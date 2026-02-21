Гортензии выглядят "спящими" — но именно в конце зимы нужно сделать главное

Пока сад кажется ещё сонным, под поверхностью уже начинается активная жизнь. Именно конец зимы определяет, насколько пышно зацветут гортензии летом. Февраль — ключевой момент, когда растения нужно обеспечить правильным питанием и скорректировать условия почвы. Об этом сообщает Kateřina Jelínková.

Почему важно действовать до марта

Хотя над землёй гортензии выглядят безжизненными, их корневая система уже начинает активно работать. Конец февраля — оптимальное время для первой подкормки, максимум — начало марта. Если внести удобрения слишком поздно, питательные вещества не успеют вовремя дойти до корней, и кустарник может зацвести слабее.

Лучше всего использовать удобрения с постепенным высвобождением элементов. Они обеспечивают равномерное питание в течение нескольких недель и помогают растению плавно войти в период вегетации.

Какие элементы особенно важны

В конце зимы гортензиям прежде всего необходим калий. Он укрепляет стебли, чтобы те могли выдержать вес крупных соцветий и противостоять дождю и ветру. Без достаточного количества калия куст может выглядеть мощным, но побеги окажутся слишком слабыми для тяжёлых цветков.

Не менее важен фосфор — именно он отвечает за формирование бутонов и обильное цветение. При этом с азотом нужно быть осторожными. Этот элемент стимулирует рост листьев и молодых побегов, и его избыток в феврале может привести к преждевременному развитию зелёной массы. В случае возвратных заморозков такие побеги рискуют пострадать.

Роль кислотности почвы

Гортензии особенно чувствительны к уровню pH. Именно кислотность почвы влияет на окраску цветков, особенно у крупнолистных сортов. Если хочется получить насыщенный синий оттенок, почву подкисляют, например, с помощью сульфата алюминия или субстратов для вересковых растений. Для розовых соцветий, напротив, почву делают более щелочной, добавляя известковые материалы.

Февраль подходит для этих процедур, поскольку почва обычно достаточно влажная и хорошо впитывает добавленные вещества. Это позволяет подготовить оптимальные условия ещё до начала активного роста.

Маленький шаг — большой результат

Своевременная подкормка и корректировка кислотности помогают гортензиям сформировать крепкие побеги и заложить будущие бутоны. Эти меры не требуют значительных усилий, но существенно влияют на декоративность куста летом.