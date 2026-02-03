Хосты закрывают землю “шапкой” — сорняки просто не пробиваются: главное не ошибиться с посадкой
Хосты давно ценят не только за декоративную листву и аккуратные цветоносы, но и за практическую пользу в саду. Эти многолетники способны заметно снизить количество сорняков на клумбах, потому что их густая зелёная "шапка" закрывает почву от света. А без солнечных лучей большинству сорных растений сложнее прорастать и развиваться. Об этом сообщает "Жизнь Марты Стюарт".
Почему хосты помогают бороться с сорняками
Секрет эффективности хост — в их форме и характере роста. Широкие плотные листья образуют крону, которая затеняет землю и лишает семена сорняков условий для прорастания, объясняет президент и генеральный директор Jackson & Perkins Келли Фанк. Кроме того, хосты растут куртинами и со временем разрастаются, закрывая пустоты, куда обычно быстро "заходят" нежелательные растения.
"Взрослые растения создают своего рода живую мульчу, которая сохраняет почву прохладной и влажной, при неблагоприятных условиях для многих сорняков", — добавляет Фанк.
Такая "живая мульча" работает сразу в двух направлениях: уменьшает доступ света и помогает удерживать влагу. Это полезно не только для борьбы с сорняками, но и для поддержания более стабильного микроклимата в тенистых уголках сада.
Как правильно посадить хосты, чтобы сорняков стало меньше
Чтобы хосты действительно начали подавлять сорняки, их важно высаживать не поодиночке, а группами. Чем плотнее листья сомкнутся над землёй, тем меньше пространства останется для сорной травы. Келли Фанк советует выбирать крупнолистные и быстро разрастающиеся сорта — они быстрее закрывают почву и лучше "держат оборону".
В числе удачных вариантов она называет Behemoth, Elegans и Maui Buttercups. Но даже с хорошими сортами многое зависит от схемы посадки и подготовки участка.
- Сначала очистите грядку от уже существующих сорняков, чтобы хостам не пришлось конкурировать за питание и влагу.
- Рассчитывайте расстояние между растениями по их взрослому размеру: крупные хосты обычно высаживают на 60-91 см друг от друга, а компактные сорта можно размещать плотнее.
- Под каждое растение выкопайте яму примерно вдвое шире корневой системы, установите хосту и аккуратно засыпьте землёй.
- Делайте посадки "массивами" — несколько растений рядом дадут более плотное затенение, чем отдельные экземпляры.
- После высадки добавьте слой мульчи толщиной 5-7 см: он поможет удерживать влагу и дополнительно осложнит прорастание сорняков.
Такой подход особенно удобен для тенистых зон, где многие почвопокровники чувствуют себя хуже, а хосты, наоборот, раскрываются во всей красе.
Почему этот способ не работает на 100%
Несмотря на явные плюсы, хосты не стоит воспринимать как абсолютную защиту от сорняков. Ландшафтный дизайнер и ведущая программы Better Lawns and Gardens Тереза Уоткинс подчёркивает: даже хороший почвенный покров не гарантирует, что грядка будет полностью чистой.
"Посадка хост или любого почвенного покрова в грядке не означает, что сорняков не будет", — говорит ландшафтный дизайнер.
По словам Келли Фанк, хосты не образуют идеально сплошной ковёр, как некоторые стелющиеся растения. Поэтому в начале сезона, пока листья ещё не развернулись полностью, сорняки могут появляться активнее. Дополнительная сложность в том, что хосты предпочитают влажные и затенённые участки, а значит, им нужен регулярный полив и периодический уход, особенно в первые годы после посадки.
Ошибки, которые мешают хостам подавлять сорняки
Даже хороший замысел легко испортить неправильными действиями. Эксперты выделяют несколько типичных ошибок, которые снижают эффект от посадок.
- Слишком редкая посадка: если между кустами остаются большие промежутки, сорняки успевают занять свободное место быстрее, чем хосты разрастутся.
- Неправильный выбор освещения: попытка высадить хосты на открытом солнце может ослабить растения, из-за чего листья будут хуже закрывать почву.
- Отказ от мульчи: без дополнительного слоя сорнякам проще пробиваться на поверхность, особенно весной.
- Плохая подготовка почвы: на старте хосты растут не так быстро, поэтому компост или удобрения помогают ускорить развитие и быстрее сформировать плотную "штору" из листьев.
- Нерегулярная прополка: сорняки всё равно будут появляться, поэтому их важно удалять рано, пока они не успели дать семена и распространиться по клумбе.
