Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гортензии
Гортензии
© commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert ( is licensed under CC BY 2.5
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 14:14

Гортензии выглядят "спящими" — но именно в конце зимы нужно сделать главное

Пока сад кажется ещё сонным, под поверхностью уже начинается активная жизнь. Именно конец зимы определяет, насколько пышно зацветут гортензии летом. Февраль — ключевой момент, когда растения нужно обеспечить правильным питанием и скорректировать условия почвы. Об этом сообщает Kateřina Jelínková.

Почему важно действовать до марта

Хотя над землёй гортензии выглядят безжизненными, их корневая система уже начинает активно работать. Конец февраля — оптимальное время для первой подкормки, максимум — начало марта. Если внести удобрения слишком поздно, питательные вещества не успеют вовремя дойти до корней, и кустарник может зацвести слабее.

Лучше всего использовать удобрения с постепенным высвобождением элементов. Они обеспечивают равномерное питание в течение нескольких недель и помогают растению плавно войти в период вегетации.

Какие элементы особенно важны

В конце зимы гортензиям прежде всего необходим калий. Он укрепляет стебли, чтобы те могли выдержать вес крупных соцветий и противостоять дождю и ветру. Без достаточного количества калия куст может выглядеть мощным, но побеги окажутся слишком слабыми для тяжёлых цветков.

Не менее важен фосфор — именно он отвечает за формирование бутонов и обильное цветение. При этом с азотом нужно быть осторожными. Этот элемент стимулирует рост листьев и молодых побегов, и его избыток в феврале может привести к преждевременному развитию зелёной массы. В случае возвратных заморозков такие побеги рискуют пострадать.

Роль кислотности почвы

Гортензии особенно чувствительны к уровню pH. Именно кислотность почвы влияет на окраску цветков, особенно у крупнолистных сортов. Если хочется получить насыщенный синий оттенок, почву подкисляют, например, с помощью сульфата алюминия или субстратов для вересковых растений. Для розовых соцветий, напротив, почву делают более щелочной, добавляя известковые материалы.

Февраль подходит для этих процедур, поскольку почва обычно достаточно влажная и хорошо впитывает добавленные вещества. Это позволяет подготовить оптимальные условия ещё до начала активного роста.

Маленький шаг — большой результат

Своевременная подкормка и корректировка кислотности помогают гортензиям сформировать крепкие побеги и заложить будущие бутоны. Эти меры не требуют значительных усилий, но существенно влияют на декоративность куста летом.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Газон обновляю без перекопки — трава всходит гуще и почва остаётся живой 19.02.2026 в 12:11

Традиционная перекопка губительна для микрофлоры и структуры грунта. Узнайте, как обновить покрытие участка, сохранив плодородие земли и собственные силы.

Читать полностью » Вчера стояла крепкой, сегодня лежит — причина падения рассады оказалась неочевидной 18.02.2026 в 21:10

Упавшая рассада - неожиданный крах для любого садовода. Узнайте, что может быть причиной этого и как исправить ситуацию.

Читать полностью » Дерево почернело после морозов — но один срез показывает, всё ли потеряно 18.02.2026 в 16:21

Зимние морозы могут сильно повредить ваши деревья, но есть надежда на их восстановление. Простые советы помогут вам вернуть жизнь в сад.

Читать полностью » Розы с голыми корнями пришли в коробке — один шаг перед посадкой решает всё 17.02.2026 в 20:46

Покупка роз с открытой корневой системой может показаться странной, но она имеет массу преимуществ для садоводов.

Читать полностью » Монстера переросла старый горшок — корни полезли наружу и дали чёткий сигнал 17.02.2026 в 14:12

Приобретая монстеру, важно знать, как правильно выбрать горшок для её роста. Узнайте секреты успешной пересадки и ухода.

Читать полностью » Базилик и розмарин оказались на одной клумбе — один из них начал чахнуть, причина удивила 17.02.2026 в 4:24

Розмарин и базилик могут показаться идеальной парой, но на деле их совместное выращивание несёт риски и трудности.

Читать полностью » Крепкие сеянцы погибают после высадки — ошибка происходит ещё на подоконнике 16.02.2026 в 17:39

Процесс закаливания сеянцев становится залогом их успешной адаптации к открытой среде и природным условиям.

Читать полностью » Листья желтеют, а земля мокрая — одна ошибка превращает уход в 16.02.2026 в 13:21

Сигналы тревоги от комнатных растений: как распознать, что им требуется помощь, и вернуть к жизни.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тренировка для души без похода в зал: сложные книги превращают понимание эмоций в инстинкт
Спорт и фитнес
Тренируетесь регулярно, а мышцы не растут — причина может скрываться в одном процессе
Туризм
Стамбул пахнет каштанами и переменами: Турция внезапно обошла Китай в битве за сердца туристов
Туризм
Снег растаял — деньги потекли: зимние курорты Италии нашли способ зарабатывать на траве и камнях
Туризм
Карьера на паузе — жизнь на взлёте: тренд золотого года превратил пенсию в вечный отпуск
Недвижимость
Популярные кухонные шкафы оказались ловушкой — в 2026 выбирают спокойные и функциональные варианты
Красота и здоровье
Гланды в осаде: как обычная боль в горле превращается в медленный яд для сердца и суставов
Красота и здоровье
Кровь объявляет войну сладкому: гипоксия активирует спящие механизмы очистки сосудов от глюкозы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet