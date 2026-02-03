Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хоста
Хоста
© commons.wikimedia.or by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 4:33

Хосты закрывают землю “шапкой” — сорняки просто не пробиваются: главное не ошибиться с посадкой

Хосты давно ценят не только за декоративную листву и аккуратные цветоносы, но и за практическую пользу в саду. Эти многолетники способны заметно снизить количество сорняков на клумбах, потому что их густая зелёная "шапка" закрывает почву от света. А без солнечных лучей большинству сорных растений сложнее прорастать и развиваться. Об этом сообщает "Жизнь Марты Стюарт".

Почему хосты помогают бороться с сорняками

Секрет эффективности хост — в их форме и характере роста. Широкие плотные листья образуют крону, которая затеняет землю и лишает семена сорняков условий для прорастания, объясняет президент и генеральный директор Jackson & Perkins Келли Фанк. Кроме того, хосты растут куртинами и со временем разрастаются, закрывая пустоты, куда обычно быстро "заходят" нежелательные растения.

"Взрослые растения создают своего рода живую мульчу, которая сохраняет почву прохладной и влажной, при неблагоприятных условиях для многих сорняков", — добавляет Фанк.

Такая "живая мульча" работает сразу в двух направлениях: уменьшает доступ света и помогает удерживать влагу. Это полезно не только для борьбы с сорняками, но и для поддержания более стабильного микроклимата в тенистых уголках сада.

Как правильно посадить хосты, чтобы сорняков стало меньше

Чтобы хосты действительно начали подавлять сорняки, их важно высаживать не поодиночке, а группами. Чем плотнее листья сомкнутся над землёй, тем меньше пространства останется для сорной травы. Келли Фанк советует выбирать крупнолистные и быстро разрастающиеся сорта — они быстрее закрывают почву и лучше "держат оборону".

В числе удачных вариантов она называет Behemoth, Elegans и Maui Buttercups. Но даже с хорошими сортами многое зависит от схемы посадки и подготовки участка.

  1. Сначала очистите грядку от уже существующих сорняков, чтобы хостам не пришлось конкурировать за питание и влагу.
  2. Рассчитывайте расстояние между растениями по их взрослому размеру: крупные хосты обычно высаживают на 60-91 см друг от друга, а компактные сорта можно размещать плотнее.
  3. Под каждое растение выкопайте яму примерно вдвое шире корневой системы, установите хосту и аккуратно засыпьте землёй.
  4. Делайте посадки "массивами" — несколько растений рядом дадут более плотное затенение, чем отдельные экземпляры.
  5. После высадки добавьте слой мульчи толщиной 5-7 см: он поможет удерживать влагу и дополнительно осложнит прорастание сорняков.

Такой подход особенно удобен для тенистых зон, где многие почвопокровники чувствуют себя хуже, а хосты, наоборот, раскрываются во всей красе.

Почему этот способ не работает на 100%

Несмотря на явные плюсы, хосты не стоит воспринимать как абсолютную защиту от сорняков. Ландшафтный дизайнер и ведущая программы Better Lawns and Gardens Тереза Уоткинс подчёркивает: даже хороший почвенный покров не гарантирует, что грядка будет полностью чистой.

"Посадка хост или любого почвенного покрова в грядке не означает, что сорняков не будет", — говорит ландшафтный дизайнер.

По словам Келли Фанк, хосты не образуют идеально сплошной ковёр, как некоторые стелющиеся растения. Поэтому в начале сезона, пока листья ещё не развернулись полностью, сорняки могут появляться активнее. Дополнительная сложность в том, что хосты предпочитают влажные и затенённые участки, а значит, им нужен регулярный полив и периодический уход, особенно в первые годы после посадки.

Ошибки, которые мешают хостам подавлять сорняки

Даже хороший замысел легко испортить неправильными действиями. Эксперты выделяют несколько типичных ошибок, которые снижают эффект от посадок.

  1. Слишком редкая посадка: если между кустами остаются большие промежутки, сорняки успевают занять свободное место быстрее, чем хосты разрастутся.
  2. Неправильный выбор освещения: попытка высадить хосты на открытом солнце может ослабить растения, из-за чего листья будут хуже закрывать почву.
  3. Отказ от мульчи: без дополнительного слоя сорнякам проще пробиваться на поверхность, особенно весной.
  4. Плохая подготовка почвы: на старте хосты растут не так быстро, поэтому компост или удобрения помогают ускорить развитие и быстрее сформировать плотную "штору" из листьев.
  5. Нерегулярная прополка: сорняки всё равно будут появляться, поэтому их важно удалять рано, пока они не успели дать семена и распространиться по клумбе.
Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой тянется рука к секатору — а весной нет цветов: эти растения лучше не трогать 31.01.2026 в 3:41

Не все кусты можно стричь зимой: у сирени, азалий и клематисов бутоны формируются в прошлом году, а сухие стебли защищают птиц и опылителей.

Читать полностью » Перцы выглядят здоровыми, но урожая мало — один срез меняет всё: главное не перепутать момент 30.01.2026 в 16:52

Удаление верхушки молодых перцев (топпинг) после пересадки при 6–8 настоящих листьях стимулирует ветвление, укрепляет стебель и снижает риск заболеваний.

Читать полностью » Сансевиерия кажется 30.01.2026 в 10:52

Сансевиерия теряет цвет и замедляет рост из‑за пыли на вертикальных листьях. Протирание микрофиброй раз в две недели восстанавливает свет и снижает риск вредителей.

Читать полностью » Зимой цветы дома почти исчезли — а цикламен выдал 30.01.2026 в 0:08

Цикламен цветёт в прохладных комнатах при 10–18°C: правильный полив по краю горшка, дренаж и влажность выше 50% сохранят бутоны до весны.

Читать полностью » Февраль на даче решает весь сезон: сделала эти 7 дел сейчас — весной скажу себе спасибо 29.01.2026 в 15:22

Февраль - время, когда стоит задуматься о подготовке сада: проверьте семена и стартуйте с важных дел, чтобы избежать весенних хлопот.

Читать полностью » Сосна, которая не капризничает: растёт на песке и глине, а выглядит как дорогой ландшафтный проект 29.01.2026 в 9:19

Корейская сосна — выносливое дерево для бедной почвы и городских условий. Узнайте, где сажать, как ухаживать и почему оно годами украшает участок.

Читать полностью » Сыплю сахар розмарину раз в месяц — куст оживает на глазах: главное правило, чтобы не угробить растение 29.01.2026 в 5:54

Удивительная практика садоводов: розмарин получают сахаром как редкую поддержку при стрессе и ускорении роста; соблюдайте дозировку и избегайте переувлажнения.

Читать полностью » Забыла про частый полив — и стало только лучше: находка для занятых и новичков 28.01.2026 в 16:34

Восковой цветок (Hoya carnosa) выглядит эффектно даже без бутонов: плотные блестящие листья, минимум ухода и ароматное цветение при правильных условиях.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Поехал в Кутаиси на 2 дня — собрал маршрут, от которого челюсть отвисла сразу: каньоны, пещеры и руины
Недвижимость
Один ролик — десятки проблем: как липкий валик превращает уборку в диверсию
Питомцы
Домашняя птица внезапно замолкает или кричит — тревога может маскироваться под "странности"
Недвижимость
Зимняя покраска держится годами — если сделать одну подготовку, которую все пропускают
Наука
Полюса Юпитера и Сатурна живут по разным законам: расчёты связали штормы с тем, что скрыто под облаками
Недвижимость
Прихожая ворует ощущение уюта с порога: вещи, которые незаметно превращают вход в склад
Питомцы
Эти звуки под водой никто не воспринимал всерьёз — оказалось, рыбы так общаются постоянно
Еда
Печенье за 10 минут собирается без замеса — получается рассыпчатым и "песочным"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet