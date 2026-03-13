Сказка о дешевом отдыхе: как горящие туры стали инструментом ловких мошенников

Индустрия путешествий сталкивается с новой волной цифровых угроз, где классическая концепция дисконтных путевок используется как инструмент манипуляции. Эксперты предупреждают, что в условиях дефицита логистических мощностей и высокого спроса на качественный сервис резкое снижение стоимости отдыха физически невозможно. Современный рынок оперирует минимальной маржинальностью, что исключает появление случайных сверхвыгодных предложений без скрытых рисков. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Мошеннические схемы строятся на психологическом давлении, принуждая клиентов принимать скоропалительные решения под предлогом ограниченного количества мест. Злоумышленники имитируют деятельность крупных операторов, предлагая нереалистичные дисконты в разгар отпускного периода, когда отели и авиалинии работают на пределе загрузки. По словам Президента Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главного редактора сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олега Алексеева, подобные манипуляции с ценой являются верным признаком фальсификации туристического продукта.

"Я не верю в существование горящих туров. Эта история была придумана очень давно, лет 20 назад. Понимаете, что такое горящие туры сегодня? Высокий сезон, дефицит мест в хороших отелях, не хватает авиа и железнодорожных перевозчиков. Продавать туры со скидкой по принципу "горящее предложение" — такого не существует. Это миф", — подчеркнул Олег Алексеев.

Специалист пояснил, что реальный туристический бизнес работает с крайне низкой рентабельностью, что делает скидку в 20% экономически абсурдной. Вместо мифических "горящих" вариантов туристам рекомендуют искать легальные маркетинговые акции или оптимизировать расходы через раннее бронирование и комбинированные перелеты. Бдительность при анализе стоимости путевки остается главным фактором защиты финансовых средств и психологического спокойствия в высокий сезон.