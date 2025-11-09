Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Групповое занятие горячей йогой
Групповое занятие горячей йогой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:50

Провела 90 минут в жаре и поту — а результат превзошёл все мои ожидания: вот что сделала со мной бикрам-йога

Когда я впервые услышала о бикрам-йоге, мысль о занятии в жаре под 40 градусов показалась мне скорее безумием, чем оздоровлением. Но любопытство победило. Как человек, привыкший к активным тренировкам — бегу и кардио — я решила проверить, почему тысячи людей по всему миру буквально подсаживаются на этот формат.

Занятие проходило в студии Bikram Yoga NYC. Ещё до входа в зал инструктор предупредил: в помещении температура от 35 до 40 градусов, и главная цель для новичков — просто не покидать комнату до конца урока.

Что представляет собой бикрам-йога

Этот вид йоги включает 26 последовательных асан, выполняемых за 90 минут в жарком и влажном помещении. Такая комбинация помогает телу прогреться, мышцы становятся более податливыми, а растяжка — безопасной и глубокой. Пот течёт ручьями, но именно в этом и заключается терапевтический эффект: вместе с потом уходят токсины, тело очищается, а ум — успокаивается.

Некоторые скептики называют бикрам "добровольной сауной", но для многих это — способ избавиться от стресса, улучшить сон и даже облегчить хронические боли.

Как подготовиться к первому занятию

  1. Не ешьте за два часа до тренировки — желудок должен быть пустым.

  2. Обязательно возьмите полотенце и бутылку воды. Потерь жидкости будет много.

  3. Наденьте лёгкую, дышащую одежду.

  4. Не пытайтесь сразу выполнить все позы идеально — достаточно оставаться в ритме группы.

"Главное — не выходить из комнаты. Остальное придёт со временем", — отметила инструктор студии Bikram Yoga NYC.

Ошибки и как их избежать

Многие новички совершают типичные ошибки: переоценивают свои силы, игнорируют воду и пытаются стоять в позе до изнеможения. Это приводит к головокружению или перегреву. Альтернатива проста — слушать тело, делать паузы и садиться, если чувствуете усталость. Постепенное привыкание принесёт куда больше пользы, чем геройство.

А что если вам кажется, что йога не для вас

Если вы считаете, что не гибки или "не йог", попробуйте именно бикрам. Тепло расслабляет мышцы, а постоянный ритм дыхания помогает сосредоточиться. Даже те, кто обычно выбирает интенсивные тренировки, нередко находят здесь то, чего не хватает в кардио — баланс между силой и покоем.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • быстрое потоотделение очищает организм;

  • повышается гибкость и выносливость;

  • улучшается сон и концентрация;

  • укрепляются мышцы и суставы.

Минусы:

  • высокая температура может быть опасна при сердечных проблемах;

  • требуется адаптация — первые занятия даются тяжело;

  • после тренировки возможна усталость и обезвоживание.

FAQ

Как выбрать студию бикрам-йоги?
Ищите сертифицированного инструктора и помещение с регулируемым уровнем температуры и влажности.

Сколько стоит одно занятие?
Средняя цена — от 1000 до 2000 рублей за 90 минут, но часто есть абонементы и пробные дни.

Что лучше: обычная йога или бикрам?
Зависит от цели: если хотите расслабиться и укрепить тело в спокойном темпе — подойдёт классическая йога; если ищете физический вызов и мощное очищение — выбирайте бикрам.

Мифы и правда

  • Миф: заниматься в жаре вредно для сердца.
    Правда: при отсутствии противопоказаний жара безопасна, но важно пить воду и отдыхать при необходимости.
  • Миф: бикрам-йога только для опытных.
    Правда: новички составляют до половины учеников. Инструкторы адаптируют позы под уровень подготовки.
  • Миф: от бикрама худеют мгновенно.
    Правда: теряется в основном вода, а устойчивый эффект достигается при регулярных занятиях и сбалансированном питании.

