Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Студия йоги
Студия йоги
© unsplash.com by Christian Harb is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:27

Зал, где температура, как в Индии: почему всё больше людей добровольно потеют на коврике

Горячая йога ускоряет обмен веществ и повышает гибкость — мнение врачей и инструкторов

В последние годы горячая йога набирает популярность во всём мире — студии с прогретыми залами появляются даже в небольших городах. Формат обещает максимум пользы за короткое время: тело потеет, мышцы становятся податливыми, а ум будто "перезагружается". Но что скрывается за эффектом жара и как понять, подходит ли вам такая практика?

Что такое горячая йога

"Горячая йога — это медитация в движении, как путешествие в себя через индийский климат, дыхание и пот", — рассказала международный преподаватель Бикрам-йоги Алёна Мкртчян.

Занятие проходит в помещении с температурой 35-42°C и влажностью около 45%. Идея пришла из Индии, где жара — естественная часть практики, но адаптированная к западным условиям в 1970-х годах Бикрамом Чоудхури. Так появилось направление Бикрам-йога - система из 26 поз и двух дыхательных упражнений, выполняемых за 90 минут в зеркальном зале. Практика требует открытых глаз и постоянной концентрации на дыхании — это делает её формой динамической медитации.

Польза горячей йоги

В жарком зале тело разогревается быстро, что помогает безопасно растягивать мышцы и связки. Пот способствует активной детоксикации, а дыхание в таких условиях усиливает циркуляцию крови и лимфы.

Основные эффекты:

  • ускорение метаболизма и сжигание калорий;

  • улучшение подвижности суставов и гибкости;

  • стимуляция работы внутренних органов;

  • укрепление сердечно-сосудистой системы;

  • улучшение дыхания и концентрации;

  • устранение отёков и нормализация водного баланса;

  • повышение устойчивости к стрессу.

Интенсивное потоотделение и высокая температура усиливают ощущение "очищения" и лёгкости, но тренировка при этом остаётся умеренно силовой. Потеря веса в первые дни связана скорее с уходом жидкости, чем с сжиганием жира, однако при регулярных занятиях повышается тонус и выносливость.

"Это не просто фитнес в жарком зале, а тренировка тела и ума — путь к балансу через терпение и концентрацию", — подчеркнула Алёна Мкртчян.

Отличия от классической йоги

Горячая йога включает знакомые асаны хатха и аштанга-йоги, но ощущения от практики — совсем другие.

Параметр Горячая йога Классическая йога
Температура в зале 35-42°C 20-25°C
Потоотделение Очень активное Умеренное
Воздействие на суставы Глубокая мобилизация Щадящая нагрузка
Энергозатраты Высокие, с элементами кардио Средние
Концентрация внимания Через тепло, дыхание, зеркало Через медитацию и дыхательные ритмы
Риск травм Выше при переоценке возможностей Ниже

Горячая практика учит работать с дискомфортом и выдерживать физический и эмоциональный стресс. Она словно тренирует терпение — на коврике и в жизни.

Противопоказания

Высокая температура создаёт нагрузку на сердце, сосуды и терморегуляцию, поэтому горячая йога подходит не всем. Избегайте практики, если у вас:

  • гипертония, аритмия, ишемическая болезнь сердца;

  • мигрени, эпилепсия, ВСД;

  • нарушения щитовидной железы или эндокринные расстройства;

  • склонность к перегреву и обезвоживанию;

  • обострение артрита, варикоза или остеохондроза;

  • инфекционные или воспалительные заболевания.

Беременным и людям с хроническими болезнями необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

Как подготовиться к первому занятию

  1. Пейте воду заранее. За день до тренировки увеличьте количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

  2. Лёгкий приём пищи. За 1,5-2 часа до йоги съешьте что-то лёгкое — например, фрукты или йогурт.

  3. Выберите правильную одежду. Лучше всего шорты и топ из "дышащего" материала.

  4. Без кремов и масел. Они мешают коже "дышать" и увеличивают скольжение.

  5. Во время тренировки пейте воду небольшими глотками, дышите спокойно через нос. При первых признаках перегрева — головокружении, тошноте, "мурашках" — обязательно сделайте паузу.

  6. После занятия восполните электролиты — подойдёт минералка или вода с лимоном и щепоткой соли. Примите прохладный душ и дайте телу восстановиться.

Личный опыт

"Я пошла на горячую йогу утром, и это стало отличным началом дня. После тренировки тело наполнилось энергией, мысли прояснились, поднялось настроение", — рассказала журналист Софья Бычкова.

Софья отмечает, что занятия оказались мягкими, без болевых ощущений, хотя физическая нагрузка ощущается во всём теле. Особенно активно работали спина и плечи.
К середине тренировки пульс ускорился, но усталость была приятной. После душа тело стало лёгким, а настроение — ровным и бодрым.

"Я ошиблась с одеждой — закрытые лосины и майка мешали, в жаре лучше надеть шорты и топ", — добавила Софья.

Совет от неё: обязательно возьмите воду и полотенце — без них в жарком зале не обойтись.

Мнение врача

"Высокая температура и влажность активизируют симпатическую нервную систему, усиливая кровообращение и ускоряя метаболизм. Это стимулирует процесс жиросжигания", — отметил превентивный врач Константин Попов.

По словам врача, тепло повышает эластичность тканей и помогает избежать растяжений, но создаёт нагрузку на сердце и обмен веществ. При перегреве падает давление, учащается пульс, начинается интенсивное потоотделение. Важно пить воду до, во время и после тренировки — в среднем 150-250 мл каждые 15-20 минут.

"Разогрев тела делает связки уязвимыми. Легко переоценить возможности и перерастянуть сустав. Поэтому горячую йогу нужно практиковать под контролем инструктора", — добавил Константин Попов.

Также он предупреждает: при заболеваниях сердца, эндокринных нарушениях и во время беременности высокая температура опасна. Перегрев у мужчин может влиять на репродуктивную функцию.

Советы врача:

  • не используйте антиперспиранты перед занятием — они мешают нормальному потоотделению;

  • постепенно увеличивайте время в жарком зале, адаптация занимает 3-5 занятий;

  • следите за пульсом и сигналами тела, не допускайте перегрева;

  • после практики восполняйте электролиты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить мало воды.
    Последствие: Обезвоживание и судороги.
    Альтернатива: Пить небольшими порциями до и после занятия.

  • Ошибка: Выполнять сложные асаны без подготовки.
    Последствие: Перерастяжение связок.
    Альтернатива: Следовать указаниям инструктора, начинать с простых поз.

  • Ошибка: Пренебрегать отдыхом.
    Последствие: Перегрев и упадок сил.
    Альтернатива: Делать короткие паузы между асанами, сидеть на коврике при усталости.

А что если попробовать?

Горячая йога — это не соревнование, а способ перезагрузки. Жара помогает телу раскрыться, а разуму — сосредоточиться. Главное — слушать себя и не стремиться к идеалу. Даже одно занятие даёт ощущение внутреннего покоя, а регулярные практики укрепляют не только мышцы, но и характер.

Плюсы и минусы горячей йоги

Плюсы Минусы
Быстрый прогрев мышц, меньший риск травм Высокая нагрузка на сердце
Детокс и улучшение кровообращения Риск обезвоживания
Повышение гибкости и тонуса Требует строгой адаптации
Психоэмоциональная разгрузка Не подходит людям с хроническими заболеваниями

FAQ

Можно ли похудеть от горячей йоги?
Да, за счёт потоотделения и ускоренного метаболизма, но эффект индивидуален и зависит от образа жизни.

Как часто заниматься?
Оптимально 2-3 раза в неделю с перерывами для восстановления.

Нужно ли специальное питание?
Перед занятием — лёгкая еда, после — продукты с минералами и белком.

Мифы и правда

  • Миф: Горячая йога — просто фитнес в сауне.
    Правда: Это структурированная система асан с дыхательными практиками и внутренней концентрацией.

  • Миф: Пот = жир.
    Правда: Вы теряете воду, не жир.

  • Миф: Чем жарче, тем лучше.
    Правда: Перегрев опасен — важно слушать тело.

Исторический контекст

Бикрам-йога возникла в 1970-х в Калифорнии как адаптация индийских практик под климат Запада. Автор метода, Бикрам Чоудхури, создал жёсткий протокол из 26 поз, которые выполняются строго в определённой последовательности и температуре. Сегодня существуют разные версии горячей йоги — от классической до мягких вариаций hot flow и power hot yoga.

Три интересных факта

  1. В жарком зале пульс поднимается до уровня лёгкого кардио, что помогает развивать выносливость.

  2. Исследования показывают: тепловой стресс повышает уровень белков, связанных с защитой клеток от старения.

  3. Пот во время занятий содержит не только токсины, но и электролиты, поэтому важно восполнять баланс минералов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Села на велосипед вместо автобуса — и не ожидала, что жизнь так изменится сегодня в 16:10

май — время пересесть на велосипед и начать свой путь к свободе, энергии и экономии. узнай, как сделать каждую поездку шагом к лучшему будущему.

Читать полностью » Начала дышать по-другому во время упражнений — и живот стал уходить сам собой сегодня в 15:50

Проверенные приёмы тренеров звёзд: дыхание, интервалы и благодарность телу. Узнай, как простые привычки превращают фитнес в удовольствие.

Читать полностью » Присела с гантелью и замерла на секунду — тело преобразилось за неделю: вот где скрыта сила сегодня в 15:10

Пять простых приёмов, которые помогут усилить эффект от тренировок, сделать мышцы рельефнее и ощутить настоящий заряд энергии.

Читать полностью » Методика домашних тренировок, с которой я похудела на 5 кг за месяц — делюсь результатами сегодня в 14:23

Как добиться стройной фигуры, занимаясь дома? Узнайте, какие упражнения помогут поддерживать форму, даже если у вас нет времени для спортзала.

Читать полностью » Избавилась от болей в спине и улучшила осанку всего за 10 минут в день сегодня в 13:13

Осанка — это не только "ровная спина". Узнайте, какие простые упражнения помогут улучшить вашу осанку и избежать болей в спине.

Читать полностью » Почему мои мышцы не растут? Открою секреты эффективных тренировок, которые работают сегодня в 12:08

Узнайте, почему ваша тренировка может быть неэффективной, и как новые технологии помогают активировать нужные мышцы для максимального результата.

Читать полностью » Ускорил рост мышц после 40: 5 простых тренировок, которые изменят твою форму сегодня в 11:04

Хотите ускорить рост мышц и улучшить обмен веществ? Узнайте, какие упражнения помогут вам привести тело в форму, а также избежать травм и достичь максимальных результатов.

Читать полностью » Начала тренироваться после 40: 7 секретов фитнес-эксперта, которые изменили мой подход сегодня в 10:16

Как тренироваться в возрасте после 40 лет: советы эксперта по выбору физической активности и увеличению нагрузки.

Читать полностью »

Новости
Наука
Профессор Ён-Ук Ли: тёмная энергия эволюционирует, а космос замедляется
Авто и мото
Долгие поездки больше не мучают спину — делюсь тем, что реально помогает
Туризм
10 миллионов россиян отправятся в путешествия по России на Новый год — прогноз РСТ
СФО
Югра и ЯНАО примут участие в эксперименте по учету банковских поступлений при назначении детских пособий
Садоводство
Победила вершинную гниль томатов и спасла урожай — мои проверенные методы
Питомцы
Кошки избегают воды из-за дискомфорта мокрой шерсти
Красота и здоровье
Раньше просто забывала мелочи — но теперь это становится тревожным: как распознать деменцию
Дом
Пахнут даже после стирки? Использую всего один раствор — и полотенца снова как новые
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet