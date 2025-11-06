Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка пьёт чай для похудения
Девушка пьёт чай для похудения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 1:32

После того, как я узнал, что горячие напитки повреждают пищевод, я стал осторожнее — вот что изменилось

Доктор Сергей Агапкин: горячие напитки могут повысить риск рака пищевода

Доктор Сергей Агапкин рассказал о серьезной угрозе для здоровья, которую представляет частое употребление слишком горячих напитков. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он предупредил, что эта привычка может стать причиной развития рака пищевода. Он объяснил, что постоянное воспаление, вызванное высокой температурой пищи и напитков, может существенно повысить риск заболевания.

Опасность горячих напитков

Регулярное употребление напитков, температура которых превышает 70 градусов, может серьезно повредить слизистую оболочку пищевода. Это создает условия для возникновения хронического воспаления, которое с течением времени может трансформироваться в онкологическое заболевание. Как отметил доктор Агапкин, среди людей, которые часто пьют горячий чай или едят еду, приготовленную с очень горячим маслом, рак пищевода встречается намного чаще.

"Частое употребление слишком горячих напитков или пищи может привести к хроническому воспалению, которое со временем может перерасти в рак пищевода", — подчеркнул Сергей Агапкин, реабилитолог.

Важно понимать, что слизистая оболочка пищевода довольно чувствительна к высоким температурам. При регулярном повреждении она теряет свою защитную функцию и становится уязвимой для различных заболеваний, включая рак.

Как избежать проблем с пищеводом

Чтобы минимизировать риск заболевания, важно соблюдать несколько простых рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье пищевода.

  1. Пейте напитки, когда они немного остыли. Идеальная температура для чая или кофе — не более 70 градусов.

  2. Не ешьте слишком горячую пищу. Особенно осторожно следует относиться к блюдам, которые подаются с горячими маслами или соусами.

  3. Следите за состоянием здоровья. Если часто возникают болевые ощущения в области груди или горло, лучше обратиться к врачу для диагностики.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно значительно снизить риск развития серьезных заболеваний пищевода.

Причины развития рака пищевода

Развитие рака пищевода связано с хроническим воспалением, которое может развиться на фоне постоянного воздействия высоких температур. Продукты с высокой температурой раздражают слизистую оболочку пищевода, что приводит к ее повреждению. Это повреждение вызывает воспалительные процессы, а воспаление, в свою очередь, может провоцировать аномальные изменения клеток, ведущие к образованию рака.

Если воспаление длится достаточно долго, клетки пищевода начинают перерождаться, что повышает риск опухолей. Особенно высока угроза для людей, которые часто употребляют горячие напитки и пищу, не дождавшись, пока они немного остынут.

Сколько времени необходимо, чтобы уменьшить риски?

Снижение риска рака пищевода требует простых и регулярных изменений в повседневных привычках. Следует избегать горячих напитков и пищи, а также всегда позволять напиткам немного остыть перед употреблением. Также важно уделить внимание регулярным медицинским осмотрам и при первых признаках проблем с пищеводом немедленно обращаться к врачу.

Мифы и правда о горячих напитках

Миф Правда
Горячие напитки безопасны, если пить их в умеренных количествах. Даже умеренное употребление горячих напитков при высокой температуре может привести к хроническому воспалению пищевода.
Можно пить горячие напитки, если они не обжигают. Это не значит, что температура напитка безопасна. Даже напитки, не обжигающие, могут повредить слизистую оболочку пищевода при регулярном потреблении.
Лишь очень горячая пища опасна для здоровья. Температура выше 70 градусов для напитков уже является опасной для слизистой пищевода.

Исторический контекст

В разные исторические эпохи горячие напитки занимали особое место в культуре. В Древнем Китае и Японии горячий чай был не только частью традиций, но и символом здорового образа жизни. Однако с развитием медицины ученые начали замечать, что регулярное потребление горячих напитков может приводить к воспалению слизистой оболочки пищевода, особенно при слишком высокой температуре.

Сегодня медицина подтверждает, что горячие напитки и пища, подаваемые при температуре выше 70 градусов, могут быть опасными для здоровья, приводя к хроническим заболеваниям и увеличивая риск рака пищевода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: овсяное молоко подходит веганам, но уступает коровьему по содержанию белка вчера в 19:39
Пьёте овсяное молоко, думая, что это полезно? Диетологи предупреждают — не всё так просто

Овсяное молоко завоевывает популярность, но действительно ли оно полезнее коровьего? Разбираемся в преимуществах и недостатках обоих напитков.

Читать полностью » Эрин Палински-Уэйд: сидячий образ жизни признан главным фактором накопления висцерального жира вчера в 18:57
Живот уходит, когда вы перестаёте делать это ежедневно — подтверждено исследованием

Избавьтесь от висцерального жира без диет и спортзала, просто отказываясь от одной повседневной привычки. Мы расскажем, как это сделать!

Читать полностью » Вечерний настой из фенхеля и ромашки помогает избавиться от газообразования и тяжести в животе вчера в 18:04
Вечером пила этот настой — и просыпаюсь без вздутия и тяжести: жаль, раньше не знала

Вздутие живота к вечеру? Простой травяной чай поможет снять тяжесть, очистить кишечник и вернуть ощущение лёгкости.

Читать полностью » Актриса Тори Спеллинг призналась, что годы страдала от экземы и нашла эффективное лечение вчера в 17:51
Я прятала руки под рукавами: звезда "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно рассказала о жизни с экземой

Тори Спеллинг откровенно говорит об экземе и её влиянии на жизнь. Узнайте, как болезнь повлияла на её карьеру, эмоциональное состояние и семью.

Читать полностью » Хара хати бу: японская практика умеренности, снижающая калорийность рациона на 450 ккал в день вчера в 17:12
Японцы живут дольше всех — и всё из-за одного простого правила за столом: это не диета, а философия жизни

Японцы веками живут по принципу "ешь до 80 % сытости". Узнайте, как простая мудрость хара хати бу помогает продлить жизнь и вернуть телу лёгкость.

Читать полностью » Лаванда и здоровье: растение помогает в борьбе с тревожностью, бессонницей и способствует очищению воздуха вчера в 16:45
От стресса до гармонии за одну ночь: это растение в спальне помогло мне наладить спокойствие

Узнайте, как лаванда помогает улучшить атмосферу вашего дома, превращая его в пространство гармонии и спокойствия, согласно философии Фэн-шуй.

Читать полностью » Актриса Дрю Бэрримор открыто заявила, что проходит гормональную терапию в период менопаузы вчера в 16:43
Я не узнала себя в зеркале: Дрю Бэрримор честно рассказала о менопаузе и гормонах

Дрю Бэрримор делится опытом ЗГТ и рассказывает, как справилась с трудностями менопаузы, открывая для себя новые привычки и самопринятие.

Читать полностью » Флеболог Смирнова перечислила профессии, при которых варикоз развивается раньше вчера в 15:49
Эта болезнь не спрашивает возраст: профессии, в которых варикоз неизбежен

Флеболог Елена Смирнова рассказала NewsInfo, какие факторы чаще всего провоцируют развитие варикоза.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Nissan зафиксировал прибыль в 51,5 млрд иен с июля по сентябрь 2025 года
Культура и шоу-бизнес
Deadline: Джош Бролин, Дон Чидл и Чарльз Мелтон снимутся в триллере "Моя дорогая Калифорния"
Еда
Оладьи в духовке получаются пышными и ароматными без дополнительного масла
Дом
Дизайнер Антонова рассказала о популярных трендах в зонировании жилого пространства
Садоводство
Хвойные ветви предотвращают вымерзание и выпревание садовых культур — Екатерина Власова
Садоводство
Ботаник Сергей Туркменян: алоэ тигрового зуба переносит редкий полив и растёт даже при минимальном уходе
Авто и мото
Исследование Consumer Reports показало, что владельцы BMW тратят до 17 800 долларов на обслуживание за 10 лет
Спорт и фитнес
Учёные из Хьюстонского университета: камбаловидная мышца может стать ключом к профилактике диабета 2 типа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet