещё не вступило в силу.
Альтернатива: использовать загранпаспорт или внутренний паспорт до начала действия новой нормы.
-
Ошибка: не проверять корректность данных при регистрации.
Последствие: ошибки в базе МВД.
Альтернатива: сверять введённые данные перед подтверждением заселения.
-
Ошибка: оставлять оригиналы документов на стойке отеля.
Последствие: риск утраты или злоупотреблений.
Альтернатива: предоставлять документ только для сканирования.
Когда изменения вступят в силу
-
С 2025 года - можно заселяться в гостиницы по загранпаспорту.
-
С 1 января 2026 года - вступает в силу право использовать водительское удостоверение как документ, удостоверяющий личность при регистрации в отеле.
Интересные факты
-
До сих пор аналогичные правила действовали только для иностранцев, которые могли использовать загранпаспорта для заселения.
-
Россия станет одной из немногих стран, где водительские права приравниваются к удостоверению личности в гостиничном бизнесе.
-
Переход к цифровым системам регистрации постояльцев начался в 2023 году и к 2026-му охватит все отели страны.
Исторический контекст
Ранее порядок регистрации гостей был установлен ещё в 1990-е годы и долгое время практически не менялся. Любое несоответствие данных грозило штрафами для гостиниц, что делало систему неудобной и для бизнеса, и для путешественников.
Новая инициатива вписывается в курс правительства на упрощение бюрократических процедур и развитие внутреннего туризма в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