Интересные факты

  • Методика создана Бикрамом Чоудхури в 1970-х годах и стала популярной в Голливуде.

  • Оптимальная температура — 40,6°C, а влажность — около 40%.

  • Многие практикующие сравнивают эффект после занятия с лёгкой медитацией: чувство перезагрузки и ясности.

Исторический контекст

В Индии йогу традиционно практиковали при естественной жаре, что и вдохновило Чоудхури на идею перенести климат в зал. С тех пор бикрам-йога распространилась по всему миру и стала не просто спортом, а философией очищения тела и духа.
Бикрам-йога — это не просто модное направление, а путь к осознанности через физическое испытание. Жар, пот и напряжение постепенно уступают место лёгкости, внутреннему покою и уверенному ощущению собственного тела. Каждое занятие становится своеобразным путешествием внутрь себя, где границы возможностей расширяются, а усталость превращается в источник силы. После 90 минут в жарком зале вы выходите не только обновлённым физически, но и эмоционально очищенным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повесила ремни на дверь — и вот что стало с фигурой через неделю сегодня в 8:10

Простые и универсальные упражнения с TRX, которые помогут подтянуть тело, укрепить мышцы и улучшить осанку без похода в спортзал.

Читать полностью » Делаю всего 7 простых движений каждый день — тело подтянулось так, будто я месяцами жила в спортзале сегодня в 7:10

Семь упражнений, которые помогут подтянуть мышцы, выровнять осанку и подчеркнуть естественные изгибы тела — всё, что нужно для уверенности и красоты движений.

Читать полностью » Села на стул, взяла резинку — и через неделю не узнала себя в зеркале: эффект удивил даже мужа сегодня в 6:10

Простые упражнения с резинкой и стулом помогут проработать всё тело, не выходя из офиса или дома. Узнайте, как укрепить мышцы и зарядиться энергией.

Читать полностью » Делаю всего шесть упражнений с парнем — и мышцы работают так, как не работали никогда: главное, не торопиться сегодня в 5:10

Узнай, как совместные упражнения превращают обычную тренировку в мотивацию, удовольствие и результат — без тренажёров и скуки.

Читать полностью » Открыл секрет мышечной силы: тренировка, которая работает не так, как ты думал сегодня в 4:22

Развитие нейромышечной связи помогает достигать лучших результатов в спорте. Узнайте, как ее улучшить с помощью правильных тренировок и техник.

Читать полностью » Ходила по холмам без результата, пока не изменила одну мелочь — теперь тело в тонусе сегодня в 4:10

Обычная прогулка по холмам может стать эффективной тренировкой, если знать, как правильно держать тело, шагать и использовать руки.

Читать полностью » Узнал секрет идеальных трицепсов: отжимания, которые изменят твоё тело сегодня в 3:26

Обратные отжимания — упражнение для тренировки трицепсов, плеч и груди. Узнайте, как их правильно выполнять и чего стоит избегать.

Читать полностью » Это не йога и не пилатес — упражнение, которое реально омолаживает изнутри сегодня в 3:10

Зарядка, которая не только укрепляет тело, но и замедляет старение на уровне клеток — всего полчаса в день, и ты становишься моложе изнутри.

Читать полностью »

Новости
Наука
Брайант: приливные силы заставляют красные гиганты поглощать близкие планеты
Питомцы
Кошкам нужна регулярная чистка зубов для профилактики стоматологических проблем
Наука
HR&CE: золотые монеты династии Чола раскопаны под храмом в Южной Индии
Питомцы
У животных с позитивным опытом дрессировки уровень стресса ниже на 40%
Красота и здоровье
Подняла взгляд без ботокса: 3 минуты массажа головы — и лицо стало свежее
Еда
Секрет идеальных вафель раскрыт: добавил один ингредиент — и хруст стал как в ресторане
Спорт и фитнес
Кручу педали по 30 минут в день — и одежда сидит по-другому, сама не ожидала
Туризм
Смешала пляж, горы и йогу — получилось лучше, чем Мальдивы: секрет юга Марокко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet