Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый фильтр для вентиляционных систем больниц, содержащий углеродное волокно и наночастицы золота и серебра. Этот материал способен адсорбировать бактерии и вирусы, предотвращая их распространение через системы вентиляции, что важно для борьбы с внутрибольничными инфекциями, сообщает Газета.Ру.

Фильтр превосходит традиционные HEPA и угольные фильтры, так как не способствует росту колоний патогенов на своей поверхности. Новая технология позволяет создавать бактерицидные фильтры без значительного увеличения их стоимости, так как золото используется в небольших количествах.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomasz Sienicki (public domain)