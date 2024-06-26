Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый фильтр для вентиляционных систем больниц, содержащий углеродное волокно и наночастицы золота и серебра. Этот материал способен адсорбировать бактерии и вирусы, предотвращая их распространение через системы вентиляции, что важно для борьбы с внутрибольничными инфекциями, сообщает Газета.Ру.
Фильтр превосходит традиционные HEPA и угольные фильтры, так как не способствует росту колоний патогенов на своей поверхности. Новая технология позволяет создавать бактерицидные фильтры без значительного увеличения их стоимости, так как золото используется в небольших количествах.
Фото: commons.wikimedia.org/Tomasz Sienicki (public domain)
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