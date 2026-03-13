Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Надувной бассейн
Надувной бассейн
© ru.freepik.com by Надувной бассейн is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:00

Сказка о дешевом отдыхе: как горящие туры стали инструментом ловких мошенников

Индустрия путешествий сталкивается с новой волной цифровых угроз, где классическая концепция дисконтных путевок используется как инструмент манипуляции. Эксперты предупреждают, что в условиях дефицита логистических мощностей и высокого спроса на качественный сервис резкое снижение стоимости отдыха физически невозможно. Современный рынок оперирует минимальной маржинальностью, что исключает появление случайных сверхвыгодных предложений без скрытых рисков. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Мошеннические схемы строятся на психологическом давлении, принуждая клиентов принимать скоропалительные решения под предлогом ограниченного количества мест. Злоумышленники имитируют деятельность крупных операторов, предлагая нереалистичные дисконты в разгар отпускного периода, когда отели и авиалинии работают на пределе загрузки. По словам Президента Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главного редактора сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олега Алексеева, подобные манипуляции с ценой являются верным признаком фальсификации туристического продукта.

"Я не верю в существование горящих туров. Эта история была придумана очень давно, лет 20 назад. Понимаете, что такое горящие туры сегодня? Высокий сезон, дефицит мест в хороших отелях, не хватает авиа и железнодорожных перевозчиков. Продавать туры со скидкой по принципу "горящее предложение" — такого не существует. Это миф", — подчеркнул Олег Алексеев.

Специалист пояснил, что реальный туристический бизнес работает с крайне низкой рентабельностью, что делает скидку в 20% экономически абсурдной. Вместо мифических "горящих" вариантов туристам рекомендуют искать легальные маркетинговые акции или оптимизировать расходы через раннее бронирование и комбинированные перелеты. Бдительность при анализе стоимости путевки остается главным фактором защиты финансовых средств и психологического спокойствия в высокий сезон.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet