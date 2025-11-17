Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:34

Первоуральск под угрозой взрыва: мужчина с гранатой запер в квартире женщину и ребёнка

Мужчине в Первоуральске грозит до 15 лет за захват заложников – адвокат Бакун

18 ноября в Первоуральске произошел тревожный инцидент, когда мужчина заперся в квартире, взяв в заложники женщину и ребенка, угрожая при этом взорвать гранату. На место происшествия срочно прибыли сотрудники МВД, Росгвардии, СОБРа и ОМОНа.

Уголовная ответственность

Юлия Бакун, адвокат, рассказала, что мужчине грозит наказание по нескольким статьям Уголовного кодекса России. Основное обвинение — ст. 206 УК РФ — "Захват заложников", за что предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет, особенно если в момент ЧП в квартире был несовершеннолетний.

"Мужчине грозит строгая уголовная ответственность по целому ряду статей УК РФ. Основное обвинение — ст. 206 УК РФ ("Захват заложников"). Уже сам факт удержания людей, особенно несовершеннолетнего (если он был в момент ЧП в квартире), карается лишением свободы на срок до 15 лет в зависимости от наличия квалифицирующих признаков", — сообщила Юлия Бакун.

Дополнительные обвинения

Кроме того, мужчине могут быть предъявлены еще два обвинения: ст. 205 УК РФ — "Угроза совершения взрыва" (от 10 до 20 лет) и ст. 222.1 УК РФ — "Незаконное хранение оружия" (до 8 лет). В случае, если следствие и суд сочтут, что все эпизоды рассматриваются в совокупности, это может привести к сложению сроков.

"Следствие и в дальнейшем суд будет рассматривать все эпизоды по совокупности, что означает сложение сроков", — отметила Юлия Бакун.

Потенциальные последствия

Если в результате действий мужчины не будут выявлены пострадавшие, срок лишения свободы все равно будет значительным. Любой вред здоровью заложников автоматически ужесточит обвинение.

