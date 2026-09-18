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Клумба с мульчей из сосновой коры и цветущими гортензиями
Клумба с мульчей из сосновой коры и цветущими гортензиями
© Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 16:17

Не покупайте гортензию по картинке: как выбрать куст, который переживет московскую зиму

Сентябрь — это время, когда садоводы Подмосковья особое внимание уделяют своим гортензиям. В эту пору кто-то наслаждается пышными белоснежными метелками, кто-то переживает из-за отсутствия цветения, а кто-то недоумевает: почему снова коричневые, а не розовые? О том, какие сорта гортензий лучше всего подходят для садов Подмосковья, когда их сажать и как ухаживать, рассказала садовод с 30-летним опытом Оксана Середа.

"Выбор правильных сортов и условий для выращивания имеет решающее значение для успешного цветения гортензий в Подмосковье", — подчеркнула Оксана Середа.

Садовод Оксана Середа

Какие гортензии проще всего выращивать

Начинающим садоводам следует помнить, что не стоит гнаться за изысканностью: в условиях Подмосковья зимуют три основных вида гортензий — метельчатая, древовидная и черешковая. Каждая из них прощает ошибки и легко адаптируется к местным условиям. Крупнолистная гортензия подходит только для более опытных садоводов, так как требует внимательного ухода.

Метельчатая и древовидная гортензии способны переносить морозы до -40 градусов и цветут на побегах текущего года. Это значит, что даже в случае подмерзания верхушек кустов, цветение останется неизменным. В то время как каждая почка крупнолистной гортензии имеет огромное значение, и без должного ухода они могут легко погибнуть", — отметила Оксана Середа.

Выбор сортов для Подмосковья

Среди метельчатых гортензий стоит обратить внимание на такие сорта, как Ванилла Фрейз, Лаймлайт и Полар Бир. Они демонстрируют отличные результаты в Подмосковье. Также хорошо себя показывают древовидные сорта из группы Аннабель, среди которых Пинк Аннабель и Стронг Аннабель.

Если же предпочитаете крупнолистную, выберите современные ремонтантные сорта серии Бесконечное Лето или Ю энд Ми. Эти растения цветут как на старых, так и на новых побегах, что значительно увеличивает шансы на пышное цветение.

Для небольших клумб или контейнеров подойдут компактные метельчатые сорта, такие как Литтл Спуки и Бобо. При посадке нескольких кустов не забывайте о расстоянии между растениями — это важно для хорошего проветривания и уменьшения риска заболеваний.

Когда сажать гортензию

Наиболее подходящее время для посадки гортензий — весна, в период с конца апреля по середину мая. В этот период почва прогревается и исчезает угроза возвратных заморозков. Осень также может быть подходящей для некоторых видов, однако для посадки метельчатой и древовидной гортензии следует использовать только саженцы с закрытой корневой системой.

Крупнолистные гортензии лучше сажать весной, так как осенняя посадка может вызвать трудности с укоренением. Если же вы все же приобрели такой саженец осенью, его лучше сохранить в защищенном месте до весны.

Уход за гортензией

Гортензии требуют тщательного ухода, особенно в отношении полива. Они не переносят длительного пересыхания, но и избыток влаги влияет на корни. Следует регулярно проверять состояние почвы, поливать в жаркую погоду чаще, а после дождя — реже.

Важно не забывать о дренажной системе. Гортензия предпочитает кислую почву, а на щелочных участках могут возникнуть проблемы с усвоением питательных веществ. Перед посадкой обязательно проверьте pH почвы.

Правила обрезки гортензий

Обрезка гортензий может быть пугающей для новичков, так как неправильный срез может лишить куст цветения. Отметим, что обрезка зависит от вида растения. Для метельчатых и древовидных гортензий осенью выполняется только санитарная обрезка: удаляются отцветшие соцветия, поврежденные листья и ветви. Формирующую обрезку выполняют весной.

Крупнолистные гортензии требуют более осторожной обрезки. Осенью допускается легкая санитарная обрезка: удаляются лишь отцветшие соцветия и больные побеги.

Как подготовить гортензию к зиме

Метельчатые и древовидные гортензии не требуют сложного укрытия и могут быть защищены мульчей. Молодые саженцы стоит прижать к земле и укрыть лапником. Крупнолистные гортензии нуждаются в более тщательном укрытии, так как их цветочные почки особенно уязвимы.

Важно дождаться устойчивых холодов и не закрывать растения слишком рано. Для укрытия используйте несколько слоев спанбонда, чтобы предотвратить выпревание.

FAQ

Как часто поливать гортензию? Гортензии требуют регулярного полива, особенно в жаркую погоду. Лучше ориентироваться на состояние почвы, а не на календарь.

Когда лучше сажать гортензию, осенью или весной? Лучше всего сажать весной, хотя осенняя посадка возможна для метельчатых и древовидных гортензий с закрытой корневой системой.

Как обрезать гортензию? Обрезка зависит от вида: для метельчатых и древовидных — санитарная обрезка осенью и формирующая весной, для крупнолистных — легкая санитарная осенью.

Почему листья гортензии желтеют? Это может быть вызвано недостатком железа или щелочной реакцией почвы, что мешает усвоению необходимых питательных веществ.

Проверено экспертом: садовод Оксана Середа

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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