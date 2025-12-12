Они пришли спасать, но приносят болезнь: тайная жизнь аппаратов ИВЛ

Примерно у каждого второго пациента, подключённого к аппаратам искусственной вентиляции лёгких или находящегося на катетеризации, развивается опасная инфекция. Но в российских отделениях интенсивной терапии ситуация куда тревожнее — осложнения фиксируются более чем у 70% больных. Об этом сообщает издание "RuNews24".

Масштаб и структура осложнений

Исследование, проведённое в рамках проекта РИОРИТа-II, показало: инфекционные осложнения остаются одной из ключевых угроз в реанимациях российских больниц. В анализ вошли данные 1274 пациентов из 111 отделений. У 70,3% из них диагностированы инфекции, причём три четверти случаев — внутрибольничные. Чаще всего поражаются органы дыхания (32,6%), реже — брюшная полость (13,6%) и мягкие ткани (9,6%). Почти в каждом пятом случае источник заражения так и не удаётся установить.

Последствия оказываются тяжёлыми: у 32% инфицированных развивается сепсис, у 10,4% — септический шок. Общая смертность достигает 24,7%, при этом, по оценкам врачей, половина летальных исходов напрямую связана с инфекцией. Особенно высок риск среди поступающих по экстренным показаниям и хирургических пациентов.

Причины и возбудители

Главную роль в распространении осложнений играют инвазивные медицинские процедуры — вентиляция лёгких и катетеризация. Они создают условия для развития инфекций дыхательных путей, кровотока и мочевыводящей системы. По данным авторов, среди возбудителей доминируют грамотрицательные бактерии: Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa. Эти микроорганизмы отличаются выраженной устойчивостью к большинству антибиотиков, что осложняет лечение и повышает смертность.

"Рост резистентности бактерий к лекарствам становится одной из главных угроз современной реаниматологии", — отмечается в издании "RuNews24". Эксперты подчёркивают: устойчивость микроорганизмов требует от медиков постоянного пересмотра стратегий терапии и профилактики.

Последствия и возможные решения

Согласно Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, экономические потери от ИСМП оцениваются в 10-15 млрд рублей ежегодно. В странах Европы ущерб достигает 7 млрд евро, в США — около 6,5 млрд долларов. Академик РАН Василий Акимкин, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ранее заявил, что совокупный ущерб за 2000-2023 годы может составить до полутриллиона рублей. По его словам, каждый 17-й случай внутрибольничной инфекции заканчивается смертью пациента.

Авторы исследования предлагают усилить контроль за применением инвазивных устройств, внедрить алгоритмы антибиотикотерапии, расширить программы микробиологической диагностики и эпиднадзора. Эти меры, по мнению специалистов, способны сократить распространение инфекций и снизить смертность среди пациентов реанимационных отделений.