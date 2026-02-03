Хосты закрывают землю “шапкой” — сорняки просто не пробиваются: главное не ошибиться с посадкой

Хосты давно ценят не только за декоративную листву и аккуратные цветоносы, но и за практическую пользу в саду. Эти многолетники способны заметно снизить количество сорняков на клумбах, потому что их густая зелёная "шапка" закрывает почву от света. А без солнечных лучей большинству сорных растений сложнее прорастать и развиваться. Об этом сообщает "Жизнь Марты Стюарт".

Почему хосты помогают бороться с сорняками

Секрет эффективности хост — в их форме и характере роста. Широкие плотные листья образуют крону, которая затеняет землю и лишает семена сорняков условий для прорастания, объясняет президент и генеральный директор Jackson & Perkins Келли Фанк. Кроме того, хосты растут куртинами и со временем разрастаются, закрывая пустоты, куда обычно быстро "заходят" нежелательные растения.

"Взрослые растения создают своего рода живую мульчу, которая сохраняет почву прохладной и влажной, при неблагоприятных условиях для многих сорняков", — добавляет Фанк.

Такая "живая мульча" работает сразу в двух направлениях: уменьшает доступ света и помогает удерживать влагу. Это полезно не только для борьбы с сорняками, но и для поддержания более стабильного микроклимата в тенистых уголках сада.

Как правильно посадить хосты, чтобы сорняков стало меньше

Чтобы хосты действительно начали подавлять сорняки, их важно высаживать не поодиночке, а группами. Чем плотнее листья сомкнутся над землёй, тем меньше пространства останется для сорной травы. Келли Фанк советует выбирать крупнолистные и быстро разрастающиеся сорта — они быстрее закрывают почву и лучше "держат оборону".

В числе удачных вариантов она называет Behemoth, Elegans и Maui Buttercups. Но даже с хорошими сортами многое зависит от схемы посадки и подготовки участка.

Сначала очистите грядку от уже существующих сорняков, чтобы хостам не пришлось конкурировать за питание и влагу. Рассчитывайте расстояние между растениями по их взрослому размеру: крупные хосты обычно высаживают на 60-91 см друг от друга, а компактные сорта можно размещать плотнее. Под каждое растение выкопайте яму примерно вдвое шире корневой системы, установите хосту и аккуратно засыпьте землёй. Делайте посадки "массивами" — несколько растений рядом дадут более плотное затенение, чем отдельные экземпляры. После высадки добавьте слой мульчи толщиной 5-7 см: он поможет удерживать влагу и дополнительно осложнит прорастание сорняков.

Такой подход особенно удобен для тенистых зон, где многие почвопокровники чувствуют себя хуже, а хосты, наоборот, раскрываются во всей красе.

Почему этот способ не работает на 100%

Несмотря на явные плюсы, хосты не стоит воспринимать как абсолютную защиту от сорняков. Ландшафтный дизайнер и ведущая программы Better Lawns and Gardens Тереза Уоткинс подчёркивает: даже хороший почвенный покров не гарантирует, что грядка будет полностью чистой.

"Посадка хост или любого почвенного покрова в грядке не означает, что сорняков не будет", — говорит ландшафтный дизайнер.

По словам Келли Фанк, хосты не образуют идеально сплошной ковёр, как некоторые стелющиеся растения. Поэтому в начале сезона, пока листья ещё не развернулись полностью, сорняки могут появляться активнее. Дополнительная сложность в том, что хосты предпочитают влажные и затенённые участки, а значит, им нужен регулярный полив и периодический уход, особенно в первые годы после посадки.

Ошибки, которые мешают хостам подавлять сорняки

Даже хороший замысел легко испортить неправильными действиями. Эксперты выделяют несколько типичных ошибок, которые снижают эффект от посадок.