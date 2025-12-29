Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка занимается спортом
Девушка занимается спортом
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 1:29

Пот льётся рекой, а прогресса нет: горячие тренировки оказались переоценённым мифом

Горячие тренировки не увеличивают расход калорий — Крандалл физиолог

Люди часто путают жар, пот и реальную пользу от физической нагрузки. В фитнес-индустрии горячие залы давно окружены ореолом особой эффективности: считается, что если после занятия вы буквально выжаты, значит, тренировка удалась. Однако физиология говорит о другом. Ощущение перегрузки и лужи пота вовсе не гарантируют прогресса. Об этом сообщает Shape.

Пот и результат — не одно и то же

Интенсивное потоотделение — это прежде всего сигнал о том, что организму жарко. Температура может расти из-за самой нагрузки или из-за окружающей среды, и эти факторы нельзя смешивать. Специалист по тепловой физиологии Крейг Крандалл из Техасского университета обращает внимание: человек, который спокойно бежит в прохладном помещении, и тот, кто выполняет упражнения в жаре, находятся в разных условиях, даже если движение одинаковое. Во втором случае тело перегревается быстрее, поэтому пот появляется раньше, но это не означает, что мышцы работают интенсивнее или получают большую нагрузку.

Почему после занятий в жаре возникает сильная усталость

Многие поклонники "горячих" тренировок признаются, что после них чувствуют себя особенно изможденными. Это ощущение объясняется не повышенной пользой, а дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. В жарком зале сердце одновременно решает две задачи: снабжает мышцы кислородом и пытается охладить тело. Из-за этого пульс растет быстрее, чем при тех же упражнениях в комфортной температуре, а утомление приходит раньше.

Со временем организм действительно адаптируется: пот начинает выделяться быстрее, что помогает эффективнее снижать температуру. Такой эффект может быть полезен, например, при подготовке к соревнованиям в жарком климате. Но если цель — общая физическая форма, сила или выносливость, принципиального преимущества у горячих тренировок нет. Для развития функциональных качеств куда важнее сама структура нагрузки, включая мощность в тренировках, а не градусы в зале.

Электролиты, которые уходят вместе с потом

Потоотделение — основной механизм защиты от перегрева, но вместе с влагой организм теряет и важные вещества. В первую очередь это натрий, необходимый для поддержания водно-солевого баланса и нормальной работы нервной системы. У людей, которые потеют обильнее, потери соли выше, что может приводить к слабости или мышечным спазмам при длительных занятиях без восполнения электролитов.

В редких случаях чрезмерная потеря натрия на фоне обильного питья обычной воды может вызвать гипонатриемию — состояние, сопровождающееся тошнотой, головной болью и нарушением концентрации. Чаще всего с этим сталкиваются участники марафонов и ультрадистанций, но сам механизм показывает, что жара не делает тренировки автоматически полезнее. Вопрос водного баланса остается ключевым, особенно если игнорировать принципы гидратации во время спорта.

Жара способна снижать качество нагрузки

Есть и обратная сторона высокой температуры. Когда перегрев наступает слишком рано, человек инстинктивно замедляется: движения становятся менее амплитудными, темп падает, техника ухудшается. В итоге фактическая работа мышц уменьшается, а значит, и тренировочный эффект снижается.

Крейг Крандалл подчеркивает, что занятия в жарких условиях не ускоряют снижение веса и не увеличивают расход калорий. Потеря массы после такого класса — это в основном потеря воды. Если не восполнять ее вовремя, развивается обезвоживание, которое напрямую ухудшает физическую работоспособность.

Когда высокая температура может быть опасной

Большинство людей нормально переносят умеренное тепло, но сочетание жары и высокой влажности повышает риски. Влага мешает поту испаряться, и естественный механизм охлаждения перестает работать эффективно. Врач спортивной медицины Ратна Нути из Далласа советует тем, кто выбирает горячие форматы, уделять особое внимание питьевому режиму и прислушиваться к самочувствию.

"Если появляются головокружение, тошнота, головная боль или учащенное дыхание, тренировку нужно немедленно прекратить и перейти в прохладное место", — предупреждает врач спортивной медицины Ратна Нути.

Если симптомы сохраняются длительное время, это повод обратиться за медицинской помощью.

В итоге специалисты сходятся во мнении: высокая температура сама по себе не делает тренировку лучше. Для кого-то жаркие занятия могут быть оправданы — например, при подготовке к соревнованиям или как элемент личной мотивации. Но в долгосрочной перспективе ключевым фактором остается регулярность и качество нагрузки, а не градусы в зале.

